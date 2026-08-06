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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DIMENSÕES

Nova geração do Chevrolet Onix chega em 2028 com plataforma Hyundai

Hatch compacto da GM adota arquitetura da Hyundai e sistemas eletrificados

Jair Mendonça Jr
Por
Nova geração do Chevrolet Onix para o final de 2028
Nova geração do Chevrolet Onix para o final de 2028 - Foto: Projeções/ Kleber Silva

A General Motors (GM) planeja o lançamento da nova geração do Chevrolet Onix para o final de 2028 ou início de 2029. O projeto inclui uma parceria industrial com a Hyundai e a adoção da plataforma global K2.

O modelo incorpora motorização eletrificada, dimensões ampliadas e novas tecnologias de conectividade e assistência ao condutor.

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Especificações técnicas e dimensões

Dados preliminares apontam alterações estruturais no veículo em comparação com a geração atual:

  • Comprimento: aproximadamente 4,10 metros
  • Distância entre-eixos: 2,58 metros
  • Largura: 1,80 metro
  • Altura: 1,50 metro
  • Capacidade do porta-malas: 330 litros

Arquitetura e motorização

O projeto utiliza a plataforma K2 da Hyundai, adaptada para veículos globais. A arquitetura suporta sistemas híbridos (leves e plenos) e tecnologias ADAS (Sistemas Avançados de Assistência ao Condutor).

A linha mecânica pode incluir

  • Motor 1.0 turbo flex com transmissão automática de seis marchas.
  • Motor 1.0 aspirado com transmissão manual de cinco marchas.
  • Variantes eletrificadas acopladas ao sistema híbrido.

Design e interior

Projeções visuais indicam alterações na carroceria:

  • Opção de pintura em dois tons.
  • Linhas laterais acentuadas.
  • Faróis e lanternas com tecnologia LED.
  • Para-choques com novo desenho estrutural.

O interior segue o padrão visual recente da marca, incorporando central multimídia com suporte a conexão 5G e comandos físicos revisados no volante multifuncional.

Contexto de mercado

O Chevrolet Onix registra 45.112 unidades comercializadas no mercado brasileiro entre janeiro e junho de 2026, ocupando a terceira posição no segmento de hatches compactos.

A nova linha busca reposicionar o modelo frente aos concorrentes diretos no setor automotivo nacional.

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