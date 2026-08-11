Mobi ganha desconto de R$ 13 mil e se torna o mais barato do Brasil

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A Fiat iniciou campanha comercial em agosto de 2026 para o modelo Mobi. A promoção reduz o preço da versão de entrada Like 1.0 para R$ 72.490. O valor anterior era de R$ 85.490, o que representa redução de R$ 13.000.

Condições da oferta

A modalidade adotada é a venda direta de fábrica. Para obter o valor promocional, o comprador deve seguir regras específicas:

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Versão : Mobi Like 1.0 (configuração base).

: Mobi Like 1.0 (configuração base). Cor : exclusivo para a cor sólida Preto Vulcano, sem acréscimo de valor.

: exclusivo para a cor sólida Preto Vulcano, sem acréscimo de valor. Opcionais : o veículo não inclui pacotes adicionais.

: o veículo não inclui pacotes adicionais. Estoque : a montadora limitou a campanha a 50 unidades em território nacional.

: a montadora limitou a campanha a 50 unidades em território nacional. Prazo : o tempo estimado para entrega pode atingir 90 dias, em decorrência do faturamento direto.

: o tempo estimado para entrega pode atingir 90 dias, em decorrência do faturamento direto. Período : a vigência compreende faturamentos emitidos até 2 de setembro de 2026.

Versão Trekking

A linha superior Trekking 1.0 também integra a ação promocional. O preço sofreu abatimento de R$ 8.300. O custo caiu de R$ 87.990 para R$ 79.690.

Ficha Técnica do Fiat Mobi Like 1.0

Interior Fiat Mobi - Foto: Divulgação Fiat

Motor e Desempenho

Motor : 1.0 Firefly, 3 cilindros em linha

: 1.0 Firefly, 3 cilindros em linha Combustível : Flex (Gasolina / Etanol)

: Flex (Gasolina / Etanol) Potência máxima : 75 cv (Etanol) / 71 cv (Gasolina) a 6.000 rpm

: 75 cv (Etanol) / 71 cv (Gasolina) a 6.000 rpm Torque máximo : 10,7 kgfm (Etanol) / 10,0 kgfm (Gasolina) a 3.250 rpm

: 10,7 kgfm (Etanol) / 10,0 kgfm (Gasolina) a 3.250 rpm Transmissão : manual de 5 marchas

: manual de 5 marchas Tração : dianteira

: dianteira Velocidade náxima : 164 km/h

: 164 km/h Aceleração (0 a 100 km/h) : 13,8 segundos

Consumo (Inmetro)

Cidade : 9,8 km/l (etanol) / 14,0 km/l(gasolina)

: 9,8 km/l (etanol) / 14,0 km/l(gasolina) Estrada : 10,6 km/l (etanol) / 15,1 km/l (gasolina)

Dimensões e capacidades

Comprimento : 3,59 metros

: 3,59 metros Largura : 1,66 metros

: 1,66 metros Altura : 1,52 metros

: 1,52 metros Distância entre-eixos: 2,30 metros

2,30 metros Porta-malas : 200 litros

: 200 litros Tanque de combustível : 47 litros

: 47 litros Ocupantes : 5 lugares

Direção, freios e suspensão

Direção : elétrica

: elétrica Suspensão dianteira : independente tipo McPherson com mola helicoidal

: independente tipo McPherson com mola helicoidal Suspensão traseira : eixo de torção com rodas semi-independentes e mola helicoidal

: eixo de torção com rodas semi-independentes e mola helicoidal Freios dianteiros : discos ventilados

: discos ventilados Freios traseiros : tambor

: tambor Rodas e pneus : rodas de aço de 14 polegadas com calotas + Pneus 175/65 R14

Principais equipamentos de série