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CONJUNTO MECÂNICO E CONSUMO

Lexus ES 350h faz 18,6 km/l e entra em pré-venda no Brasil

Oitava geração do sedã japonês estreia com conjunto híbrido de 247 cv e foco em alta eficiência

Jair Mendonça Jr
Por
Lexus ES 350h
Lexus ES 350h - Foto: Motor1 Brasil

A Lexus iniciou a pré-venda da oitava geração do sedã ES no mercado brasileiro. Importado do Japão, o modelo desembarca inicialmente na versão híbrida ES 350h, com preço público fixado em R$ 399.990.

As entregas nas concessionárias começam em outubro, enquanto a variante totalmente elétrica ES 500e tem lançamento programado para o final de 2026.

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Conjunto mecânico e consumo

Interior Lexus ES 350h
Interior Lexus ES 350h - Foto: Divulgação Lexus

O modelo combina um motor a combustão 2.5 de quatro cilindros, que rende 189 cv e 24,1 kgfm de torque, com um motor elétrico de 162 cv e 27,7 kgfm.

A potência combinada atinge 247 cv, gerenciada por uma transmissão do tipo Hybrid Transaxle com tração dianteira. O veículo acelera de 0 a 100 km/h em 7,7 segundos.

Conforme os dados oficiais do Inmetro, o consumo urbano é de 18,6 km/l e o rodoviário atinge 16,4 km/l, utilizando exclusivamente gasolina.

A bateria de íons de lítio opera em 251,6V e fica posicionada sob o banco traseiro, preservando a capacidade do porta-malas em 441 litros.

Dimensões e equipamentos

O veículo apresenta 5,14 metros de comprimento, 1,92 metro de largura, 1,55 metro de altura e 2,95 metros de distância entre-eixos.

A lista de itens de série inclui:

  • Central multimídia com tela sensível ao toque de 14 polegadas e conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay
  • Painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas
  • Sistema de som Mark Levinson com 17 alto-falantes
  • Teto solar Skylight
  • Bancos dianteiros com ajustes elétricos, ventilação e aquecimento

Segurança do Lexus ES 350h

O pacote de assistência à condução Lexus Safety System 4.0 engloba controle de cruzeiro adaptativo com função Stop & Go, sistema de pré-colisão com detecção de pedestres e ciclistas, assistente de permanência em faixa e leitor de placas de trânsito.

O modelo também dispõe de 10 airbags de série e monitor de visão panorâmica de 360 graus.

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