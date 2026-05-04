CABEÇA DE MARTELO
Toyota RAV4 2026: novo design e a tecnologia que desafia os rivais
Com sistema híbrido de 5ª geração e novo visual "Hammerhead", o SUV mais vendido do mundo chega ao Brasil
Adotando a nova linguagem visual "Hammerhead" (Cabeça de Martelo) — já vista no novo Prius — o RAV4 2026 abandona as linhas conservadoras por um visual agressivo, com faróis em LED ultra-afilados e uma grade frontal que impõe respeito no retrovisor dos adversários.
Ficha técnica e performance
O sistema híbrido autocarregável (HEV) da Toyota chegou à sua 5ª geração. Confira os números:
- Potência combinada: 239 cv (um salto significativo frente aos 222 cv anteriores).
- Motor: 2.5 litros a combustão + 3 motores elétricos.
- Tração AWD-i: sistema inteligente que aciona o motor elétrico traseiro sob demanda, garantindo estabilidade em curvas e terrenos escorregadios.
- Aceleração: 0 a 100 km/h em aproximadamente 8,1 segundos.
Por que o RAV4 2026 é a melhor escolha frente aos SUVs chineses?
O mercado brasileiro viu uma invasão de modelos como o BYD Song Plus e o GWM Haval H6. No entanto, o Toyota RAV4 2026 joga em uma liga diferente, focada na conveniência.
Diferente dos modelos plug-in (PHEV), o RAV4 é um híbrido autocarregável, não precisa de tomadas. A bateria é carregada pelo próprio motor a combustão e pela energia das frenagens.
Para quem viaja longas distâncias pelo Brasil, onde a infraestrutura de carregamento ainda é escassa, essa é a cartada mestre da Toyota.
Dica de consumo
Em testes preliminares, o novo RAV4 2026 entrega médias impressionantes de até 18 km/l na cidade, superando muitos carros populares 1.0.
Interior premium e o novo "cérebro" tecnológico
Por dentro, o RAV4 2026 deu um salto tecnológico que os fãs da marca clamavam. O cockpit agora é totalmente digital e conectado.
- Painel de instrumentos: tela de 12,3 polegadas personalizável.
- Multimídia de 12,9": com interface ultraveloz, comandos de voz avançados e espelhamento sem fio para Apple CarPlay e Android Auto.
- Segurança máxima: o pacote Toyota Safety Sense 4.0 traz radares de maior alcance, capazes de detectar pedestres e ciclistas em cruzamentos, além de frenagem autônoma de emergência aprimorada.
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Preços e versões no Brasil
O Toyota RAV4 2026 chega ao mercado nacional posicionado no topo da categoria, reforçando seu status premium:
- Toyota RAV4 S Hybrid: a partir de R$ 317.190
- Toyota RAV4 SX Hybrid: a partir de R$ 349.290
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