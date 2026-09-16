Confira os carros mais vendidos na 1ª quinzena de setembro de 2026

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O Volkswagen Polo registrou 4.995 unidades emplacadas e garantiu a primeira posição entre os automóveis comercializados no Brasil na 1ª quinzena de setembro de 2026.

Os dados têm origem nos registros oficiais de licenciamento e emplacamentos de veículos compilados no Brasil, com base nos relatórios do setor automotivo e órgãos de registro de frotas, tradicionalmente divulgados por entidades como a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

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BYD Dolphin Mini alcançou 4.414 unidades - Foto: Divulgação

Na segunda colocação, o modelo elétrico BYD Dolphin Mini alcançou 4.414 unidades, estabelecendo uma diferença de 581 veículos em relação ao primeiro colocado.

Fiat Argo na terceira posição, com 3.298 unidades - Foto: Divulgação

Volkswagen Tera, com 3.273 veículos - Foto: Divulgação

O segmento de automóveis registrou o Fiat Argo na terceira posição, com 3.298 unidades, seguido pelo Volkswagen Tera, com 3.273 veículos. O Hyundai HB20 ocupou o quinto lugar com 3.203 unidades.

Volkswagen T-Cross somou 2.999 veículos - Foto: Divulgação

O Volkswagen T-Cross somou 2.999 veículos na sexta colocação, enquanto o BYD Song registrou 2.735 unidades na sétima posição.

BYD Song na sétima posição (2.735 unidades) - Foto: Divulgação

A participação de veículos eletrificados destacou-se no levantamento estatístico. Além do BYD Dolphin Mini na vice-liderança, a marca posicionou o BYD Song na sétima posição (2.735 unidades) e o BYD Dolphin na décima quinta posição (2.028 unidades).

GWM Haval H6 somou 2.480 unidades - Foto: Divulgação

O GWM Haval H6 somou 2.480 unidades, figurando na décima colocação geral entre os automóveis.

Fiat Strada liderou o mercado com 7.307 unidades - Foto: Divulgação

Entre os comerciais leves, a Fiat Strada liderou o mercado com 7.307 unidades emplacadas.

A Fiat Toro registrou 2.621 unidades na segunda posição, enquanto a Volkswagen Saveiro alcançou 2.283 veículos no terceiro lugar.

Fiat Toro registrou 2.621 unidades - Foto: Divulgação

O segmento de picapes médias teve a Ford Ranger na liderança com 1.567 unidades, seguida por Toyota Hilux (1.338 unidades) e Chevrolet S10 (1.007 unidades).