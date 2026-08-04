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BYD lança Song Pro Flex, o primeiro híbrido plug-in a etanol da marca; veja detalhes

A TARDE presenciou lançamento do novo modelo em evento nesta terça-feira

Jair Mendonça Jr
Por
| Atualizada em
Novo BYD Song Pro Flex
Novo BYD Song Pro Flex - Foto: Divulgação / BYD

O novo BYD Song Pro Super-Híbrido Flex Fuel chega ao mercado brasileiro com a principal novidade de aceitar abastecimento com etanol, gasolina e eletricidade. O preço revelado do novo modelo da marca chinesa é de R$ 176.990.

O SUV é o primeiro modelo da marca desenvolvido para aproveitar a combinação entre a tecnologia híbrida plug-in e os biocombustíveis, ampliando as possibilidades de eletrificação no país.

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A equipe de reportagem do Portal A TARDE acompanha o lançamento diretamente de Sertãozinho, no interior de São Paulo. A escolha da cidade foi estratégica: a apresentação acontece no Museu da Cana, espaço dedicado à história da cana-de-açúcar, principal matéria-prima para a produção de etanol no Brasil.

Equipado com a tecnologia DM-i 5.0, o Song Pro Flex foi desenvolvido para otimizar a eficiência energética, oferecendo maior autonomia e menor consumo de combustível. O modelo chega para reforçar a estratégia da BYD de investir em soluções adaptadas às características do mercado brasileiro.

Segundo a fabricante, o SUV une desempenho, tecnologia e conforto em um conjunto que atende tanto quem busca uma condução elétrica no dia a dia quanto viagens de longa distância, aproveitando a ampla oferta de etanol e gasolina disponível no país.

Além disso, durante o evento de lançamento, a BYD anunciou uma parceria com a Santander, em que o cliente paga 36 parcelas de R$ 512 por mês e leva um kit de painel solar para recarregar o carro em sua própria casa.

Evento de lançamento do BYD Song Pro Flex
Evento de lançamento do BYD Song Pro Flex - Foto: Jair Mendonça Jr/ Ag. A TARDE

Ficha técnica

Motorização

  • Híbrido Plug-in Flex
  • Combustível: etanol, gasolina ou eletricidade
  • Potência combinada: 218 cv (GL) e 219 cv (GS)
  • Torque máximo: 300 Nm
  • Tração dianteira (FWD)
  • Modos de condução: Eco, Normal, Sport e Neve
  • Velocidade máxima: 180 km/h

Dimensões

  • Comprimento: 4,74 metros
  • Largura: 1,86 metro
  • Altura: 1,71 metro
  • Entre-eixos: 2,71 metros
  • Porta-malas: 530 a 1.482 litros
  • Capacidade para cinco ocupantes

Bateria e autonomia

  • Bateria Blade de 13,1 kWh (GL) e 18,3 kWh (GS)
  • Autonomia elétrica de até 57 km (GL) e 72 km (GS)
  • Autonomia combinada de até 1.105 km com gasolina
  • Autonomia combinada de até 805 km com etanol
  • Carregamento em corrente alternada (AC) de até 6,6 kW
  • Função VTOL para alimentação de equipamentos externos

Equipamentos

  • Central multimídia rotativa de 12,8 polegadas
  • Painel digital de 8,8 polegadas
  • Câmera 360°
  • Apple CarPlay e Android Auto
  • Atualizações remotas (OTA)
  • Carregador de celular por indução de 50 W
  • Teto solar panorâmico
  • Bancos em couro ecológico premium
  • Ar-condicionado digital de duas zonas

Segurança

  • Seis airbags
  • Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
  • Frenagem autônoma de emergência (AEB)
  • Assistente de permanência em faixa (LKA)
  • Alerta de colisão frontal
  • Monitoramento de ponto cego
  • Reconhecimento de placas de trânsito
  • Controle eletrônico de estabilidade
  • Controle de tração
  • Monitoramento da pressão dos pneus

Garantia

  • Veículo: seis anos ou 200 mil quilômetros (uso particular)
  • Veículo: seis anos ou 100 mil quilômetros (uso comercial)
  • Bateria Blade: oito anos ou 200 mil quilômetros

A BYD também confirmou que o Song Pro Super-Híbrido Flex Fuel será oferecido nas cores Snow White, Time Grey, Obsidian Black e Atlantis Blue, com interior na tonalidade Dark Gray. O modelo acompanha carregador portátil, Wallbox e adaptador VTOL.

Veja fotos do BYD Song Pro Flex

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  • BYD lança Song Pro Flex, o primeiro híbrido plug-in a etanol da marca; veja detalhes
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