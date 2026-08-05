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Novo Toyota Corolla da 13ª geração surge com carroceria cupê

Décima terceira geração do sedã aposta em design cupê, motor elétrico inédito e novas tecnologias

Jair Mendonça Jr
Por
Décima terceira geração do Corolla
Décima terceira geração do Corolla - Foto: Reprodução internet

A Toyota divulgou novas informações sobre a décima terceira geração do Corolla. O modelo apareceu em um documentário produzido em parceria com a emissora japonesa NHK. A montadora ocultou detalhes visuais, mas a silhueta indica mudanças estruturais na carroceria do veículo.

O projeto abandona o formato tradicional de sedã e adota um perfil de cupê. As janelas laterais apresentam proporções mais estreitas e anguladas em comparação às gerações anteriores. A traseira ganha comprimento estendido, enquanto os arcos das rodas ganham volume.

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O design externo herda elementos do conceito apresentado no Salão de Tóquio de 2025. A dianteira traz conjunto óptico integrado por luzes afiladas. A traseira utiliza lanternas de LED com iluminação pixelada.

O interior adota arquitetura minimalista. O painel reduz a quantidade de botões físicos e concentra os comandos em módulos direcionados ao motorista. A central multimídia utiliza formato compacto.

Motorização e eletrificação

A linha de motores contempla múltiplas tecnologias de propulsão. Pela primeira vez, a gama inclui uma versão totalmente elétrica. O portfólio mantém as opções:

  • Híbrida plena (HEV)
  • Híbrida plug-in (PHEV)
  • Combustão interna tradicional
  • Versão esportiva desenvolvida pela divisão Gazoo Racing (GR)

Valores, versões e lançamento da nova geração

A Toyota ainda não divulgou os valores oficiais, cronograma exato de lançamento ou dados de autonomia homologada para a 13ª geração do Corolla em nenhum mercado global, visto que o modelo foi apenas pré-anunciado por meio de um documentário técnico no Japão.

No entanto, projeções do setor automotivo indicam que a nova geração deverá estrear globalmente nos próximos meses e chegar ao mercado brasileiro em momento posterior, posicionando-se em uma faixa superior à atual linha comercializada no país (que hoje varia entre R$ 177.590 e R$ 210.090) devido à introdução de tecnologias avançadas de eletrificação.

Autonomia

Com a introdução do sistema híbrido plug-in (PHEV) e de baterias de maior capacidade, a autonomia combinada (elétrica mais combustão) tende a superar os índices das gerações anteriores, permitindo dezenas de quilômetros de rodagem estritamente no modo elétrico para deslocamentos urbanos diários.

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