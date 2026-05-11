Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AUTOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

GUERRA TOYOTA VS BYD

Toyota aplica maior desconto do ano para o Corolla Hybrid no país

Montadora aplica bônus de fábrica e incentivos fiscais para enfrentar o avanço dos modelos Song Pro e King no mercado brasileiro

Jair Mendonça Jr
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Corolla Hybrid
Corolla Hybrid - Foto: Divulgação Toyota

A Toyota estabeleceu condições para o Corolla Hybrid com reduções que somam R$ 45.400 em relação à tabela oficial de varejo. O valor é viabilizado através do canal de vendas diretas, combinando incentivos da fabricante com a aplicação de isenções tributárias previstas na legislação para categorias específicas de compradores.

A oferta foca no público PCD (Pessoas com Deficiência). Nas concessionárias, o modelo híbrido passa a ocupar uma faixa de preço inferior à tabela de varejo, que mantém valores próximos aos R$ 190 mil para o consumidor comum sem isenções tributárias.

Tudo sobre Autos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Disputa com marcas chinesas

O movimento da fabricante ocorre em resposta direta à política de preços da BYD. A marca chinesa aplicou reduções nos modelos Song Pro e King, que disputam a preferência do consumidor no setor de híbridos.

A Toyota utiliza a produção nacional em Indaiatuba para flexibilizar bônus e garantir o posicionamento do Corolla frente aos modelos importados.

Dados do setor indicam que a competitividade entre sistemas híbridos flex e híbridos plug-in tem gerado oscilações frequentes nas tabelas de preços e nas condições de financiamento oferecidas pelas montadoras instaladas no país.

Leia Também:

Nova gasolina E32: o que muda e como economizar na hora de abastecer
Novo Corolla Cross 2028: projeções revelam SUV maior e versão 7 lugares
7 melhores carros para comprar em maio

Condições de mercado

Analistas apontam que a estratégia de focar em vendas diretas permite à Toyota atingir volumes maiores de mercado sem alterar o posicionamento de marca do veículo no varejo tradicional.

Além das isenções de impostos para públicos específicos, a empresa mantém programas para frotistas e produtores rurais como parte da manutenção da liderança do segmento de sedãs médios.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

corolla hybrid Toyota

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Corolla Hybrid
Play

Novo BYD Song Plus 2027 chega à Bahia e terá produção em Camaçari

Corolla Hybrid
Play

Ram Dakota chega ao Brasil em 2026 para desafiar Hilux e Ranger

Corolla Hybrid
Play

Renault anuncia pré-venda do Boreal 2026, seu novo carro-chefe

Corolla Hybrid
Play

Bateria voadora: a aposta chinesa contra incêndios

x