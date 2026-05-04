Toyota RAV4 2026: novo design e a tecnologia que desafia os rivais

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Adotando a nova linguagem visual "Hammerhead" (Cabeça de Martelo) — já vista no novo Prius — o RAV4 2026 abandona as linhas conservadoras por um visual agressivo, com faróis em LED ultra-afilados e uma grade frontal que impõe respeito no retrovisor dos adversários.

Ficha técnica e performance

O sistema híbrido autocarregável (HEV) da Toyota chegou à sua 5ª geração. Confira os números:

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Potência combinada: 239 cv (um salto significativo frente aos 222 cv anteriores).

Motor: 2.5 litros a combustão + 3 motores elétricos.

Tração AWD-i: sistema inteligente que aciona o motor elétrico traseiro sob demanda, garantindo estabilidade em curvas e terrenos escorregadios.

Aceleração: 0 a 100 km/h em aproximadamente 8,1 segundos.

Por que o RAV4 2026 é a melhor escolha frente aos SUVs chineses?

O mercado brasileiro viu uma invasão de modelos como o BYD Song Plus e o GWM Haval H6. No entanto, o Toyota RAV4 2026 joga em uma liga diferente, focada na conveniência.

Diferente dos modelos plug-in (PHEV), o RAV4 é um híbrido autocarregável, não precisa de tomadas. A bateria é carregada pelo próprio motor a combustão e pela energia das frenagens.



Para quem viaja longas distâncias pelo Brasil, onde a infraestrutura de carregamento ainda é escassa, essa é a cartada mestre da Toyota.

Dica de consumo

Em testes preliminares, o novo RAV4 2026 entrega médias impressionantes de até 18 km/l na cidade, superando muitos carros populares 1.0.

Interior premium e o novo "cérebro" tecnológico

InteriorToyota RAV4 2026 1026 | Foto: Divulgação Toyota

Por dentro, o RAV4 2026 deu um salto tecnológico que os fãs da marca clamavam. O cockpit agora é totalmente digital e conectado.

Painel de instrumentos: tela de 12,3 polegadas personalizável.

Multimídia de 12,9": com interface ultraveloz, comandos de voz avançados e espelhamento sem fio para Apple CarPlay e Android Auto .

e . Segurança máxima: o pacote Toyota Safety Sense 4.0 traz radares de maior alcance, capazes de detectar pedestres e ciclistas em cruzamentos, além de frenagem autônoma de emergência aprimorada.

InteriorToyota RAV4 2026 | Foto: Divulgação Toyota

Preços e versões no Brasil

RAV4 2026 | Foto: Divulgação Toyota

O Toyota RAV4 2026 chega ao mercado nacional posicionado no topo da categoria, reforçando seu status premium: