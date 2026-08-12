SUV COMPACTO
Ford planeja retorno do EcoSport para o mercado até 2030
Montadora planeja relançar o clássico SUV compacto com produção no México e foco no preço
A Ford desenvolve planos para retomar a produção do EcoSport. O objetivo da montadora é reposicionar o veículo no segmento de SUVs compactos nas Américas.
A estratégia integra o planejamento global da empresa para oferecer automóveis com preços mais acessíveis, abaixo da faixa de 25 mil dólares.
Produção no méxico e plataforma compartilhada
A fabricação do modelo está prevista para ocorrer no México. Esta localização geográfica permite a importação para o Brasil com benefícios fiscais.
A expectativa é que o novo SUV utilize a mesma plataforma de modelos como Ford Bronco Sport e Maverick.
O compartilhamento de base técnica possibilita a utilização de motores 2.0 turbo e conjuntos híbridos HEV.
Transmissão e tração
A tração voltará a ser um ponto forte, mirando as características off-road que o mercado aprecia no Bronco Sport.
- Câmbio: automático de 8 marchas (para motores a combustão) ou e-CVT (para a versão híbrida 2.5).
- Tração:
- Dianteira (FWD) nas versões mais baratas.
- Integral (AWD / 4x4) nas versões topo de linha (especialmente atrelada ao motor 2.0 Turbo e ao Híbrido).
Estratégia de mercado e preço
Atualmente, o portfólio da Ford no Brasil concentra-se em picapes e SUVs de maior valor. O retorno do EcoSport visa preencher a lacuna abaixo de 200 mil reais no mercado nacional.
A meta interna da empresa é alinhar o custo final ao equivalente a 25 mil dólares, buscando competitividade contra outros SUVs compactos e opções de marcas chinesas.
Cronograma de lançamentos
O cronograma da Ford prevê o lançamento do novo SUV até 2030. Analistas de mercado apontam 2029 como o período mais provável para a chegada do veículo às concessionárias.
O projeto faz parte de uma reestruturação do portfólio da marca, que inclui também o desenvolvimento de caminhonetes elétricas e novos sedãs com motorização híbrida.