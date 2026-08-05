ESPORTIVO COMPACTO
Honda WR-V 2027: confira preços, versões e ficha técnica completa
SUV compacto da Honda chega à linha 2027 com nova cor cinza Titanium e mantém configurações mecânica
A Honda divulgou os detalhes da linha 2027 do utilitário esportivo compacto WR-V no mercado brasileiro. O modelo mantém a estrutura comercial anterior, composta por duas configurações, e adiciona a pintura perolizada cinza Titanium ao catálogo de cores.
Tabela de preços
A gama de versões conserva os valores praticados no período precedente:
- Honda WR-V EX: R$ 149.900
- Honda WR-V EXL: R$ 154.900
Dimensões e capacidade
O projeto estrutural apresenta as seguintes medidas oficiais:
- Comprimento: 4,32 metros
- Largura: 1,79 metro
- Altura: 1,65 metro
- Distância entre-eixos: 2,65 metros
- Porta-malas: 458 litros
Motorização e desempenho
As configurações utilizam o propulsor 1.5 aspirado flex com injeção direta de combustível. Os parâmetros técnicos indicam:
- Potência máxima: 126 cavalos (etanol e gasolina)
- Torque máximo: 15,8 kgfm (etanol) / 15,5 kgfm (gasolina)
- Transmissão: sistema automático CVT com simulação de sete marchas
Índices de consumo
Conforme a homologação do Inmetro, os índices de eficiência energética atingem:
- Gasolina (cidade): 12 km/l
- Gasolina (estrada): 12,8 km/l
- Etanol (cidade): 8,2 km/l
- Etanol (estrada): 8,9 km/l
Equipamentos de Série
Versão EX
- Faróis em tecnologia LED
- Rodas de liga leve aro 17
- Sistema de ar-condicionado digital
- Sistema de partida por botão
- Central multimídia com tela de 10 polegadas
- Painel de instrumentos digital com tela de 7 polegadas
- Seis airbags
- Controles eletrônicos de estabilidade e tração
- Pacote de assistências à condução (controle de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão, frenagem autônoma de emergência e assistente de faixa)
Versão EXL
- Barras longitudinais no teto
- Faróis de neblina em LED
- Revestimento em material sintético nos bancos e no volante
- Carregador de celular por indução
- Apoio de braço central para os ocupantes traseiros
- Plataforma de conectividade remota