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Confira os carros mais vendidos na 1ª quinzena de setembro de 2026

Elétrico da BYD surpreende na vice-liderança e picape da Fiat domina entre os comerciais leves

Jair Mendonça Jr
Por
Volkswagen Polo registrou 4.995 unidades emplacadas
Volkswagen Polo registrou 4.995 unidades emplacadas - Foto: Divulgação

O Volkswagen Polo registrou 4.995 unidades emplacadas e garantiu a primeira posição entre os automóveis comercializados no Brasil na 1ª quinzena de setembro de 2026.

Os dados têm origem nos registros oficiais de licenciamento e emplacamentos de veículos compilados no Brasil, com base nos relatórios do setor automotivo e órgãos de registro de frotas, tradicionalmente divulgados por entidades como a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

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BYD Dolphin Mini alcançou 4.414 unidades
BYD Dolphin Mini alcançou 4.414 unidades - Foto: Divulgação

Na segunda colocação, o modelo elétrico BYD Dolphin Mini alcançou 4.414 unidades, estabelecendo uma diferença de 581 veículos em relação ao primeiro colocado.

Fiat Argo na terceira posição, com 3.298 unidades
Fiat Argo na terceira posição, com 3.298 unidades - Foto: Divulgação
Volkswagen Tera, com 3.273 veículos
Volkswagen Tera, com 3.273 veículos - Foto: Divulgação

O segmento de automóveis registrou o Fiat Argo na terceira posição, com 3.298 unidades, seguido pelo Volkswagen Tera, com 3.273 veículos. O Hyundai HB20 ocupou o quinto lugar com 3.203 unidades.

Volkswagen T-Cross somou 2.999 veículos
Volkswagen T-Cross somou 2.999 veículos - Foto: Divulgação

O Volkswagen T-Cross somou 2.999 veículos na sexta colocação, enquanto o BYD Song registrou 2.735 unidades na sétima posição.

BYD Song na sétima posição (2.735 unidades)
BYD Song na sétima posição (2.735 unidades) - Foto: Divulgação

A participação de veículos eletrificados destacou-se no levantamento estatístico. Além do BYD Dolphin Mini na vice-liderança, a marca posicionou o BYD Song na sétima posição (2.735 unidades) e o BYD Dolphin na décima quinta posição (2.028 unidades).

GWM Haval H6 somou 2.480 unidades
GWM Haval H6 somou 2.480 unidades - Foto: Divulgação

O GWM Haval H6 somou 2.480 unidades, figurando na décima colocação geral entre os automóveis.

Fiat Strada liderou o mercado com 7.307 unidades
Fiat Strada liderou o mercado com 7.307 unidades - Foto: Divulgação

Entre os comerciais leves, a Fiat Strada liderou o mercado com 7.307 unidades emplacadas.

A Fiat Toro registrou 2.621 unidades na segunda posição, enquanto a Volkswagen Saveiro alcançou 2.283 veículos no terceiro lugar.

Fiat Toro registrou 2.621 unidades
Fiat Toro registrou 2.621 unidades - Foto: Divulgação

O segmento de picapes médias teve a Ford Ranger na liderança com 1.567 unidades, seguida por Toyota Hilux (1.338 unidades) e Chevrolet S10 (1.007 unidades).

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