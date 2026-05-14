Novo GWM Haval H7 2026: o SUV que usa laser para não bater nunca

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Novo GWM Haval H7 2026 - Foto: Divulgação GWM

A GWM confirmou os detalhes do Haval H7 2026, um modelo que não aposta apenas em potência, mas em uma inteligência de condução baseada em luz.

Diferente dos radares comuns, o sensor LiDAR posicionado no topo do Haval H7 utiliza feixes de laser para criar um mapa tridimensional do entorno em tempo real.

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Isso permite que o carro "veja" obstáculos, pedestres e outros veículos com precisão milimétrica, mesmo sob chuva forte ou neblina intensa, garantindo um nível de segurança Nível 2+ de condução semiautônoma.

Força bruta e eficiência com sistema Hi4

O sistema Hi4 (Hybrid Intelligent 4WD) entrega:

364 cv de potência combinada;

77,5 kgfm de torque, garantindo ultrapassagens seguras e aceleração de esportivo;

Tração 4x4 elétrica, que distribui a força entre os eixos de forma inteligente para máxima aderência.

Interior e conectividade

Interna do novo GWM Haval H7 2026 | Foto: Divulgação GWM

Por dentro, o destaque fica para a central multimídia de 14,6 polegadas equipada com o novo sistema Coffee OS 3, que oferece respostas instantâneas e integração total com smartphones.

Com 2,81 metros de entre-eixos, o espaço interno é um dos maiores da categoria, focando no conforto absoluto para cinco passageiros.

Quando chega e quanto vai custar?

GWM Haval H7 2026 | Foto: Divulgação GWM

A previsão é que o Haval H7 desembarque nas concessionárias brasileiras no primeiro semestre de 2026.

Embora o preço oficial ainda seja mantido em sigilo, o posicionamento de mercado indica valores entre R$ 280 mil e R$ 300 mil, colocando-o como uma alternativa tecnológica aos SUVs de marcas tradicionais alemãs.