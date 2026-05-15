CAOA Day: Chery, Hyundai e Ford terão descontos de até R$ 85 mil

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Ford Ranger Black 2026 - Foto: Divulgação

O grupo automobilístico CAOA confirmou a realização do CAOA Day 2026 para o próximo sábado, 16. Segundo a companhia, mais de 200 concessionárias participarão da ação em todo o Brasil, reunindo ofertas especiais para veículos zero-quilômetro e seminovos.

Entre os destaques desta edição estão modelos das marcas CAOA Chery, Hyundai e Ford. A expectativa é de que a empresa repita o desempenho das edições anteriores, nas quais o grupo afirma ter superado a marca de 2 mil veículos vendidos em apenas um fim de semana.

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Confira as ofertas

CAOA Chery

Para a linha CAOA Chery, o foco das promoções está nos SUVs da família Tiggo:

Tiggo 5x: recentemente renovado no Brasil, estará disponível a partir de R$ 126.990;

Tiggo 7: oferecido a partir de R$ 144.990;

Tiggo 8 PRO: com preço inicial de R$ 196.990;

Tiggo 7 PRO PHEV e Tiggo 8 PRO PHEV (híbridos plug-in): terão preços a partir de R$ 219.990.

A marca também aposta na supervalorização do usado na troca e em condições especiais de financiamento para atrair compradores interessados em SUVs eletrificados e modelos familiares.

Tiggo 8 PRO PHEV | Foto: Divulgação

Hyundai CAOA

A montadora sul-coreana chega a esta edição com ofertas agressivas. Os principais destaques são:

Hyundai Creta Comfort 26/27: de R$ 156.590 por R$ 129.990;

Creta Limited 26/26: vendido por R$ 149.990 (ante os R$ 173.390 cobrados normalmente).

Apesar dos grandes descontos para a linha Creta, o principal destaque da montadora no evento será o Palisade.

O SUV topo de linha terá um bônus de R$ 85 mil, passando de R$ 479.990 para R$ 349.990. Além dele, o HB20 Limited será oferecido com parcelas de R$ 999, reforçando o foco da marca em ampliar o alcance das ofertas para diferentes faixas de consumidores.

Hyundai Palisade | Foto: Divulgação

Ford CAOA

Para a montadora americana, os principais descontos aplicam-se aos seguintes modelos:

Ranger Black 2026: a partir de R$ 219.500 com taxa zero;

Ranger V6: oferecida por R$ 299.900, também com taxa zero ou supervalorização do usado na troca;

Territory Titanium 2026: a partir de R$ 219.900, acompanhado de taxa zero e valorização diferenciada do seminovo;

Bronco Sport Badlands: participará da ação com condições especiais para a troca de veículo.

Ford Ranger Black 2026 | Foto: Divulgação

Foco no pós-venda

Além dos descontos na comercialização de automóveis, o evento dará atenção especial aos serviços de pós-venda.

Nas oficinas da rede D21 Motors, os consumidores encontrarão combos promocionais para serviços de estética automotiva, alinhamento, higienização, limpeza de motor e manutenção preventiva. Entre os preços promocionais estão:

Alinhamento e balanceamento por R$ 199;

Limpeza do sistema de injeção por R$ 263;

Cristalização de pintura por R$ 790.

Clientes que adquirirem dois ou mais pneus durante o evento ganharão o serviço de alinhamento e balanceamento gratuitamente.

Já na rede Hyundai CAOA, os proprietários que realizarem agendamentos durante a semana do evento terão direito a uma inspeção preventiva gratuita englobando 17 itens de segurança e manutenção.