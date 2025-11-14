AUTOS
Carro dos sonhos? Com sofá e geladeira, veículo começa a fazer sucesso
SUV médio tem preço comparado a um Chevrolet Onix zero-quilômetros
Os carros elétricos chineses vem tendo um grande crescimento em todo mundo nos últimos tempos, e opções de modificação não faltam para esses veículos.
Em seu país de origem, a China, seus preços são relativamente acessíveis para a maioria dos trabalhadores, principalmente para os entregadores por aplicativo.
Um dos veículos que vem tendo um grande crescimento é o Onvo L60, que atualmente tem um preço inicial que beira os R$ 110 mil, o que equivale a uma versão intermediária do Chevrolet Onix zero-quilômetros.
O carro se destaca pela eficiência energética, o SUV de médio porte ainda conta com uma geladeira embutida, sofá, e sistema que troca as baterias ao invés de recarregá-las.
Como é o Onvo L60
O Onvo L60 é um SUV de médio porte da submarca mais acessível da montadora Nio, uma das fabricantes mais avançadas da China em termos de tecnologia própria.
Funções do L60
Geladeira embutida
A Onvo utiliza soluções curiosas para atrair clientes, no caso do modelo L60, há itens opcionais de um refrigerador de 52 litros, que vai sob o porta-malas.
O equipamento é desenvolvido pela Midea e a temperatura interna chega aos -18ºC com duas zonas diferentes, buscando separar a área de geladeira com a do freezer.
Sofá dentro do carro
Mais uma opção de modificação é um sofá, que é encaixado no porta-malas sob o capô do carro. A mobília se junta com a função de “camas” dos bancos dianteiros, que se unem à fileira de trás do carro para formar um par de leitos.
É possível que o dono de um desses carros durma sobre os bancos, mas a Nia, montadora, sugere que um colchão inflável seja utilizado.
Troca de baterias
Mais uma útil função do L60 é a troca de bateria, que é feita de forma automática por robôs localizados em postos específicos distribuídos pela China.
Para efetuar a troca, o motorista precisa somente estacionar sobre a plataforma. Após isso, o carro faz o alinhamento preciso e tem sua bateria trocada em cerca de cinco minutos.
Quem opta por esses sistema deve pagar por uma mensalidade. Porém, também é possível comprar o carro sem bateria e somente alugá-la depois, reduzindo muito o preço.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes