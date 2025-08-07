AUTOS
EUA planejam bombardear carros de Elon Musk; saiba o motivo
Elon Musk apelidou a picape elétrica de "indestrutível"
Por Azure Araujo e Redação
A picape elétrica fabricada pela Tesla, Cybertruck, já tem um destino inédito que não envolve a utilização do veículo para transporte ou patrulha. Por sua vez, a Força Aérea dos Estados Unidos planeja comprar os modelos para outra função, a de testes com armas bélicas.
A ideia das Forças Armadas norte-americanas, é simular possíveis ameaças do mundo real com bombas, mísseis e outras munições de precisão. A informação foi confirmada pelo portal TWZ.
A Tesla é empresa de Elon Musk, que recentemente entrou em rota de colisão com o presidente dos EUA, Donald Trump e abandonou o seu cargo no governo.
Utilização dos carros
Os carros da Tesla fazem parte de um grupo maior de 33 veículos que o Centro de Testes da Força Aérea dos EUA pretende adquirir. O Cybertruck é especificamente mencionado em documentos, em função da estrutura do modelo.
Os carros não precisam ser novos e nem mesmo estar funcionando. A única exigência é que sejam rebocáveis.
De acordo com as Forças Armadas norte-americanas, esses veículos “não receberam a extensão normal dos danos esperados após um grande impacto”. Como resultado, “os testes precisam espelhar situações do mundo real” para preparar melhor as unidades para cenários de combate realistas.
Objetivo
O objetivo é utilizar os “veículos específicos fabricados pela Tesla para eventos de teste de voo de treinamento de veículos-alvo”, com base na crença de que os adversários podem começar a usar esse caminhão resistente em futuras zonas de conflito.
O documento, entretanto, não identifica quem seria esse possível inimigo ou onde essas operações podem ocorrer.
Tesla Cybertruck e a fama de indestrutível
- Com design futurista e carroceria de aço inoxidável “ultraduro”, a primeira picape elétrica da Tesla foi lançada no final de 2023;
- Elon Musk chegou a chamar o modelo de indestrutível e disse que ele poderia ser usado para fins militares;
- O bilionário ainda descreveu o veículo como “à prova de apocalipse”;
- Apesar da ideia de resistência amplamente divulgada, a durabilidade do veículo foi questionada por alguns compradores;
- Além disso, vários recalls reduziram a procura pelos carros.
Tesla em crise
Em julho, a empresa do bilionário Elon Musk, Tesla registrou uma queda de 50% das vendas na Grã-Bretanha e na Alemanha, os maiores mercados de automóveis da Europa, em relação ao mesmo período anterior.
O principal motivo da diminuição, é atrelada a sua principal concorrente no mercado de carros elétricos BYD, que tem desbancado a Tesla. Por sua vez, as vendas da empresa chinesa subiram quase 5 vezes na Alemanha e mais de 4 vezes na Grã-Bretanha.
Outro motivo apontado por especialistas foi de teor político, já que as vendas despencaram desde que o dono da Tesla apoiou Donald Trump na eleição presidencial do ano passado.
