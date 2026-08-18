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LEGISLAÇÃO ELEITORAL

Carro de aplicativo com propaganda eleitoral gera multa de R$ 8 mil

Restrição abrange também táxis e ônibus em função da prestação de serviço ao público

Jair Mendonça Jr
Por
Legislação eleitoral veda adesivos na lataria ou nos vidros
Legislação eleitoral veda adesivos na lataria ou nos vidros - Foto: Imagem criada com ajuda de IA

Veículos cadastrados em plataformas de mobilidade urbana, como Uber e 99, não podem circular com propaganda eleitoral durante as eleições de 2026. A determinação consta no manual do eleitor publicado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A regra classifica os carros de aplicativos como bens de uso comum. A legislação eleitoral veda adesivos na lataria ou nos vidros e proíbe o pedido verbal de votos por parte dos motoristas durante as viagens. A restrição abrange táxis e ônibus em função da prestação de serviço ao público.

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Penalidades e denúncias

Os motoristas flagrados com material de campanha recebem notificação para a retirada dos itens no prazo de 48 horas. O descumprimento resulta em aplicação de multa entre R$ 2.000 e R$ 8.000.

O cidadão pode registrar denúncias de propaganda irregular por meio do aplicativo Pardal, desenvolvido pelo TSE. A ferramenta aceita o envio de fotografias e registros que comprovem a infração durante a prestação do serviço de transporte.

Quem fiscaliza?

A fiscalização é realizada pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) e pelos juízes eleitorais, que exercem o poder de polícia sobre a propaganda.

Além da atuação oficial dos órgãos da Justiça Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral, qualquer cidadão atua na fiscalização por meio do aplicativo Pardal, ferramenta oficial do TSE onde é possível registrar denúncias com envio de fotos e evidências.

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