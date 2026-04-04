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BYD pretende lançar moto de grande autonomia após sucesso com carros

Motocicleta conseguiria rodar por 200 quilômetros como somente uma carga

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

04/04/2026 - 17:19 h

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BYD vai começar a investir em motocicletas
BYD vai começar a investir em motocicletas -

Depois de garantir um grande patamar no meio dos carros elétricos nos últimos anos, a chinesa BYD pretende explorar novos territórios, as motocicletas.

Se destacando por disputar a liderança de mercado com a Tesla, a gigante chinesa estaria se preparando para adentrar no setor das motocicletas elétricas, e os primeiros indícios apontam modelos com grande autonomia.

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Motocicletas com grande autonomia

Um dos destaques desse movimento é o desenvolvimento de scooter e motocicletas capazes de rodar até 200 quilômetros com somente uma carga.

Para comparação, essa autonomia coloca esses veículos dentro da mobilidade urbana elétrica.

Tecnologia e autonomia elevam o padrão

Os novos modelos utilizam baterias de íons de lítio de grande capacidade com cerca de 5 kWh e tensão de 72 volts.

Essa combinação permite não só uma grande autonomia, mas também recargas relativamente rápidas, chegando a cerca de 90% em aproximadamente três horas.

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Performance surpreende

Além da grande autonomia, a performance das motocicletas já mostram um bom avanço, com algumas scooter elétricas alcançando velocidades próximas a 100 km/h, incomum para veículos deste porte.

Estratégia vai além das motos

A estratégia da BYD vai além do lançamento das motos próprias, mas também engloba o fornecimento de baterias para outras fabricantes ao redor do mundo.

A empresa já atua como uma das maiores produtoras globais desse tipo de tecnologia e quer expandir sua presença no setor de mobilidade leve, incluindo motos, bicicletas elétricas e scooters.

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