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SUV COMPACTO

Ford planeja retorno do EcoSport para o mercado até 2030

Montadora planeja relançar o clássico SUV compacto com produção no México e foco no preço

Jair Mendonça Jr
Por
Novo EcoSport
Novo EcoSport - Foto: Divulgação Ford

A Ford desenvolve planos para retomar a produção do EcoSport. O objetivo da montadora é reposicionar o veículo no segmento de SUVs compactos nas Américas.

A estratégia integra o planejamento global da empresa para oferecer automóveis com preços mais acessíveis, abaixo da faixa de 25 mil dólares.

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Produção no méxico e plataforma compartilhada

A fabricação do modelo está prevista para ocorrer no México. Esta localização geográfica permite a importação para o Brasil com benefícios fiscais.

A expectativa é que o novo SUV utilize a mesma plataforma de modelos como Ford Bronco Sport e Maverick.

O compartilhamento de base técnica possibilita a utilização de motores 2.0 turbo e conjuntos híbridos HEV.

Transmissão e tração

A tração voltará a ser um ponto forte, mirando as características off-road que o mercado aprecia no Bronco Sport.

  • Câmbio: automático de 8 marchas (para motores a combustão) ou e-CVT (para a versão híbrida 2.5).
  • Tração:
  • Dianteira (FWD) nas versões mais baratas.
  • Integral (AWD / 4x4) nas versões topo de linha (especialmente atrelada ao motor 2.0 Turbo e ao Híbrido).

Estratégia de mercado e preço

Atualmente, o portfólio da Ford no Brasil concentra-se em picapes e SUVs de maior valor. O retorno do EcoSport visa preencher a lacuna abaixo de 200 mil reais no mercado nacional.

A meta interna da empresa é alinhar o custo final ao equivalente a 25 mil dólares, buscando competitividade contra outros SUVs compactos e opções de marcas chinesas.

Cronograma de lançamentos

O cronograma da Ford prevê o lançamento do novo SUV até 2030. Analistas de mercado apontam 2029 como o período mais provável para a chegada do veículo às concessionárias.

O projeto faz parte de uma reestruturação do portfólio da marca, que inclui também o desenvolvimento de caminhonetes elétricas e novos sedãs com motorização híbrida.

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