Novo Peugeot 208 esconde bateria embaixo do banco do motorista

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

A Peugeot apresentou a linha do hatchback 208 com a tecnologia Bio-Hybrid no Brasil. O veículo utiliza motor 1.0 turbo e gerador de 12V no virabrequim.

Especificações de motorização e rendimento

O propulsor T200 opera com três cilindros e turbocompressor. A potência atinge 130 cavalos com etanol e 125 cavalos com gasolina a 5.750 rotações por minuto. O torque fica em 20,4 kgfm a 1.750 rotações por minuto.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O gerador de 12V envia energia para a bateria instalada sob o assento do motorista. O carregamento ocorre durante a desaceleração e a frenagem. O câmbio CVT simula sete marchas. A aceleração de zero a 100 km/h ocorre em 8,6 segundos. A velocidade atinge 205 km/h.

Dimensões e equipamentos de cabine

Painel Novo Peugeot 208 - Foto: Divulgação Peugeot

O Peugeot 208 mede 4.053 milímetros de comprimento e 2.542 milímetros de entre-eixos. O compartimento de bagagens comporta 304 litros. O reservatório de combustível comporta 47 litros.

Interior Novo Peugeot 208 - Foto: Divulgação Peugeot

A cabine contém a central multimídia i-Connect com tela de 10,3 polegadas. A conexão com sistemas Apple CarPlay e Android Auto funciona sem fios. O painel i-Cockpit exibe informação em três dimensões com dados do fluxo de energia.

Itens de assistência e segurança

Teto Novo Peugeot 208 - Foto: Divulgação Peugeot

O veículo inclui seis airbags, alerta de mudança de faixa com correção de trajetória e assistente de partida em rampa. A lista de itens reúne câmera de ré com visão de 180 graus, carregador de celular por indução e acionamento do motor por botão.

Ficha técnica e valores do novo Peugeot 208

Novo Peugeot 208 - Foto: Divulgação Peugeot

Preços e versões

208 Active 1.0 (manual) : R$ 88.990 a R$ 90.990

: R$ 88.990 a R$ 90.990 208 Style 1.0 (manual) : R$ 98.990 a R$ 106.990

: R$ 98.990 a R$ 106.990 208 Active Turbo (CVT) : R$ 115.550

: R$ 115.550 208 Allure Turbo (CVT) : R$ 126.990

: R$ 126.990 208 GT Hybrid (Bio-Hybrid CVT) : R$ 138.990 (com ofertas promocionais a partir de R$ 129.990)

Ficha técnica

Versões aspiradas (1.0 Firefly):

Potência: 75 cv no etanol e 71 cv na gasolina, a 6.000 rpm

Torque: 10,7 kgfm no etanol e 10,0 kgfm na gasolina, a 3.250 rpm

Transmissão: Manual de 5 marchas

Versões turbo e híbrida (1.0 T200 / Bio-Hybrid GT):

Potência : 130 cv no etanol e 125 cv na gasolina, a 5.750 rpm

: 130 cv no etanol e 125 cv na gasolina, a 5.750 rpm Torque : 20,4 kgfm a 1.750 rpm

: 20,4 kgfm a 1.750 rpm Sistema auxiliar (Apenas GT Hybrid) : gerador elétrico de 12V acoplado ao virabrequim e bateria instalada sob o assento do motorista

: gerador elétrico de 12V acoplado ao virabrequim e bateria instalada sob o assento do motorista Transmissão : automática do tipo CVT com simulação de 7 marchas

: automática do tipo CVT com simulação de 7 marchas Aceleração (0 a 100 km/h) : 8,6 segundos

: 8,6 segundos Velocidade máxima : 205 km/h

Dimensões e capacidades

Comprimento : 4.053 milímetros

: 4.053 milímetros Largura com retrovisores : 1.960 milímetros

: 1.960 milímetros Altura : 1.453 milímetros

: 1.453 milímetros Distância entre-eixos : 2.542 milímetros

: 2.542 milímetros Capacidade do porta-malas : 304 litros

: 304 litros Capacidade do tanque de combustível : 47 litros

: 47 litros Altura livre do solo : 150 milímetros

Chassi e mecânica