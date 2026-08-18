Citroën Aircross 2027: preços, versões e equipamentos detalhados

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A Citroën iniciou a comercialização da linha 2027 do Aircross no mercado brasileiro. O SUV, disponível com opção de até sete lugares, mantém a motorização Turbo 200 e recebe atualizações na interface da central multimídia e no pacote de conveniência da versão topo de linha.

Mudanças na interface e conectividade

Interior Citroën Aircross 2027 - Foto: Divulgação Citroën

Toda a gama 2027 integra a nova interface do sistema Citroën Connect Touchscreen de 10,25 polegadas. A configuração visual apresenta fundo escuro e elementos gráficos em tom cáqui.

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O sistema mantém a compatibilidade com Android Auto e Apple CarPlay sem fio e os comandos de áudio no volante. O painel de instrumentos digital de 7 polegadas permanece inalterado.

Configurações e preços

A linha é composta por três versões, todas equipadas com o motor 1.0 Turbo 200 associado ao câmbio automático CVT de 7 marchas simuladas:

Feel Turbo 200 AT (R$ 124.990) : versão de entrada. Inclui ar-condicionado manual, direção elétrica, luzes de condução diurna (DRL) em LED, painel digital, central multimídia de 10,25 polegadas, seis alto-falantes, duas portas USB-C na segunda fileira, sensor de pressão dos pneus, Hill Assist, controle de estabilidade, vidros elétricos com sistema antiesmagamento, alarme, aerofólio traseiro, ventilação suplementar no teto e porta-documentos no para-sol.

: versão de entrada. Inclui ar-condicionado manual, direção elétrica, luzes de condução diurna (DRL) em LED, painel digital, central multimídia de 10,25 polegadas, seis alto-falantes, duas portas USB-C na segunda fileira, sensor de pressão dos pneus, Hill Assist, controle de estabilidade, vidros elétricos com sistema antiesmagamento, alarme, aerofólio traseiro, ventilação suplementar no teto e porta-documentos no para-sol. Feel Pack 7 Turbo 200 AT (R$ 128.990) : acrescenta câmera de ré, retrovisores elétricos, rodas de liga leve de 16 polegadas e a configuração de sete lugares, com dois assentos individuais removíveis na terceira fileira.

: acrescenta câmera de ré, retrovisores elétricos, rodas de liga leve de 16 polegadas e a configuração de sete lugares, com dois assentos individuais removíveis na terceira fileira. XTR 7 Turbo 200 AT (R$ 134.990) : versão topo de linha. Adiciona sistema keyless para partida sem chave, ar-condicionado digital automático, sensor de estacionamento traseiro, controlador de velocidade, rodas de liga leve de 17 polegadas com pneus de uso misto, faróis de neblina, bancos e painel com revestimento premium, porta-revistas, soleiras e acabamentos externos diferenciados.

Opções de cores

A versão XTR 2027 oferece as cores exclusivas Cinza Sting Gray e Branco Polar. As demais cores disponíveis na gama, variando conforme a versão, incluem Preto Perla Nera, Cinza Artense e Vermelho Rubi.

Os valores citados referem-se a agosto de 2026 e consideram o faturamento direto da fábrica para pessoa física na cor Vermelho Rubi.