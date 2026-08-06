Nova geração do Chevrolet Onix chega em 2028 com plataforma Hyundai

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

A General Motors (GM) planeja o lançamento da nova geração do Chevrolet Onix para o final de 2028 ou início de 2029. O projeto inclui uma parceria industrial com a Hyundai e a adoção da plataforma global K2.

O modelo incorpora motorização eletrificada, dimensões ampliadas e novas tecnologias de conectividade e assistência ao condutor.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Especificações técnicas e dimensões

Dados preliminares apontam alterações estruturais no veículo em comparação com a geração atual:

Comprimento : aproximadamente 4,10 metros

: aproximadamente 4,10 metros Distância entre-eixos: 2,58 metros

2,58 metros Largura : 1,80 metro

: 1,80 metro Altura : 1,50 metro

: 1,50 metro Capacidade do porta-malas : 330 litros

Arquitetura e motorização

O projeto utiliza a plataforma K2 da Hyundai, adaptada para veículos globais. A arquitetura suporta sistemas híbridos (leves e plenos) e tecnologias ADAS (Sistemas Avançados de Assistência ao Condutor).

A linha mecânica pode incluir

Motor 1.0 turbo flex com transmissão automática de seis marchas.

Motor 1.0 aspirado com transmissão manual de cinco marchas.

Variantes eletrificadas acopladas ao sistema híbrido.

Design e interior

Projeções visuais indicam alterações na carroceria:

Opção de pintura em dois tons.

Linhas laterais acentuadas.

Faróis e lanternas com tecnologia LED.

Para-choques com novo desenho estrutural.

O interior segue o padrão visual recente da marca, incorporando central multimídia com suporte a conexão 5G e comandos físicos revisados no volante multifuncional.

Contexto de mercado

O Chevrolet Onix registra 45.112 unidades comercializadas no mercado brasileiro entre janeiro e junho de 2026, ocupando a terceira posição no segmento de hatches compactos.

A nova linha busca reposicionar o modelo frente aos concorrentes diretos no setor automotivo nacional.