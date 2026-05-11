Toyota aplica maior desconto do ano para o Corolla Hybrid no país

Siga o A TARDE no Google

A Toyota estabeleceu condições para o Corolla Hybrid com reduções que somam R$ 45.400 em relação à tabela oficial de varejo. O valor é viabilizado através do canal de vendas diretas, combinando incentivos da fabricante com a aplicação de isenções tributárias previstas na legislação para categorias específicas de compradores.

A oferta foca no público PCD (Pessoas com Deficiência). Nas concessionárias, o modelo híbrido passa a ocupar uma faixa de preço inferior à tabela de varejo, que mantém valores próximos aos R$ 190 mil para o consumidor comum sem isenções tributárias.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Disputa com marcas chinesas

O movimento da fabricante ocorre em resposta direta à política de preços da BYD. A marca chinesa aplicou reduções nos modelos Song Pro e King, que disputam a preferência do consumidor no setor de híbridos.

A Toyota utiliza a produção nacional em Indaiatuba para flexibilizar bônus e garantir o posicionamento do Corolla frente aos modelos importados.

Dados do setor indicam que a competitividade entre sistemas híbridos flex e híbridos plug-in tem gerado oscilações frequentes nas tabelas de preços e nas condições de financiamento oferecidas pelas montadoras instaladas no país.

Condições de mercado

Analistas apontam que a estratégia de focar em vendas diretas permite à Toyota atingir volumes maiores de mercado sem alterar o posicionamento de marca do veículo no varejo tradicional.

Além das isenções de impostos para públicos específicos, a empresa mantém programas para frotistas e produtores rurais como parte da manutenção da liderança do segmento de sedãs médios.