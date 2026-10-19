Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AUTOS

TOYOTA COROLLA

Corolla reage contra a BYD e volta com força às lojas; veja preços

Depois de 60 anos, o popular sedan tem abastecimento normalizado após mudança de fábrica

Gustavo Zambianco
Por
Toyota Corolla
Toyota Corolla - Foto: Divulgação | Corolla

O Toyota Corolla voltou a ter todas suas linhas completas disponíveis nas concessionárias no Brasil depois te der sua liderança mensal de vendas ultrapassada pelo BYD King nos dois últimos meses, agosto e setembro.

O abastecimento nacional foi normalizado depois da mudança da produção do Toyota Corolla de Indaiatuba para Sorocaba (São Paulo).

Tudo sobre Autos em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Além disso, a montadora passou por dificuldades depois que a fábrica de motores de Porto Feliz foi destruída durante uma tempestade em 2025, que acarretou na formação de filas de até 90 dias para a compra dos modelos híbridos.

BYD King ultrapassou o Corolla em vendas depois de queda

Todas essas movimentações da montadora fizeram com que a oferta do modelo caísse, e assim, acarretando na queda do Corolla do posto de líder de vendas, sendo ultrapassado pelo BYD King em agosto e setembro.

BYD King
BYD King - Foto: Divulgação BYD

Veja tudo sobre os novos modelos do Corolla

Atualmente, o portfólio do Corolla oferece duas opções de motor híbridas: GLi HEV e Altis Premium. Ambas utilizam um motor 1.8 a combustão que trabalha junto com outro elétrico, gerando potência combinada de 122 cv.

As duas utilizam configurações utilizando uma transmissão Hybrid Transaxle CVT.

Além das versões híbridas, o Corolla ainda tem dois modelos que utilizam motores somente a combustão, sendo eles: XEi e Altis Premium.

Ambas são equipadas com o motor 2.0, que entrega 175 cv de potência com etanol e 167 cv com gasolina, enquanto o torque é de 21,3 kgfm, independentemente do tipo de combustível. O câmbio é sempre automático, do tipo CVT.

Toyota Corolla
Toyota Corolla - Foto: Divulgação | Corolla

Veja a autonomia dos quatro modelos do Corolla

  • GLi HEV (híbrido) - Na cidade: 17,5 km/l com gasolina e 12,5 km/l com etanol. Na estrada: 15,2 km/l com gasolina e 10,7 km/l com etanol;
  • Altis Premium Híbrido - Na cidade: 17,5 km/l com gasolina e 12,5 km/l com etanol. Na estrada: 15,2 km/l com gasolina e 10,7 km/l com etanol;
  • XEi (combustão) - Na cidade: 11,6 km/l com gasolina e 8,3 km/l com etanol. Na estrada: 14,6 km/l com gasolina e 10,1 km/l com etanol;
  • Altis Premium (combustão) - Na cidade: 11,6 km/l com gasolina e 8,3 km/l com etanol. Na estrada: 14,6 km/l com gasolina e 10,1 km/l com etanol.

Confira os preços e os principais pontos dos modelos do Corolla

Toyota Corolla XEi – R$ 178.990

  • Segurança e assistência: equipado com sete airbags, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, piloto automático adaptativo (ACC), assistente de permanência em faixa, assistência pré-colisão e farol alto automático.
  • Tecnologia e Conforto: traz ar-condicionado digital e automático, central multimídia com tela de 10 polegadas e quadro de instrumentos totalmente digital de 12,3 polegadas.
  • Conveniência e Estilo: conta com direção elétrica, vidros elétricos e rodas de liga leve aro 17
Toyota Corolla
Toyota Corolla - Foto: Divulgação | Corolla

Toyota Corolla GLi HEV (Híbrido) – R$ 196.990

  • Equipamentos de Série: herda todos os itens de conforto e segurança da versão XEi;
  • Diferenciais: adiciona a tecnologia de motorização híbrida e passa a utilizar rodas menores de aro 16.
Toyota Corolla
Toyota Corolla - Foto: Divulgação | Corolla

Toyota Corolla Altis Premium – R$ 208.990

  • Recursos Adicionais de Segurança: adiciona ao pacote do XEi o monitoramento de ponto cego e o alerta de tráfego cruzado traseiro;
  • Tecnologia e Iluminação: vem com faróis full LED, teto solar, retrovisor interno eletrocrômico antiofuscamento e serviços conectados via Toyota App;
  • Design e Acabamento: destaca-se pelo acabamento interno nas cores bege ou marrom, grade frontal em preto brilhante e rodas aro 17 com desenho exclusivo.
Toyota Corolla
Toyota Corolla - Foto: Divulgação | Corolla

Toyota Corolla Altis Premium (Híbrido) – R$ 211.990

  • Conteúdo: adota o mesmo nível de equipamentos e acabamento da versão Altis Premium a combustão;
  • Motorização: adiciona a tecnologia híbrida ao pacote de topo de linha
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

byd Corolla Vendas

Relacionadas

Mais lidas