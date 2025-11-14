Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AUTOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AUTOS

Carro dos sonhos? Com sofá e geladeira, veículo começa a fazer sucesso

SUV médio tem preço comparado a um Chevrolet Onix zero-quilômetros

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

14/11/2025 - 14:50 h
Carro Onvo L60
Carro Onvo L60 -

Os carros elétricos chineses vem tendo um grande crescimento em todo mundo nos últimos tempos, e opções de modificação não faltam para esses veículos.

Em seu país de origem, a China, seus preços são relativamente acessíveis para a maioria dos trabalhadores, principalmente para os entregadores por aplicativo.

Tudo sobre Autos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Um dos veículos que vem tendo um grande crescimento é o Onvo L60, que atualmente tem um preço inicial que beira os R$ 110 mil, o que equivale a uma versão intermediária do Chevrolet Onix zero-quilômetros.

O carro se destaca pela eficiência energética, o SUV de médio porte ainda conta com uma geladeira embutida, sofá, e sistema que troca as baterias ao invés de recarregá-las.

Como é o Onvo L60

O Onvo L60 é um SUV de médio porte da submarca mais acessível da montadora Nio, uma das fabricantes mais avançadas da China em termos de tecnologia própria.

Funções do L60

Geladeira embutida

A Onvo utiliza soluções curiosas para atrair clientes, no caso do modelo L60, há itens opcionais de um refrigerador de 52 litros, que vai sob o porta-malas.

O equipamento é desenvolvido pela Midea e a temperatura interna chega aos -18ºC com duas zonas diferentes, buscando separar a área de geladeira com a do freezer.

Carro Onvo L60
Carro Onvo L60 | Foto: Divulgação | Onvo

Sofá dentro do carro

Mais uma opção de modificação é um sofá, que é encaixado no porta-malas sob o capô do carro. A mobília se junta com a função de “camas” dos bancos dianteiros, que se unem à fileira de trás do carro para formar um par de leitos.

É possível que o dono de um desses carros durma sobre os bancos, mas a Nia, montadora, sugere que um colchão inflável seja utilizado.

Troca de baterias

Mais uma útil função do L60 é a troca de bateria, que é feita de forma automática por robôs localizados em postos específicos distribuídos pela China.

Para efetuar a troca, o motorista precisa somente estacionar sobre a plataforma. Após isso, o carro faz o alinhamento preciso e tem sua bateria trocada em cerca de cinco minutos.

Quem opta por esses sistema deve pagar por uma mensalidade. Porém, também é possível comprar o carro sem bateria e somente alugá-la depois, reduzindo muito o preço.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

autos carro carro elétrico china

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Carro Onvo L60
Play

Ram Dakota chega ao Brasil em 2026 para desafiar Hilux e Ranger

Carro Onvo L60
Play

Renault anuncia pré-venda do Boreal 2026, seu novo carro-chefe

Carro Onvo L60
Play

Bateria voadora: a aposta chinesa contra incêndios

Carro Onvo L60
Play

BYD lança carro com drone no teto e preço surpreendente; confira

x