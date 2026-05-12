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NOVO TIGUAN

Volkswagen Tiguan 2026 chega ao Brasil com 272 cv e tração 4MOTION

SUV da VW redefine a categoria com tecnologia avançada e performance de alta potência no Brasil

Jair Mendonça Jr
Por

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Tiguan 2026 chega ao Brasil
Tiguan 2026 chega ao Brasil - Foto: Divulgação Volkswagen

A Volkswagen iniciou a comercialização do novo Tiguan no mercado brasileiro, apresentando atualizações no design, conjunto mecânico e tecnologia embarcada.

O modelo marca a transição da fabricante para um segmento superior, utilizando a plataforma MQB EVO e foco em consumidores de veículos utilitários esportivos de alto padrão.

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Especificações técnicas e performance

Interna do Tiguan 2026
Interna do Tiguan 2026 | Foto: Divulgação Volkswagen

O veículo chega equipado com a motorização 350 TSI, capaz de entregar até 272 cv de potência. O sistema de rodagem conta com a tração integral 4MOTION, projetada para otimizar a aderência em diferentes tipos de terreno.

Estratégia de mercado e campanha

Sob o conceito "O SUV à altura da sua história", a montadora direciona o produto a um público que prioriza conectividade e segurança. A campanha de lançamento nacional conta com a participação do comunicador Galvão Bueno, escalado pela marca para atuar como influenciador oficial do modelo.

Experiência nas concessionárias

O lançamento oficial ocorreu em formato open door. No estado da Bahia, a rede de concessionárias Sanave realizou o evento de apresentação na última quinta-feira, 07, adaptando o espaço físico para simular ambientes de embarque executivo.

Ficha técnica: Volkswagen Tiguan R-Line 350 TSI

Volkswagen Tiguan R-Line 350 TSI
Volkswagen Tiguan R-Line 350 TSI | Foto: Divulgação Volkswagen

Motor e Performance

  • Motor: 2.0 TSI (EA888 Evo5)
  • Combustível: gasolina
  • Potência: 272 cv
  • Torque: 35,7 kgfm
  • Aceleração (0-100 km/h): 7,6 segundos
  • Transmissão: automática de 8 marchas
  • Tração: Integral 4MOTION

Dimensões e Capacidades

  • Comprimento: 4,70 m
  • Largura: 1,87 m
  • Altura: 1,69 m
  • Entre-eixos: 2,79 m
  • Porta-malas: 550 litros
  • Capacidade do tanque: 60 litros
  • Peso em ordem de marcha: 1.796 kg

Tecnologia e interior

  • Painel de Instrumentos: digital de 10,25 polegadas
  • Central Multimídia: tela de 15 polegadas (sistema MIB4)
  • Conectividade: android auto e Apple CarPlay sem fio
  • Conforto: Bancos dianteiros com ajuste elétrico, memória, aquecimento, ventilação e massagem
  • Ar-condicionado: climatronic touch de três zonas

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Segurança e assistência (IQ.DRIVE)

  • Sistemas: controle de cruzeiro adaptativo (ACC), front assist, lane assist e travel assist
  • Iluminação: faróis IQ.Light matrix LED e lanternas traseiras em LED interligadas
  • Airbags: 10 bolsas de segurança (incluindo joelhos e laterais traseiras)
  • Recursos extras: emergency assist (parada automática em caso de incapacidade do condutor)

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Tags:

SUV Volkswagen

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