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FIAT

Mobi ganha desconto de R$ 13 mil e se torna o mais barato do Brasil

Campanha promocional da Fiat reduz preço da versão de entrada Like 1.0 para R$ 72.490

Jair Mendonça Jr
Por
Fiat Mobi
Fiat Mobi - Foto: Divulgação Fiat

A Fiat iniciou campanha comercial em agosto de 2026 para o modelo Mobi. A promoção reduz o preço da versão de entrada Like 1.0 para R$ 72.490. O valor anterior era de R$ 85.490, o que representa redução de R$ 13.000.

Condições da oferta

A modalidade adotada é a venda direta de fábrica. Para obter o valor promocional, o comprador deve seguir regras específicas:

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  • Versão: Mobi Like 1.0 (configuração base).
  • Cor: exclusivo para a cor sólida Preto Vulcano, sem acréscimo de valor.
  • Opcionais: o veículo não inclui pacotes adicionais.
  • Estoque: a montadora limitou a campanha a 50 unidades em território nacional.
  • Prazo: o tempo estimado para entrega pode atingir 90 dias, em decorrência do faturamento direto.
  • Período: a vigência compreende faturamentos emitidos até 2 de setembro de 2026.

Versão Trekking

A linha superior Trekking 1.0 também integra a ação promocional. O preço sofreu abatimento de R$ 8.300. O custo caiu de R$ 87.990 para R$ 79.690.

Ficha Técnica do Fiat Mobi Like 1.0

Interior Fiat Mobi
Interior Fiat Mobi - Foto: Divulgação Fiat

Motor e Desempenho

  • Motor: 1.0 Firefly, 3 cilindros em linha
  • Combustível: Flex (Gasolina / Etanol)
  • Potência máxima: 75 cv (Etanol) / 71 cv (Gasolina) a 6.000 rpm
  • Torque máximo: 10,7 kgfm (Etanol) / 10,0 kgfm (Gasolina) a 3.250 rpm
  • Transmissão: manual de 5 marchas
  • Tração: dianteira
  • Velocidade náxima: 164 km/h
  • Aceleração (0 a 100 km/h): 13,8 segundos

Consumo (Inmetro)

  • Cidade: 9,8 km/l (etanol) / 14,0 km/l(gasolina)
  • Estrada: 10,6 km/l (etanol) / 15,1 km/l (gasolina)

Dimensões e capacidades

  • Comprimento: 3,59 metros
  • Largura: 1,66 metros
  • Altura: 1,52 metros
  • Distância entre-eixos: 2,30 metros
  • Porta-malas: 200 litros
  • Tanque de combustível: 47 litros
  • Ocupantes: 5 lugares

Direção, freios e suspensão

  • Direção: elétrica
  • Suspensão dianteira: independente tipo McPherson com mola helicoidal
  • Suspensão traseira: eixo de torção com rodas semi-independentes e mola helicoidal
  • Freios dianteiros: discos ventilados
  • Freios traseiros: tambor
  • Rodas e pneus: rodas de aço de 14 polegadas com calotas + Pneus 175/65 R14

Principais equipamentos de série

  • Ar-condicionado manual
  • Direção elétrica com função City
  • Vidros elétricos dianteiros (com função one-touch e antiesmagamento)
  • Travas elétricas nas quatro portas
  • Volante com regulagem de altura
  • Computador de bordo
  • Airbags duplos (motorista e passageiro) e freios ABS com EBD
  • Sistema Isofix para fixação de cadeirinhas infantis
  • Sensor de monitoramento de pressão dos pneus (TPMS)

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