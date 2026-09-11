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GENERAL MOTORS

Chevrolet define datas para chegada da Tracker e Montana híbridos

Novos utilitários da marca adotam tecnologia leve de 48V com foco em economia de combustível

Jair Mendonça Jr
Por
Tracker e Montana
Tracker e Montana - Foto: Divulgação Chevrolet

A General Motors (GM) confirmou o cronograma de lançamento de seus primeiros veículos híbridos fabricados no Brasil. Os modelos Tracker e Montana receberão sistemas de eletrificação leve (mild-hybrid de 48V) associados aos motores turbo flex da marca.

Cronograma e investimentos

  • Aporte financeiro: o projeto faz parte do ciclo de investimentos da fabricante no país, que recebeu novos recursos para viabilizar a produção local de veículos eletrificados.
  • Previsão de chegada: o SUV Tracker será o primeiro utilitário a incorporar a tecnologia na linha de produção, seguido pela picape Montana no ciclo subsequente.
  • Foco mercadológico: os veículos adotarão o sistema híbrido para atender a metas de consumo de combustível e redução de emissões no mercado nacional.

Quando será os lançamentos

  • Chevrolet Tracker híbrido: o SUV é apontado como o pioneiro na eletrificação flex da marca, com estreia comercial esperada para o ciclo da linha 2027 (com possibilidade de revelação ao longo de 2026 ou ajustes de cronograma para 2027).
  • Chevrolet Montana híbrida: a picape segue o cronograma na sequência imediata do SUV, com lançamento comercial previsto para o período subsequente.

Tecnologia e produção

  • Sistema 48V: a tecnologia utiliza um motor elétrico auxiliar que substitui o alternador tradicional, atuando no suporte às acelerações e no funcionamento de sistemas auxiliares.
  • Manutenção mecânica: a arquitetura mantém os propulsores a combustão atuais, aplicados nas versões topo de linha e intermediárias do portfólio.
  • Fábrica: a montagem ocorrerá nas unidades fabris da empresa no Brasil, integrando a estratégia regional de eletrificação da frota.
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