NOVO TIGUAN
Volkswagen Tiguan 2026 chega ao Brasil com 272 cv e tração 4MOTION
SUV da VW redefine a categoria com tecnologia avançada e performance de alta potência no Brasil
A Volkswagen iniciou a comercialização do novo Tiguan no mercado brasileiro, apresentando atualizações no design, conjunto mecânico e tecnologia embarcada.
O modelo marca a transição da fabricante para um segmento superior, utilizando a plataforma MQB EVO e foco em consumidores de veículos utilitários esportivos de alto padrão.
Especificações técnicas e performance
O veículo chega equipado com a motorização 350 TSI, capaz de entregar até 272 cv de potência. O sistema de rodagem conta com a tração integral 4MOTION, projetada para otimizar a aderência em diferentes tipos de terreno.
Estratégia de mercado e campanha
Sob o conceito "O SUV à altura da sua história", a montadora direciona o produto a um público que prioriza conectividade e segurança. A campanha de lançamento nacional conta com a participação do comunicador Galvão Bueno, escalado pela marca para atuar como influenciador oficial do modelo.
Experiência nas concessionárias
O lançamento oficial ocorreu em formato open door. No estado da Bahia, a rede de concessionárias Sanave realizou o evento de apresentação na última quinta-feira, 07, adaptando o espaço físico para simular ambientes de embarque executivo.
Ficha técnica: Volkswagen Tiguan R-Line 350 TSI
Motor e Performance
- Motor: 2.0 TSI (EA888 Evo5)
- Combustível: gasolina
- Potência: 272 cv
- Torque: 35,7 kgfm
- Aceleração (0-100 km/h): 7,6 segundos
- Transmissão: automática de 8 marchas
- Tração: Integral 4MOTION
Dimensões e Capacidades
- Comprimento: 4,70 m
- Largura: 1,87 m
- Altura: 1,69 m
- Entre-eixos: 2,79 m
- Porta-malas: 550 litros
- Capacidade do tanque: 60 litros
- Peso em ordem de marcha: 1.796 kg
Tecnologia e interior
- Painel de Instrumentos: digital de 10,25 polegadas
- Central Multimídia: tela de 15 polegadas (sistema MIB4)
- Conectividade: android auto e Apple CarPlay sem fio
- Conforto: Bancos dianteiros com ajuste elétrico, memória, aquecimento, ventilação e massagem
- Ar-condicionado: climatronic touch de três zonas
Leia Também:
Segurança e assistência (IQ.DRIVE)
- Sistemas: controle de cruzeiro adaptativo (ACC), front assist, lane assist e travel assist
- Iluminação: faróis IQ.Light matrix LED e lanternas traseiras em LED interligadas
- Airbags: 10 bolsas de segurança (incluindo joelhos e laterais traseiras)
- Recursos extras: emergency assist (parada automática em caso de incapacidade do condutor)
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