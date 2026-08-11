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150 KM DE AUTONOMIA

iCaur V25: SUV híbrido com extensor de autonomia chega ao Brasil

Modelo utiliza um motor 1.5 Turbo a gasolina de 156 cv, desenvolvido pela Chery

Jair Mendonça Jr
Por
iCaur V25
iCaur V25 - Foto: Divulgação iCaur

A iCaur confirmou o lançamento do V25 no mercado brasileiro. O modelo é um utilitário esportivo (SUV) com sistema de propulsão elétrica estendida (EREV). A apresentação oficial do veículo ocorre em 14 de agosto de 2026, na China.

Especificações técnicas e motorização do iCaur V25

iCaur V25
iCaur V25 - Foto: Divulgação iCaur

O V25 utiliza um motor 1.5 Turbo a gasolina de 156 cv, desenvolvido pela Chery. Este propulsor atua exclusivamente como gerador de energia para o sistema elétrico e não possui conexão mecânica com as rodas.

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  • Bateria: fosfato de ferro-lítio (LFP) de 33,6 kWh.
  • Autonomia elétrica: 150 km.
  • Consumo combinado: 64,9 km/l (ciclo WLTC).
  • Velocidade máxima: 180 km/h.

Dimensões e capacidade

iCaur V25
iCaur V25 - Foto: Divulgação iCaur

O veículo tem carroceria com as seguintes medidas:

  • Comprimento: 4,63 metros.
  • Largura: 1,92 metro.
  • Altura: 1,85 metro.
  • Entre-eixos: 2,82 metros.
  • Ocupantes: 5 pessoas.

A estrutura externa inclui porta de bagageiro com abertura lateral e compartimento para objetos. O peso do veículo varia entre 2.221 kg e 2.240 kg, com peso bruto total de 2.720 kg. As opções de rodas incluem aros de 19 ou 21 polegadas.

Capacidade off-road

O projeto voltado para trajetos fora de estrada apresenta ângulos de entrada de 28° e saída de 24°. A instalação de engate de reboque reduz o ângulo de saída para 15°.

Tecnologia embarcada

Interior iCaur V25
Interior iCaur V25 - Foto: Divulgação iCaur

O V25 incorpora arquitetura eletrônica baseada no processador Horizon Journey 6, com capacidade de 560 trilhões de operações por segundo. Entre os recursos previstos estão:

  • Condução semiautônoma: atuação em rodovias e trechos urbanos.
  • Estacionamento: sistema automatizado sem intervenção humana.
  • Sensores: disponibilidade de sensor LiDAR nas versões superiores.

A fabricante deve divulgar a lista completa de versões, pacotes de equipamentos e preços após o evento de lançamento na China.

Preços e versões

Até o momento, a fabricante iCaur ainda não divulgou os preços oficiais nem a lista detalhada de versões para o V25.

  • Contexto de lançamento: o V25 é um projeto global da marca que integra a ofensiva de SUVs eletrificados do grupo Chery. Embora o veículo tenha sido confirmado para o mercado brasileiro, informações sobre valores locais ou configurações de acabamento permanecem sob sigilo.
  • Posicionamento: o SUV é posicionado como um modelo premium de entrada com foco em tecnologia e capacidade off-road. Para referência, outros modelos da marca e do grupo Chery (como o V27) têm estimativas de mercado na faixa de R$ 300 mil, mas o preço final do V25 dependerá das definições específicas para o Brasil, que serão reveladas após a estreia na China.

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