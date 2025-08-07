EUA planejam bombardear carros de Elon Musk; saiba o motivo

Elon Musk, empresário bilionário e dono da Tesla - Foto: Frederic J. BROWN / AFP

A picape elétrica fabricada pela Tesla, Cybertruck, já tem um destino inédito que não envolve a utilização do veículo para transporte ou patrulha. Por sua vez, a Força Aérea dos Estados Unidos planeja comprar os modelos para outra função, a de testes com armas bélicas.

A ideia das Forças Armadas norte-americanas, é simular possíveis ameaças do mundo real com bombas, mísseis e outras munições de precisão. A informação foi confirmada pelo portal TWZ.

A Tesla é empresa de Elon Musk, que recentemente entrou em rota de colisão com o presidente dos EUA, Donald Trump e abandonou o seu cargo no governo.

Utilização dos carros

Os carros da Tesla fazem parte de um grupo maior de 33 veículos que o Centro de Testes da Força Aérea dos EUA pretende adquirir. O Cybertruck é especificamente mencionado em documentos, em função da estrutura do modelo.

Os carros não precisam ser novos e nem mesmo estar funcionando. A única exigência é que sejam rebocáveis.

De acordo com as Forças Armadas norte-americanas, esses veículos “não receberam a extensão normal dos danos esperados após um grande impacto”. Como resultado, “os testes precisam espelhar situações do mundo real” para preparar melhor as unidades para cenários de combate realistas.

Picape elétrica foi construída para fins militares | Foto: Divulgação

Objetivo

O objetivo é utilizar os “veículos específicos fabricados pela Tesla para eventos de teste de voo de treinamento de veículos-alvo”, com base na crença de que os adversários podem começar a usar esse caminhão resistente em futuras zonas de conflito.

O documento, entretanto, não identifica quem seria esse possível inimigo ou onde essas operações podem ocorrer.

Tesla Cybertruck e a fama de indestrutível

Com design futurista e carroceria de aço inoxidável “ultraduro”, a primeira picape elétrica da Tesla foi lançada no final de 2023;

Elon Musk chegou a chamar o modelo de indestrutível e disse que ele poderia ser usado para fins militares;

O bilionário ainda descreveu o veículo como “à prova de apocalipse”;

Apesar da ideia de resistência amplamente divulgada, a durabilidade do veículo foi questionada por alguns compradores;

Além disso, vários recalls reduziram a procura pelos carros.

Tesla em crise

Em julho, a empresa do bilionário Elon Musk, Tesla registrou uma queda de 50% das vendas na Grã-Bretanha e na Alemanha, os maiores mercados de automóveis da Europa, em relação ao mesmo período anterior.

Na Bahia, vendas de veículos elétricos e híbridos registram crescimento de 124% | Foto: Divulgação

O principal motivo da diminuição, é atrelada a sua principal concorrente no mercado de carros elétricos BYD, que tem desbancado a Tesla. Por sua vez, as vendas da empresa chinesa subiram quase 5 vezes na Alemanha e mais de 4 vezes na Grã-Bretanha.

Outro motivo apontado por especialistas foi de teor político, já que as vendas despencaram desde que o dono da Tesla apoiou Donald Trump na eleição presidencial do ano passado.