iCaur V25: SUV híbrido com extensor de autonomia chega ao Brasil

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A iCaur confirmou o lançamento do V25 no mercado brasileiro. O modelo é um utilitário esportivo (SUV) com sistema de propulsão elétrica estendida (EREV). A apresentação oficial do veículo ocorre em 14 de agosto de 2026, na China.

Especificações técnicas e motorização do iCaur V25

iCaur V25 - Foto: Divulgação iCaur

O V25 utiliza um motor 1.5 Turbo a gasolina de 156 cv, desenvolvido pela Chery. Este propulsor atua exclusivamente como gerador de energia para o sistema elétrico e não possui conexão mecânica com as rodas.

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Bateria : fosfato de ferro-lítio (LFP) de 33,6 kWh.

: fosfato de ferro-lítio (LFP) de 33,6 kWh. Autonomia elétrica : 150 km.

: 150 km. Consumo combinado : 64,9 km/l (ciclo WLTC).

: 64,9 km/l (ciclo WLTC). Velocidade máxima : 180 km/h.

Dimensões e capacidade

iCaur V25 - Foto: Divulgação iCaur

O veículo tem carroceria com as seguintes medidas:

Comprimento : 4,63 metros.

: 4,63 metros. Largura : 1,92 metro.

: 1,92 metro. Altura : 1,85 metro.

: 1,85 metro. Entre-eixos : 2,82 metros.

: 2,82 metros. Ocupantes : 5 pessoas.

A estrutura externa inclui porta de bagageiro com abertura lateral e compartimento para objetos. O peso do veículo varia entre 2.221 kg e 2.240 kg, com peso bruto total de 2.720 kg. As opções de rodas incluem aros de 19 ou 21 polegadas.

Capacidade off-road

O projeto voltado para trajetos fora de estrada apresenta ângulos de entrada de 28° e saída de 24°. A instalação de engate de reboque reduz o ângulo de saída para 15°.

Tecnologia embarcada

Interior iCaur V25 - Foto: Divulgação iCaur

O V25 incorpora arquitetura eletrônica baseada no processador Horizon Journey 6, com capacidade de 560 trilhões de operações por segundo. Entre os recursos previstos estão:

Condução semiautônoma : atuação em rodovias e trechos urbanos.

: atuação em rodovias e trechos urbanos. Estacionamento : sistema automatizado sem intervenção humana.

: sistema automatizado sem intervenção humana. Sensores : disponibilidade de sensor LiDAR nas versões superiores.

A fabricante deve divulgar a lista completa de versões, pacotes de equipamentos e preços após o evento de lançamento na China.

Preços e versões

Até o momento, a fabricante iCaur ainda não divulgou os preços oficiais nem a lista detalhada de versões para o V25.