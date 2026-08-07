Montadoras chinesas confirmam a chegada de 7 novas marcas ao Brasil

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O Grupo Chery anunciou a introdução de quatro novas marcas no país entre 2027 e 2028. Além disso, a Dongfeng e a divisão IM, da MG Motors, oficializaram planos de operação no mercado nacional.

Expansão do Grupo Chery

O cronograma da multinacional prevê o início das vendas da iCAUR e da Lepas em 2027. Para 2028, o planejamento inclui a operação das marcas Luxeed e Freelander, que serão comercializadas sob a estrutura da Exeed.

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Luxeed - Foto: Divulgação

A estratégia da companhia estabelece a meta de atingir mil pontos de venda e 500 mil unidades comercializadas anualmente até 2031. Executivos da empresa confirmaram que a instalação de uma fábrica no Brasil está em fase de análise para aumentar a escala de produção local.

Exeed - Foto: Divulgação

Mudanças no mercado automotivo

Dados da Bright Consulting indicam que, em 2026, o preço médio de veículos novos no Brasil registrou reajuste de 1,4%, valor inferior à inflação acumulada de 3,18% no mesmo período. A concorrência das marcas chinesas influenciou a política de margens das fabricantes tradicionais.

O preço de transação — valor efetivamente pago pelo consumidor nas concessionárias — teve retração de 3,5% no ano, caindo para R$ 152,1 mil. A diferença entre o preço sugerido de fábrica e o valor final de nota fiscal reflete estratégias das redes de concessionárias para reduzir estoques.

Contexto setorial

O Brasil foi o maior importador de automóveis da China no primeiro semestre de 2026, com volume total de US$ 5,2 bilhões. Deste montante, US$ 4,5 bilhões corresponderam a veículos híbridos e elétricos.

Especialistas do setor apontam que a verticalização da produção, incluindo a fabricação de baterias, é o fator determinante para a competitividade das empresas chinesas.

Apesar da redução no preço médio dos veículos, o acesso ao crédito permanece como fator limitante para o volume de emplacamentos, com taxas de financiamento variando entre 18% e 22% ao ano.