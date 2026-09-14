BYD encomenda 10 novos navios para expandir frota de exportação global

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

A fabricante chinesa de veículos eletrificados BYD fechou contrato para a construção de dez novos navios cargueiros destinados ao transporte de automóveis para o mercado internacional.

Cada embarcação possui capacidade para carregar até 9.200 veículos simultaneamente.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Logística internacional e prazos

A entrega das dez embarcações está programada para ocorrer entre 2027 e 2029. A construção civil naval foi distribuída entre estaleiros da China Merchants Industry, localizados em Jinling e Haimen.

Com esta expansão, a frota própria da companhia totalizará 18 navios cargueiros. A capacidade combinada de transporte marítimo ultrapassará 130 mil veículos por viagem.

O projeto eleva o teto de exportação anual da empresa para mais de 2,5 milhões de unidades.

Impacto no mercado automotivo global

A estratégia logística responde ao crescimento das vendas de carros elétricos e híbridos em mercados externos, com foco na América Latina, na Europa e na Ásia.

A montadora busca independência em relação aos operadores logísticos terceirizados e redução de custos de frete internacional.