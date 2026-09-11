Chevrolet define datas para chegada da Tracker e Montana híbridos

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A General Motors (GM) confirmou o cronograma de lançamento de seus primeiros veículos híbridos fabricados no Brasil. Os modelos Tracker e Montana receberão sistemas de eletrificação leve (mild-hybrid de 48V) associados aos motores turbo flex da marca.

Cronograma e investimentos

Aporte financeiro : o projeto faz parte do ciclo de investimentos da fabricante no país, que recebeu novos recursos para viabilizar a produção local de veículos eletrificados.

Previsão de chegada : o SUV Tracker será o primeiro utilitário a incorporar a tecnologia na linha de produção, seguido pela picape Montana no ciclo subsequente.

: o SUV Tracker será o primeiro utilitário a incorporar a tecnologia na linha de produção, seguido pela picape Montana no ciclo subsequente. Foco mercadológico : os veículos adotarão o sistema híbrido para atender a metas de consumo de combustível e redução de emissões no mercado nacional.

Quando será os lançamentos

Chevrolet Tracker híbrido : o SUV é apontado como o pioneiro na eletrificação flex da marca, com estreia comercial esperada para o ciclo da linha 2027 (com possibilidade de revelação ao longo de 2026 ou ajustes de cronograma para 2027).

: o SUV é apontado como o pioneiro na eletrificação flex da marca, com estreia comercial esperada para o ciclo da linha 2027 (com possibilidade de revelação ao longo de 2026 ou ajustes de cronograma para 2027). Chevrolet Montana híbrida : a picape segue o cronograma na sequência imediata do SUV, com lançamento comercial previsto para o período subsequente.

Tecnologia e produção