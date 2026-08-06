ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DIMENSÕES
Nova geração do Chevrolet Onix chega em 2028 com plataforma Hyundai
Hatch compacto da GM adota arquitetura da Hyundai e sistemas eletrificados
A General Motors (GM) planeja o lançamento da nova geração do Chevrolet Onix para o final de 2028 ou início de 2029. O projeto inclui uma parceria industrial com a Hyundai e a adoção da plataforma global K2.
O modelo incorpora motorização eletrificada, dimensões ampliadas e novas tecnologias de conectividade e assistência ao condutor.
Especificações técnicas e dimensões
Dados preliminares apontam alterações estruturais no veículo em comparação com a geração atual:
- Comprimento: aproximadamente 4,10 metros
- Distância entre-eixos: 2,58 metros
- Largura: 1,80 metro
- Altura: 1,50 metro
- Capacidade do porta-malas: 330 litros
Arquitetura e motorização
O projeto utiliza a plataforma K2 da Hyundai, adaptada para veículos globais. A arquitetura suporta sistemas híbridos (leves e plenos) e tecnologias ADAS (Sistemas Avançados de Assistência ao Condutor).
A linha mecânica pode incluir
- Motor 1.0 turbo flex com transmissão automática de seis marchas.
- Motor 1.0 aspirado com transmissão manual de cinco marchas.
- Variantes eletrificadas acopladas ao sistema híbrido.
Design e interior
Projeções visuais indicam alterações na carroceria:
- Opção de pintura em dois tons.
- Linhas laterais acentuadas.
- Faróis e lanternas com tecnologia LED.
- Para-choques com novo desenho estrutural.
O interior segue o padrão visual recente da marca, incorporando central multimídia com suporte a conexão 5G e comandos físicos revisados no volante multifuncional.
Contexto de mercado
O Chevrolet Onix registra 45.112 unidades comercializadas no mercado brasileiro entre janeiro e junho de 2026, ocupando a terceira posição no segmento de hatches compactos.
A nova linha busca reposicionar o modelo frente aos concorrentes diretos no setor automotivo nacional.