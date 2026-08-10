BIO-HYBRID
Novo Peugeot 208 esconde bateria embaixo do banco do motorista
Veja os preços, especificações técnicas completas e os detalhes da nova motorização híbrida
A Peugeot apresentou a linha do hatchback 208 com a tecnologia Bio-Hybrid no Brasil. O veículo utiliza motor 1.0 turbo e gerador de 12V no virabrequim.
Especificações de motorização e rendimento
O propulsor T200 opera com três cilindros e turbocompressor. A potência atinge 130 cavalos com etanol e 125 cavalos com gasolina a 5.750 rotações por minuto. O torque fica em 20,4 kgfm a 1.750 rotações por minuto.
O gerador de 12V envia energia para a bateria instalada sob o assento do motorista. O carregamento ocorre durante a desaceleração e a frenagem. O câmbio CVT simula sete marchas. A aceleração de zero a 100 km/h ocorre em 8,6 segundos. A velocidade atinge 205 km/h.
Dimensões e equipamentos de cabine
O Peugeot 208 mede 4.053 milímetros de comprimento e 2.542 milímetros de entre-eixos. O compartimento de bagagens comporta 304 litros. O reservatório de combustível comporta 47 litros.
A cabine contém a central multimídia i-Connect com tela de 10,3 polegadas. A conexão com sistemas Apple CarPlay e Android Auto funciona sem fios. O painel i-Cockpit exibe informação em três dimensões com dados do fluxo de energia.
Itens de assistência e segurança
O veículo inclui seis airbags, alerta de mudança de faixa com correção de trajetória e assistente de partida em rampa. A lista de itens reúne câmera de ré com visão de 180 graus, carregador de celular por indução e acionamento do motor por botão.
Ficha técnica e valores do novo Peugeot 208
Preços e versões
- 208 Active 1.0 (manual): R$ 88.990 a R$ 90.990
- 208 Style 1.0 (manual): R$ 98.990 a R$ 106.990
- 208 Active Turbo (CVT): R$ 115.550
- 208 Allure Turbo (CVT): R$ 126.990
- 208 GT Hybrid (Bio-Hybrid CVT): R$ 138.990 (com ofertas promocionais a partir de R$ 129.990)
Ficha técnica
Versões aspiradas (1.0 Firefly):
- Potência: 75 cv no etanol e 71 cv na gasolina, a 6.000 rpm
- Torque: 10,7 kgfm no etanol e 10,0 kgfm na gasolina, a 3.250 rpm
- Transmissão: Manual de 5 marchas
Versões turbo e híbrida (1.0 T200 / Bio-Hybrid GT):
- Potência: 130 cv no etanol e 125 cv na gasolina, a 5.750 rpm
- Torque: 20,4 kgfm a 1.750 rpm
- Sistema auxiliar (Apenas GT Hybrid): gerador elétrico de 12V acoplado ao virabrequim e bateria instalada sob o assento do motorista
- Transmissão: automática do tipo CVT com simulação de 7 marchas
- Aceleração (0 a 100 km/h): 8,6 segundos
- Velocidade máxima: 205 km/h
Dimensões e capacidades
- Comprimento: 4.053 milímetros
- Largura com retrovisores: 1.960 milímetros
- Altura: 1.453 milímetros
- Distância entre-eixos: 2.542 milímetros
- Capacidade do porta-malas: 304 litros
- Capacidade do tanque de combustível: 47 litros
- Altura livre do solo: 150 milímetros
Chassi e mecânica
- Direção: elétrica com assistência variável
- Suspensão dianteira: independente do tipo McPherson
- Suspensão traseira: eixo de torção
- Sistema de freios: discos ventilados na dianteira e tambor na traseira
- Rodas e pneus: rodas de liga leve de 15, 16 ou 17 polegadas, dependendo da versão configurada