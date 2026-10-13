LANÇAMENTO?
Espera acabou: Renault registra 'Kwid SUV'
Modelo já é vendido em mercados emergentes como Índia e África do Sul
A Renault registrou, nesta terça-feira, 13, um novo modelo considerado como o irmão SUV do Kwid, o Kiger, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), que, assim como o hatch, foi desenvolvido para mercados emergentes.
Atualmente, os principais mercados do Kiger são a Índia, onde é fabricado, e a África do Sul.
Conheça o Renault Kiger
O motivo de o Renault Kiger ser chamado de Kwid SUV não é por acaso, mas sim porque ele utiliza a mesma plataforma do hatch compacto, porém, o design e as opções de motores são próprias.
No geral, o Kiger tem uma carroceria mais robusta e um estilo mais encorpado, além de apresentar uma dianteira agressiva atualizada em facelift e ostentar o novo emblema da Renault.
Quando comparados, o Kiger é maior que o Kwid tanto internamente quanto externamente; veja o comparativo:
- Comprimento: 3,99 metros do Kiger x 3,68 m do Kwid;
- Largura: 1,75 m do Kiger x 1,58 m do Kwid;
- Altura: 1,60 m do Kiger x 1,47 m do Kwid;
- Entre-eixos: 2,50 m do Kiger x 2,42 m do Kwid;
- Porta-malas: 405 litros do Kiger x 290 litros do Kwid.
Internamente, o Kiger apresenta um painel próprio, e diferente do Kwid. Os destaques ficam para os seguintes equipamentos:
- Sistema de entretenimento com tela sensível ao toque de 8 polegadas;
- Quadro de instrumentos digital de 7 polegadas;
- Câmera de visão 360°;
- Sistema de som Arkamys;
- Carregamento sem fio para smartphones;
- Bancos dianteiros ventilados;
- Seis airbags;
- Entre outros.
Motorização do "Kwid SUV"
Por mais que o Kiger utilize a mesma plataforma que o Kwid, eles utilizam motores diferentes.
Na Índia, o “Kwid SUV” em sua versão básica utiliza um motor 1.0 aspirado a gasolina com 72 cv de potência e 9,8 kgfm de torque.
Já nas versões mais caras, o sistema de motorização passa a ser 1.0 turbo com 100 cv e 16,3 kgfm de força. Vale ressaltar que essa opção é inexistente no Kwid.
No primeiro caso, o câmbio é manual de cinco marchas ou automatizado Easy-R (caixa usada anos atrás no Brasil em Sandero e Logan, mas depois descontinuada). Já no propulsor mais forte, há opção de câmbio automático do tipo CVT X-Tronic.
O “Kwid SUV" vai ser lançado no Brasil?
O registro do Kiger por si só não significa que o modelo vai chegar ao mercado brasileiro. Mas revela um possível interesse da Renault em guardar os direitos sobre o modelo no Brasil.
Por aqui, o Kiger poderia eventualmente ficar posicionado acima do Kwid e atuar como opção mais barata ao Kardian.