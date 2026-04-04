AUTOS
BYD pretende lançar moto de grande autonomia após sucesso com carros
Motocicleta conseguiria rodar por 200 quilômetros como somente uma carga
Siga o A TARDE no Google
Depois de garantir um grande patamar no meio dos carros elétricos nos últimos anos, a chinesa BYD pretende explorar novos territórios, as motocicletas.
Se destacando por disputar a liderança de mercado com a Tesla, a gigante chinesa estaria se preparando para adentrar no setor das motocicletas elétricas, e os primeiros indícios apontam modelos com grande autonomia.
Motocicletas com grande autonomia
Um dos destaques desse movimento é o desenvolvimento de scooter e motocicletas capazes de rodar até 200 quilômetros com somente uma carga.
Para comparação, essa autonomia coloca esses veículos dentro da mobilidade urbana elétrica.
Tecnologia e autonomia elevam o padrão
Os novos modelos utilizam baterias de íons de lítio de grande capacidade com cerca de 5 kWh e tensão de 72 volts.
Essa combinação permite não só uma grande autonomia, mas também recargas relativamente rápidas, chegando a cerca de 90% em aproximadamente três horas.
Leia Também:
Performance surpreende
Além da grande autonomia, a performance das motocicletas já mostram um bom avanço, com algumas scooter elétricas alcançando velocidades próximas a 100 km/h, incomum para veículos deste porte.
Estratégia vai além das motos
A estratégia da BYD vai além do lançamento das motos próprias, mas também engloba o fornecimento de baterias para outras fabricantes ao redor do mundo.
A empresa já atua como uma das maiores produtoras globais desse tipo de tecnologia e quer expandir sua presença no setor de mobilidade leve, incluindo motos, bicicletas elétricas e scooters.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes