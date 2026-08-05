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ESTRATÉGIA GLOBAL

Mitsubishi Pajero 2028 terá versão híbrida e motor diesel

Produzido na Tailândia, SUV ganha tecnologia eletrificada para enfrentar rivais chineses

Jair Mendonça Jr
Por
Mitsubishi Pajero 2028
Mitsubishi Pajero 2028 - Foto: Carsales

A próxima geração do Mitsubishi Pajero, com estreia prevista para 2028, terá uma versão híbrida. A informação foi confirmada por documentos governamentais da Tailândia, país onde o modelo será produzido.

O projeto integra a estratégia global da fabricante japonesa para ampliar sua participação no segmento de veículos eletrificados e competir com concorrentes asiáticos no mercado internacional.

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Producao e mercados

A montagem do novo veiculo ficará concentrada na planta industrial localizada em Chon Buri, na Tailândia. A unidade fabril passou por adaptacoes para suportar linhas de montagem de veículos eletrificados e picapes.

Apesar da inclusão da tecnologia híbrida, a motorização a diesel mantem-se como opção principal para mercados tradicionais da America Latina e de outras regiões.

A variante híbrida foi desenvolvida prioritariamente para atender paises como os Estados Unidos, onde utilitarios esportivos movidos a diesel possuem baixa aceitacao comercial. A distribuição global também contempla exportações para o mercado brasileiro.

Especificacoes mecanicas

Analistas do setor automotivo apontam duas hipóteses principais para o conjunto motor do sistema híbrido:

  • Sistema próprio: utilizacao do conjunto mecanico empregado no Outlander PHEV, que combina motor a combustao de 2,4 litros associado a dois motores eletricos, entregando potencia combinada superior a 250 cavalos.
  • Parceria estratégica: adoção de tecnologias fornecidas pela construtora chinesa GAC, com quem a marca mantem acordos operacionais em outros mercados.

Quanto vai custar?

Como o Mitsubishi Pajero 2028 (nova geração) ainda está em fase de desenvolvimento e com lançamento oficial programado para os próximos anos, a montadora não divulgou valores oficiais de mercado nem a ficha técnica definitiva detalhada de fábrica.

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