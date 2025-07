Argentino procurado pela Interpol por crime sexual é deportado

Prisão ocorreu no dia 12 de novembro de 2023 e foi executada por agentes da Polícia Federal - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Procurado pela Interpol por abuso sexual e escondido no interior do Brasil, um cidadão argentino foi oficialmente extraditado nesta sexta-feira, 11, após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). O homem foi capturado em novembro do ano passado em São Pedro da Serra, distrito de Nova Friburgo (RJ).

A prisão ocorreu no dia 12 de novembro de 2023 e foi executada por agentes da Polícia Federal, após a emissão de mandado de prisão preventiva solicitado pelas autoridades da Argentina. O estrangeiro estava em solo brasileiro há cerca de um ano, período em que era considerado foragido internacional.

Desde então, ele ficou sob custódia no sistema prisional fluminense, aguardando o trâmite legal do pedido de extradição. Concluído o processo, a transferência foi finalmente autorizada.

Na manhã de sexta, o acusado foi escoltado por policiais argentinos no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, onde embarcou rumo a Buenos Aires. Assim que desembarcar, ficará sob responsabilidade da Justiça argentina.