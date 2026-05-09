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CABEÇA DE MARTELO

Novo Corolla Cross 2028: projeções revelam SUV maior e versão 7 lugares

SUV deve ganhar motor 2.0 híbrido, design de RAV4 e opção de 7 lugares para 2028

Jair Mendonça Jr
Por
| Atualizada em

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Novo Corolla Cross 2028
Novo Corolla Cross 2028 - Foto: BestCar Japão

Projeções recentes da próxima geração do Toyota Corolla Cross indicam que a marca japonesa prepara uma mudança radical para manter a liderança frente aos concorrentes chineses e ao consolidado Jeep Compass. As novas imagens, baseadas em patentes e conceitos globais, sugerem um veículo mais robusto, tecnológico e, pela primeira vez, com possibilidade de sete lugares.

Design: o "mini RAV4" ganha vida

As projeções revelam que o Corolla Cross abandonará as linhas mais conservadoras em favor da linguagem estética Hammerhead (cabeça de martelo), já vista no novo Prius e no Yaris Cross europeu. A dianteira traz faróis em "C" integrados ao para-choque, conferindo um ar futurista e agressivo.

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Imagem ilustrativa da imagem Novo Corolla Cross 2028: projeções revelam SUV maior e versão 7 lugares
| Foto: BestCar Japão

O porte do veículo também deve mudar. Para se distanciar do irmão menor (Yaris Cross) e brigar melhor no topo da categoria, o novo modelo deve crescer em entre-eixos e largura, aproximando-se visualmente do Toyota RAV4. Essa mudança resolve uma das principais reclamações dos proprietários atuais: o espaço limitado no banco traseiro.

Interior minimalista e tela para o passageiro

Interior minimalista e tela para o passageiro
Interior minimalista e tela para o passageiro | Foto: BestCar Japão

Por dentro, a revolução é tecnológica. O painel deve seguir o conceito apresentado pela Toyota no fim de 2025, com um console central flutuante e uma central multimídia de última geração.

A grande novidade especulada é a inclusão de uma tela dedicada para o passageiro dianteiro, tendência que vem ganhando força no segmento premium e entre os SUVs eletrificados.

Motorização: a evolução do sistema híbrido

A Toyota trabalha no desenvolvimento de novos motores 1.5 e 2.0 a gasolina, desenhados especificamente para trabalharem em conjunto com sistemas elétricos mais potentes.

A expectativa é que a próxima geração do Corolla Cross estreie um sistema híbrido de quinta geração, muito mais eficiente. Além disso, uma versão Híbrida Plug-in (PHEV) é fortemente cotada para o Brasil, permitindo autonomia 100% elétrica para o uso urbano diário.

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Quando chega o novo Toyota Corolla Cross?

Embora a Toyota ainda mantenha os detalhes sob sigilo, o cronograma estratégico aponta para:

  • 2027: lançamento da nova geração do Corolla Sedã (que servirá de base técnica).
  • 2028: estreia global da nova geração do Corolla Cross.

Até lá, o modelo atual continuará recebendo atualizações pontuais, mas é o projeto de 2028 que promete mudar as regras do jogo, especialmente com a possível configuração de três fileiras de bancos para atrair famílias numerosas.

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