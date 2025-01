Dicas para cuidar bem do carro em 2025

Realizar as revisões recomendadas pela fábrica é vital - Foto: Felipe Iruatã / Ag: A TARDE

Pode parecer exagero, mas muita gente deixou de fazer as revisões do veículo recomendadas pelo fabricante este ano, infringiu alguma lei do trânsito ao trafegar, recebeu multas e não pagou, não manteve os pneus do carro calibrados adequadamente, esqueceu de fazer alinhamento, balanceamento e até deixou de pagar o IPVA. Para quem cometeu alguns desses deslizes, quer mudar e já fez a promessa de cuidar bem do carro em 2025, A TARDE AUTOS reuniu algumas dicas de especialistas.

O gerente regional de serviços do Grupo NewChase, Luciano Campelo, afirma que entre os erros mais comuns e mais graves dos proprietários de veículos está a falta de cuidado com a manutenção preventiva, ou seja, a não realização das revisões programadas recomendadas pelo fabricante. “Normalmente, ocorre negligência no processo de manutenção preventiva, abrindo assim precedentes para surpresas desagradáveis na utilização do veículo”, alerta o gerente.

Para ele, não fazer revisões periódicas recomendadas pelo fabricante é o erro mais grave. “As revisões estabelecidas no plano de manutenção dos fabricantes visam assegurar a utilização do veículo com segurança”, ensina.

O supervisor de Oficina da Cresauto, Mateus Figueiredo, completa: “Se cada motorista seguisse as orientações dos fabricantes, não só o veículo teria uma vida útil prolongada, como também o trânsito se tornaria mais seguro e fluido. Não realizar as revisões periódicas recomendadas pela fábrica é, sem dúvida, um dos erros mais graves que um proprietário pode cometer. Essas manutenções são essenciais para garantir a segurança, durabilidade e eficiência do veículo, conforme enfatizam os fabricantes, nos manuais de uso e manutenção e nos manuais de garantia”, destaca.

Vai doer no bolso

Figueiredo enfatiza que a falta de manutenção preventiva pode causar diversos danos aos veículos e adverte: “Esses problemas não apenas colocam a segurança do motorista e dos passageiros em risco, mas também podem resultar em reparos significativamente mais caros no longo prazo. Além disso, ignorar essas manutenções pode invalidar a garantia de fábrica e reduzir o valor de revenda do veículo”. Priorizar as revisões periódicas e seguir o cronograma do fabricante é essencial para manter o veículo confiável, econômico e seguro no trânsito.

Luciano Campelo lembra que um erro comum é buscar apenas baixo preço na hora de fazer a manutenção. “É de extrema importância buscar profissionais capacitados para a realização dos serviços periódicos e preventivos no veículo”. Mateus Figueiredo adverte que as oficinas mecânicas devem seguir padrões técnicos, usar peças genuínas e contar com profissionais qualificados. “Quem faz escolhas exclusivamente pelo preço pode ter como resultado serviços de baixa qualidade, uso de peças de origem duvidosa ou não genuínas e até no comprometimento da garantia do veículo. O ideal é sempre buscar oficinas credenciadas ou autorizadas pela montadora”, ensina Figueiredo.

Outro detalhe é que devido à alta tecnologia incorporada nos veículos atuais, submeter o carro a revisões ou manutenções em locais inadequados, ou com profissionais que não estejam tecnicamente preparados, pode ser perigoso. Hoje, os veículos contam com diversos sistemas que exigem conhecimentos específicos, como: sistemas de freios ABS, transmissões automáticas, motores de combustão interna 3 cilindros ou turbo aspirados, motorização híbrida ou elétricos etc.

“Com a evolução tecnológica, os veículos modernos são equipados com complexos sistemas eletrônicos e de gerenciamento integrado, que vão além do básico. Um serviço inadequado pode não só comprometer o desempenho e a segurança do veículo, mas também gerar custos elevados com reparos adicionais”, alerta Figueiredo.

Adilson faz tudo errado

O empresário Mário Silveira, proprietário da Mário Veículos, fez a estreia no mercado de vendas de seminovos em 1985. Em quase 40 anos de trabalho já viu muita coisa, quando o assunto é falta de cuidado com o carro. Para ele, não é exagero afirmar que muitos proprietários deixam de fazer as revisões do veículo, acumulam multas de trânsito sem pagar e até deixam de pagar o IPVA.

“Pior que tem gente que se arrisca a rodar com o carro nessas condições. Hoje existem aplicativos que sinalizam os locais onde está ocorrendo blitz. Mas o condutor deve saber que existe uma legislação a ser cumprida, e andar correto evita acidentes e é fundamental para segurança de todas as pessoas”.

Há três anos, Mário criou um personagem que faz sucesso nos vídeos das redes sociais da sua empresa: o Adilson. Um condutor/proprietário de veículo que se envolve em situações perigosas, embaraçosas, trágicas e até cômicas por desrespeitar regras de ouro quando o assunto é manutenção preventiva e segurança no trânsito. “O Adilson nasceu da necessidade de alertar os proprietários e motoristas para que evitem práticas abusivas e inseguras no uso do carro”, conta. Adilson sempre liga para Mário quando está em apuros e recebe conselhos e orientações para resolver a situação.

“A conscientização dos nossos direitos e deveres é a forma mais precisa de entendermos a importância de respeitarmos tudo e todos”, resume Luciano Campelo, Grupo NewChase.

Riscos ao ignorar alinhamento e balanceamento

1 - Desgaste irregular dos pneus - Pneus desalinhados tendem a se desgastar de forma desigual, o que pode reduzir a vida útil dos mesmos, forçando o proprietário a realizar trocas mais frequentes.

2 - Comprometimento da dirigibilidade - O alinhamento incorreto pode fazer com que o veículo puxe para um dos lados, o que afeta a estabilidade e a segurança, especialmente em altas velocidades ou em situações de emergência.

3 - Aumento no consumo de combustível - Pneus desalinhados ou desbalanceados geram resistência adicional ao rolamento, o que força o motor a trabalhar mais para manter a velocidade, resultando em maior consumo de combustível.

4 - Danos à suspensão - A falta de alinhamento adequado também pode gerar sobrecarga nos componentes da suspensão, acelerando o desgaste de peças críticas e aumentando os custos com reparos.

Deixar de realizar revisões pode gerar problemas

1 - Desgaste irregular dos pneus e perda de dirigibilidade - A falta de alinhamento das rodas compromete a estabilidade do veículo, aumenta o desgaste dos pneus e eleva o risco de acidentes.

2 - Obstrução de filtros - A não substituição de filtros de óleo, ar e combustível reduz a eficiência do motor, causa aumento do consumo de combustível e eleva o desgaste interno de componentes críticos.

3 - Degradação de óleos e fluidos - Fluidos de freio, transmissão, arrefecimento e óleo do motor, quando não trocados no prazo correto, perdem as propriedades, comprometendo o funcionamento do sistema e aumentando o risco de falhas mecânicas.

4 - Falha no sistema de iluminação e limpeza - Ignorar itens simples, como o estado das palhetas dos limpadores, pode comprometer a visibilidade em dias de chuva. Problemas no sistema de iluminação podem reduzir a segurança em condições de baixa visibilidade.

5 - Deficiências no gerenciamento eletrônico do motor - A falta de verificações regulares no sistema eletrônico pode gerar falhas no motor, perda de potência ou aumento do consumo de combustível, além de elevar os níveis de emissão de poluentes.