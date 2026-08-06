Volkswagen reduz preço do T-Cross e supera Chevrolet Tracker

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A Volkswagen implementou uma redução nos valores da linha do utilitário desportivo T-Cross no mercado brasileiro. A estratégia comercial posiciona o modelo da marca alemã com preços inferiores aos praticados pelo principal concorrente do segmento, o Chevrolet Tracker.

Alterações na tabela e isenções fiscais

A configuração de entrada T-Cross Sense, destinada ao público Pessoas com Deficiência (PcD), mantém o preço público de tabela em R$ 119.990. Contudo, a aplicação de incentivos fiscais altera o custo final para o consumidor elegível:

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Isenção de ICMS e IPI : compradores que possuem direito à isenção parcial de ICMS somada ao abatimento total de IPI adquirem o veículo por R$ 99.990.

: compradores que possuem direito à isenção parcial de ICMS somada ao abatimento total de IPI adquirem o veículo por R$ 99.990. Benefício federal exclusivo : clientes que contam apenas com a isenção de IPI pagam o valor final de R$ 107.850.

Para efeito de comparação mercadológica, o Chevrolet Tracker possui preço inicial na faixa de R$ 119 mil nas versões de entrada comercializadas para o público geral, situando o modelo da Volkswagen abaixo do concorrente direto nas modalidades de venda direcionada.

Especificações técnicas e motorização

Interior Volkswagen T-Cross - Foto: Divulgação Volkswagen

O conjunto mecânico do T-Cross Sense é composto pelo motor 1.0 TSI turboflex, que entrega até 128 cavalos de potência e 20,4 kgfm de torque com etanol.

A lista de equipamentos de série da versão contempla:

Faróis e lanternas com tecnologia em LED

Sistema de seis airbags

Assistente de frenagem automática de emergência

Controles eletrônicos de estabilidade e tração

Painel digital de 8 polegadas

Central multimídia VW Play de 10,1 polegadas

Rodas de aço de 16 polegadas com calotas

Porta-malas com capacidade entre 373 e 420 litros

A montadora recomenda a consulta prévia às concessionárias da rede autorizada para verificação de disponibilidade de estoque e comprovação da documentação exigida para os processos de isenção fiscal antes da conclusão da compra.