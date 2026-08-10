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HATCHBACK

Kia lança K4 no Brasil com câmbio de 8 marchas e motor turbo

Com motor turbo de 193 cv e porta-malas de 629 litros, Kia K4 GT-Line chega ao mercado nacional

Jair Mendonça Jr
Por
Kia K4
Kia K4 - Foto: Divulgação Kia

A Kia oficializou a chegada do K4 ao mercado brasileiro. O modelo chega importado na configuração GT-Line para disputar espaço no segmento de médios, atualmente liderado pelo Toyota Corolla.

Conjunto mecânico e transmissão

Interior Kia K4
Interior Kia K4 - Foto: Divulgação Kia

A versão confirmada para o Brasil utiliza motorização turbo alimentada com injeção direta de combustível, associada a uma caixa de transmissão automática tradicional de 8 velocidades com conversor de torque.

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  • Motor: 1.6 Turbo a gasolina
  • Potência: 193 cv
  • Torque: 26,9 kgfm
  • Câmbio: automático de 8 marchas
  • Tração: dianteira

Dimensões e capacidades

Interior Kia K4
Interior Kia K4 - Foto: Divulgação Kia

O Kia K4 mede 4,43 metros de comprimento no modelo hatchback, 1,85 metro de largura e conta com 2,72 metros de distância entre os eixos.

O porta-malas oferece capacidade de 629 litros com os bancos traseiros na posição ocupada, atingindo até 1.679 litros com a segunda fileira rebatida.

Posicionamento frente ao Toyota Corolla

O Kia K4 entra na disputa de mercado posicionando o motor 1.6 Turbo de 193 cv frente ao motor 2.0 aspirado de 175 cv e ao sistema híbrido 1.8 de 122 cv do Toyota Corolla. A transmissão automática de 8 marchas diferencia o modelo da Kia dos concorrentes que utilizam câmbio continuamente variável (CVT).

O preço oficial e a data exata do início das vendas nas concessionárias brasileiras serão anunciados pela fabricante na fase de pré-venda.

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