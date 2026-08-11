FIAT
Mobi ganha desconto de R$ 13 mil e se torna o mais barato do Brasil
Campanha promocional da Fiat reduz preço da versão de entrada Like 1.0 para R$ 72.490
A Fiat iniciou campanha comercial em agosto de 2026 para o modelo Mobi. A promoção reduz o preço da versão de entrada Like 1.0 para R$ 72.490. O valor anterior era de R$ 85.490, o que representa redução de R$ 13.000.
Condições da oferta
A modalidade adotada é a venda direta de fábrica. Para obter o valor promocional, o comprador deve seguir regras específicas:
- Versão: Mobi Like 1.0 (configuração base).
- Cor: exclusivo para a cor sólida Preto Vulcano, sem acréscimo de valor.
- Opcionais: o veículo não inclui pacotes adicionais.
- Estoque: a montadora limitou a campanha a 50 unidades em território nacional.
- Prazo: o tempo estimado para entrega pode atingir 90 dias, em decorrência do faturamento direto.
- Período: a vigência compreende faturamentos emitidos até 2 de setembro de 2026.
Versão Trekking
A linha superior Trekking 1.0 também integra a ação promocional. O preço sofreu abatimento de R$ 8.300. O custo caiu de R$ 87.990 para R$ 79.690.
Ficha Técnica do Fiat Mobi Like 1.0
Motor e Desempenho
- Motor: 1.0 Firefly, 3 cilindros em linha
- Combustível: Flex (Gasolina / Etanol)
- Potência máxima: 75 cv (Etanol) / 71 cv (Gasolina) a 6.000 rpm
- Torque máximo: 10,7 kgfm (Etanol) / 10,0 kgfm (Gasolina) a 3.250 rpm
- Transmissão: manual de 5 marchas
- Tração: dianteira
- Velocidade náxima: 164 km/h
- Aceleração (0 a 100 km/h): 13,8 segundos
Consumo (Inmetro)
- Cidade: 9,8 km/l (etanol) / 14,0 km/l(gasolina)
- Estrada: 10,6 km/l (etanol) / 15,1 km/l (gasolina)
Dimensões e capacidades
- Comprimento: 3,59 metros
- Largura: 1,66 metros
- Altura: 1,52 metros
- Distância entre-eixos: 2,30 metros
- Porta-malas: 200 litros
- Tanque de combustível: 47 litros
- Ocupantes: 5 lugares
Direção, freios e suspensão
- Direção: elétrica
- Suspensão dianteira: independente tipo McPherson com mola helicoidal
- Suspensão traseira: eixo de torção com rodas semi-independentes e mola helicoidal
- Freios dianteiros: discos ventilados
- Freios traseiros: tambor
- Rodas e pneus: rodas de aço de 14 polegadas com calotas + Pneus 175/65 R14
Principais equipamentos de série
- Ar-condicionado manual
- Direção elétrica com função City
- Vidros elétricos dianteiros (com função one-touch e antiesmagamento)
- Travas elétricas nas quatro portas
- Volante com regulagem de altura
- Computador de bordo
- Airbags duplos (motorista e passageiro) e freios ABS com EBD
- Sistema Isofix para fixação de cadeirinhas infantis
- Sensor de monitoramento de pressão dos pneus (TPMS)