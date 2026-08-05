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ESPORTIVO COMPACTO

Honda WR-V 2027: confira preços, versões e ficha técnica completa

SUV compacto da Honda chega à linha 2027 com nova cor cinza Titanium e mantém configurações mecânica

Jair Mendonça Jr
Por
Honda WR-V 2027
Honda WR-V 2027 - Foto: Divulgação Honda

A Honda divulgou os detalhes da linha 2027 do utilitário esportivo compacto WR-V no mercado brasileiro. O modelo mantém a estrutura comercial anterior, composta por duas configurações, e adiciona a pintura perolizada cinza Titanium ao catálogo de cores.

Tabela de preços

A gama de versões conserva os valores praticados no período precedente:

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  • Honda WR-V EX: R$ 149.900
  • Honda WR-V EXL: R$ 154.900

Dimensões e capacidade

O projeto estrutural apresenta as seguintes medidas oficiais:

  • Comprimento: 4,32 metros
  • Largura: 1,79 metro
  • Altura: 1,65 metro
  • Distância entre-eixos: 2,65 metros
  • Porta-malas: 458 litros

Motorização e desempenho

Motor Honda WR-V 2027
Motor Honda WR-V 2027 - Foto: Divulgação Honda

As configurações utilizam o propulsor 1.5 aspirado flex com injeção direta de combustível. Os parâmetros técnicos indicam:

  • Potência máxima: 126 cavalos (etanol e gasolina)
  • Torque máximo: 15,8 kgfm (etanol) / 15,5 kgfm (gasolina)
  • Transmissão: sistema automático CVT com simulação de sete marchas

Índices de consumo

Conforme a homologação do Inmetro, os índices de eficiência energética atingem:

  • Gasolina (cidade): 12 km/l
  • Gasolina (estrada): 12,8 km/l
  • Etanol (cidade): 8,2 km/l
  • Etanol (estrada): 8,9 km/l

Equipamentos de Série

Painel Honda WR-V 2027
Painel Honda WR-V 2027 - Foto: Divulgação Honda

Versão EX

  • Faróis em tecnologia LED
  • Rodas de liga leve aro 17
  • Sistema de ar-condicionado digital
  • Sistema de partida por botão
  • Central multimídia com tela de 10 polegadas
  • Painel de instrumentos digital com tela de 7 polegadas
  • Seis airbags
  • Controles eletrônicos de estabilidade e tração
  • Pacote de assistências à condução (controle de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão, frenagem autônoma de emergência e assistente de faixa)

Versão EXL

  • Barras longitudinais no teto
  • Faróis de neblina em LED
  • Revestimento em material sintético nos bancos e no volante
  • Carregador de celular por indução
  • Apoio de braço central para os ocupantes traseiros
  • Plataforma de conectividade remota

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