ESTRATÉGIA COMERCIAL
Volkswagen reduz preço do T-Cross e supera Chevrolet Tracker
Atualização mecânica com câmbio de 8 marchas e isenções fiscais reduzem preço para o público PCD
A Volkswagen implementou uma redução nos valores da linha do utilitário desportivo T-Cross no mercado brasileiro. A estratégia comercial posiciona o modelo da marca alemã com preços inferiores aos praticados pelo principal concorrente do segmento, o Chevrolet Tracker.
Alterações na tabela e isenções fiscais
A configuração de entrada T-Cross Sense, destinada ao público Pessoas com Deficiência (PcD), mantém o preço público de tabela em R$ 119.990. Contudo, a aplicação de incentivos fiscais altera o custo final para o consumidor elegível:
- Isenção de ICMS e IPI: compradores que possuem direito à isenção parcial de ICMS somada ao abatimento total de IPI adquirem o veículo por R$ 99.990.
- Benefício federal exclusivo: clientes que contam apenas com a isenção de IPI pagam o valor final de R$ 107.850.
Para efeito de comparação mercadológica, o Chevrolet Tracker possui preço inicial na faixa de R$ 119 mil nas versões de entrada comercializadas para o público geral, situando o modelo da Volkswagen abaixo do concorrente direto nas modalidades de venda direcionada.
Especificações técnicas e motorização
O conjunto mecânico do T-Cross Sense é composto pelo motor 1.0 TSI turboflex, que entrega até 128 cavalos de potência e 20,4 kgfm de torque com etanol.
A lista de equipamentos de série da versão contempla:
- Faróis e lanternas com tecnologia em LED
- Sistema de seis airbags
- Assistente de frenagem automática de emergência
- Controles eletrônicos de estabilidade e tração
- Painel digital de 8 polegadas
- Central multimídia VW Play de 10,1 polegadas
- Rodas de aço de 16 polegadas com calotas
- Porta-malas com capacidade entre 373 e 420 litros
A montadora recomenda a consulta prévia às concessionárias da rede autorizada para verificação de disponibilidade de estoque e comprovação da documentação exigida para os processos de isenção fiscal antes da conclusão da compra.