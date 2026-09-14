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CARGUEIROS

BYD encomenda 10 novos navios para expandir frota de exportação global

Capacidade combinada de transporte marítimo ultrapassará 130 mil veículos por viagem

Jair Mendonça Jr
Por
BYD adquire mais 10 navios para o transporte carros para o exterior
BYD adquire mais 10 navios para o transporte carros para o exterior - Foto: Divulgação BYD

A fabricante chinesa de veículos eletrificados BYD fechou contrato para a construção de dez novos navios cargueiros destinados ao transporte de automóveis para o mercado internacional.

Cada embarcação possui capacidade para carregar até 9.200 veículos simultaneamente.

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Logística internacional e prazos

A entrega das dez embarcações está programada para ocorrer entre 2027 e 2029. A construção civil naval foi distribuída entre estaleiros da China Merchants Industry, localizados em Jinling e Haimen.

Com esta expansão, a frota própria da companhia totalizará 18 navios cargueiros. A capacidade combinada de transporte marítimo ultrapassará 130 mil veículos por viagem.

O projeto eleva o teto de exportação anual da empresa para mais de 2,5 milhões de unidades.

Impacto no mercado automotivo global

A estratégia logística responde ao crescimento das vendas de carros elétricos e híbridos em mercados externos, com foco na América Latina, na Europa e na Ásia.

A montadora busca independência em relação aos operadores logísticos terceirizados e redução de custos de frete internacional.

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