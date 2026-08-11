150 KM DE AUTONOMIA
iCaur V25: SUV híbrido com extensor de autonomia chega ao Brasil
Modelo utiliza um motor 1.5 Turbo a gasolina de 156 cv, desenvolvido pela Chery
A iCaur confirmou o lançamento do V25 no mercado brasileiro. O modelo é um utilitário esportivo (SUV) com sistema de propulsão elétrica estendida (EREV). A apresentação oficial do veículo ocorre em 14 de agosto de 2026, na China.
Especificações técnicas e motorização do iCaur V25
O V25 utiliza um motor 1.5 Turbo a gasolina de 156 cv, desenvolvido pela Chery. Este propulsor atua exclusivamente como gerador de energia para o sistema elétrico e não possui conexão mecânica com as rodas.
- Bateria: fosfato de ferro-lítio (LFP) de 33,6 kWh.
- Autonomia elétrica: 150 km.
- Consumo combinado: 64,9 km/l (ciclo WLTC).
- Velocidade máxima: 180 km/h.
Dimensões e capacidade
O veículo tem carroceria com as seguintes medidas:
- Comprimento: 4,63 metros.
- Largura: 1,92 metro.
- Altura: 1,85 metro.
- Entre-eixos: 2,82 metros.
- Ocupantes: 5 pessoas.
A estrutura externa inclui porta de bagageiro com abertura lateral e compartimento para objetos. O peso do veículo varia entre 2.221 kg e 2.240 kg, com peso bruto total de 2.720 kg. As opções de rodas incluem aros de 19 ou 21 polegadas.
Capacidade off-road
O projeto voltado para trajetos fora de estrada apresenta ângulos de entrada de 28° e saída de 24°. A instalação de engate de reboque reduz o ângulo de saída para 15°.
Tecnologia embarcada
O V25 incorpora arquitetura eletrônica baseada no processador Horizon Journey 6, com capacidade de 560 trilhões de operações por segundo. Entre os recursos previstos estão:
- Condução semiautônoma: atuação em rodovias e trechos urbanos.
- Estacionamento: sistema automatizado sem intervenção humana.
- Sensores: disponibilidade de sensor LiDAR nas versões superiores.
A fabricante deve divulgar a lista completa de versões, pacotes de equipamentos e preços após o evento de lançamento na China.
Preços e versões
Até o momento, a fabricante iCaur ainda não divulgou os preços oficiais nem a lista detalhada de versões para o V25.
- Contexto de lançamento: o V25 é um projeto global da marca que integra a ofensiva de SUVs eletrificados do grupo Chery. Embora o veículo tenha sido confirmado para o mercado brasileiro, informações sobre valores locais ou configurações de acabamento permanecem sob sigilo.
- Posicionamento: o SUV é posicionado como um modelo premium de entrada com foco em tecnologia e capacidade off-road. Para referência, outros modelos da marca e do grupo Chery (como o V27) têm estimativas de mercado na faixa de R$ 300 mil, mas o preço final do V25 dependerá das definições específicas para o Brasil, que serão reveladas após a estreia na China.