Carro dos sonhos? Com sofá e geladeira, veículo começa a fazer sucesso

Carro Onvo L60 - Foto: Divulgação | Onvo

Os carros elétricos chineses vem tendo um grande crescimento em todo mundo nos últimos tempos, e opções de modificação não faltam para esses veículos.

Em seu país de origem, a China, seus preços são relativamente acessíveis para a maioria dos trabalhadores, principalmente para os entregadores por aplicativo.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Um dos veículos que vem tendo um grande crescimento é o Onvo L60, que atualmente tem um preço inicial que beira os R$ 110 mil, o que equivale a uma versão intermediária do Chevrolet Onix zero-quilômetros.

O carro se destaca pela eficiência energética, o SUV de médio porte ainda conta com uma geladeira embutida, sofá, e sistema que troca as baterias ao invés de recarregá-las.

Como é o Onvo L60

O Onvo L60 é um SUV de médio porte da submarca mais acessível da montadora Nio, uma das fabricantes mais avançadas da China em termos de tecnologia própria.

Funções do L60

Geladeira embutida

A Onvo utiliza soluções curiosas para atrair clientes, no caso do modelo L60, há itens opcionais de um refrigerador de 52 litros, que vai sob o porta-malas.

O equipamento é desenvolvido pela Midea e a temperatura interna chega aos -18ºC com duas zonas diferentes, buscando separar a área de geladeira com a do freezer.

Carro Onvo L60 | Foto: Divulgação | Onvo

Sofá dentro do carro

Mais uma opção de modificação é um sofá, que é encaixado no porta-malas sob o capô do carro. A mobília se junta com a função de “camas” dos bancos dianteiros, que se unem à fileira de trás do carro para formar um par de leitos.

É possível que o dono de um desses carros durma sobre os bancos, mas a Nia, montadora, sugere que um colchão inflável seja utilizado.

Troca de baterias

Mais uma útil função do L60 é a troca de bateria, que é feita de forma automática por robôs localizados em postos específicos distribuídos pela China.

Para efetuar a troca, o motorista precisa somente estacionar sobre a plataforma. Após isso, o carro faz o alinhamento preciso e tem sua bateria trocada em cerca de cinco minutos.

Quem opta por esses sistema deve pagar por uma mensalidade. Porém, também é possível comprar o carro sem bateria e somente alugá-la depois, reduzindo muito o preço.