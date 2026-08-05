Honda WR-V 2027: confira preços, versões e ficha técnica completa

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A Honda divulgou os detalhes da linha 2027 do utilitário esportivo compacto WR-V no mercado brasileiro. O modelo mantém a estrutura comercial anterior, composta por duas configurações, e adiciona a pintura perolizada cinza Titanium ao catálogo de cores.

Tabela de preços

A gama de versões conserva os valores praticados no período precedente:

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Honda WR-V EX : R$ 149.900

: R$ 149.900 Honda WR-V EXL : R$ 154.900

Dimensões e capacidade

O projeto estrutural apresenta as seguintes medidas oficiais:

Comprimento : 4,32 metros

: 4,32 metros Largura : 1,79 metro

: 1,79 metro Altura : 1,65 metro

: 1,65 metro Distância entre-eixos : 2,65 metros

: 2,65 metros Porta-malas : 458 litros

Motorização e desempenho

Motor Honda WR-V 2027 - Foto: Divulgação Honda

As configurações utilizam o propulsor 1.5 aspirado flex com injeção direta de combustível. Os parâmetros técnicos indicam:

Potência máxima : 126 cavalos (etanol e gasolina)

: 126 cavalos (etanol e gasolina) Torque máximo : 15,8 kgfm (etanol) / 15,5 kgfm (gasolina)

: 15,8 kgfm (etanol) / 15,5 kgfm (gasolina) Transmissão : sistema automático CVT com simulação de sete marchas

Índices de consumo

Conforme a homologação do Inmetro, os índices de eficiência energética atingem:

Gasolina (cidade) : 12 km/l

: 12 km/l Gasolina (estrada) : 12,8 km/l

: 12,8 km/l Etanol (cidade): 8,2 km/l

8,2 km/l Etanol (estrada) : 8,9 km/l

Equipamentos de Série

Painel Honda WR-V 2027 - Foto: Divulgação Honda

Versão EX

Faróis em tecnologia LED

Rodas de liga leve aro 17

Sistema de ar-condicionado digital

Sistema de partida por botão

Central multimídia com tela de 10 polegadas

Painel de instrumentos digital com tela de 7 polegadas

Seis airbags

Controles eletrônicos de estabilidade e tração

Pacote de assistências à condução (controle de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão, frenagem autônoma de emergência e assistente de faixa)

Versão EXL