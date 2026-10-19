TOYOTA COROLLA
Corolla reage contra a BYD e volta com força às lojas; veja preços
Depois de 60 anos, o popular sedan tem abastecimento normalizado após mudança de fábrica
O Toyota Corolla voltou a ter todas suas linhas completas disponíveis nas concessionárias no Brasil depois te der sua liderança mensal de vendas ultrapassada pelo BYD King nos dois últimos meses, agosto e setembro.
O abastecimento nacional foi normalizado depois da mudança da produção do Toyota Corolla de Indaiatuba para Sorocaba (São Paulo).
Além disso, a montadora passou por dificuldades depois que a fábrica de motores de Porto Feliz foi destruída durante uma tempestade em 2025, que acarretou na formação de filas de até 90 dias para a compra dos modelos híbridos.
BYD King ultrapassou o Corolla em vendas depois de queda
Todas essas movimentações da montadora fizeram com que a oferta do modelo caísse, e assim, acarretando na queda do Corolla do posto de líder de vendas, sendo ultrapassado pelo BYD King em agosto e setembro.
Veja tudo sobre os novos modelos do Corolla
Atualmente, o portfólio do Corolla oferece duas opções de motor híbridas: GLi HEV e Altis Premium. Ambas utilizam um motor 1.8 a combustão que trabalha junto com outro elétrico, gerando potência combinada de 122 cv.
As duas utilizam configurações utilizando uma transmissão Hybrid Transaxle CVT.
Além das versões híbridas, o Corolla ainda tem dois modelos que utilizam motores somente a combustão, sendo eles: XEi e Altis Premium.
Ambas são equipadas com o motor 2.0, que entrega 175 cv de potência com etanol e 167 cv com gasolina, enquanto o torque é de 21,3 kgfm, independentemente do tipo de combustível. O câmbio é sempre automático, do tipo CVT.
Veja a autonomia dos quatro modelos do Corolla
- GLi HEV (híbrido) - Na cidade: 17,5 km/l com gasolina e 12,5 km/l com etanol. Na estrada: 15,2 km/l com gasolina e 10,7 km/l com etanol;
- Altis Premium Híbrido - Na cidade: 17,5 km/l com gasolina e 12,5 km/l com etanol. Na estrada: 15,2 km/l com gasolina e 10,7 km/l com etanol;
- XEi (combustão) - Na cidade: 11,6 km/l com gasolina e 8,3 km/l com etanol. Na estrada: 14,6 km/l com gasolina e 10,1 km/l com etanol;
- Altis Premium (combustão) - Na cidade: 11,6 km/l com gasolina e 8,3 km/l com etanol. Na estrada: 14,6 km/l com gasolina e 10,1 km/l com etanol.
Confira os preços e os principais pontos dos modelos do Corolla
Toyota Corolla XEi – R$ 178.990
- Segurança e assistência: equipado com sete airbags, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, piloto automático adaptativo (ACC), assistente de permanência em faixa, assistência pré-colisão e farol alto automático.
- Tecnologia e Conforto: traz ar-condicionado digital e automático, central multimídia com tela de 10 polegadas e quadro de instrumentos totalmente digital de 12,3 polegadas.
- Conveniência e Estilo: conta com direção elétrica, vidros elétricos e rodas de liga leve aro 17
Toyota Corolla GLi HEV (Híbrido) – R$ 196.990
- Equipamentos de Série: herda todos os itens de conforto e segurança da versão XEi;
- Diferenciais: adiciona a tecnologia de motorização híbrida e passa a utilizar rodas menores de aro 16.
Toyota Corolla Altis Premium – R$ 208.990
- Recursos Adicionais de Segurança: adiciona ao pacote do XEi o monitoramento de ponto cego e o alerta de tráfego cruzado traseiro;
- Tecnologia e Iluminação: vem com faróis full LED, teto solar, retrovisor interno eletrocrômico antiofuscamento e serviços conectados via Toyota App;
- Design e Acabamento: destaca-se pelo acabamento interno nas cores bege ou marrom, grade frontal em preto brilhante e rodas aro 17 com desenho exclusivo.
Toyota Corolla Altis Premium (Híbrido) – R$ 211.990
- Conteúdo: adota o mesmo nível de equipamentos e acabamento da versão Altis Premium a combustão;
- Motorização: adiciona a tecnologia híbrida ao pacote de topo de linha