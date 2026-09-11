GENERAL MOTORS
Chevrolet define datas para chegada da Tracker e Montana híbridos
Novos utilitários da marca adotam tecnologia leve de 48V com foco em economia de combustível
A General Motors (GM) confirmou o cronograma de lançamento de seus primeiros veículos híbridos fabricados no Brasil. Os modelos Tracker e Montana receberão sistemas de eletrificação leve (mild-hybrid de 48V) associados aos motores turbo flex da marca.
Cronograma e investimentos
- Aporte financeiro: o projeto faz parte do ciclo de investimentos da fabricante no país, que recebeu novos recursos para viabilizar a produção local de veículos eletrificados.
- Previsão de chegada: o SUV Tracker será o primeiro utilitário a incorporar a tecnologia na linha de produção, seguido pela picape Montana no ciclo subsequente.
- Foco mercadológico: os veículos adotarão o sistema híbrido para atender a metas de consumo de combustível e redução de emissões no mercado nacional.
Quando será os lançamentos
- Chevrolet Tracker híbrido: o SUV é apontado como o pioneiro na eletrificação flex da marca, com estreia comercial esperada para o ciclo da linha 2027 (com possibilidade de revelação ao longo de 2026 ou ajustes de cronograma para 2027).
- Chevrolet Montana híbrida: a picape segue o cronograma na sequência imediata do SUV, com lançamento comercial previsto para o período subsequente.
Tecnologia e produção
- Sistema 48V: a tecnologia utiliza um motor elétrico auxiliar que substitui o alternador tradicional, atuando no suporte às acelerações e no funcionamento de sistemas auxiliares.
- Manutenção mecânica: a arquitetura mantém os propulsores a combustão atuais, aplicados nas versões topo de linha e intermediárias do portfólio.
- Fábrica: a montagem ocorrerá nas unidades fabris da empresa no Brasil, integrando a estratégia regional de eletrificação da frota.