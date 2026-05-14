INVISÍVEL PARA O PERIGO
Novo GWM Haval H7 2026: o SUV que usa laser para não bater nunca
Com sistema Hi4 de tração integral e sensor laser inédito, SUV eleva padrão de segurança e performance para enfrentar o mercado premium
A GWM confirmou os detalhes do Haval H7 2026, um modelo que não aposta apenas em potência, mas em uma inteligência de condução baseada em luz.
Diferente dos radares comuns, o sensor LiDAR posicionado no topo do Haval H7 utiliza feixes de laser para criar um mapa tridimensional do entorno em tempo real.
Isso permite que o carro "veja" obstáculos, pedestres e outros veículos com precisão milimétrica, mesmo sob chuva forte ou neblina intensa, garantindo um nível de segurança Nível 2+ de condução semiautônoma.
Força bruta e eficiência com sistema Hi4
O sistema Hi4 (Hybrid Intelligent 4WD) entrega:
- 364 cv de potência combinada;
- 77,5 kgfm de torque, garantindo ultrapassagens seguras e aceleração de esportivo;
- Tração 4x4 elétrica, que distribui a força entre os eixos de forma inteligente para máxima aderência.
Interior e conectividade
Por dentro, o destaque fica para a central multimídia de 14,6 polegadas equipada com o novo sistema Coffee OS 3, que oferece respostas instantâneas e integração total com smartphones.
Com 2,81 metros de entre-eixos, o espaço interno é um dos maiores da categoria, focando no conforto absoluto para cinco passageiros.
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Quando chega e quanto vai custar?
A previsão é que o Haval H7 desembarque nas concessionárias brasileiras no primeiro semestre de 2026.
Embora o preço oficial ainda seja mantido em sigilo, o posicionamento de mercado indica valores entre R$ 280 mil e R$ 300 mil, colocando-o como uma alternativa tecnológica aos SUVs de marcas tradicionais alemãs.