BYD lança Song Pro Flex, o primeiro híbrido plug-in a etanol da marca; veja detalhes

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O novo BYD Song Pro Super-Híbrido Flex Fuel chega ao mercado brasileiro com a principal novidade de aceitar abastecimento com etanol, gasolina e eletricidade. O preço revelado do novo modelo da marca chinesa é de R$ 176.990.

O SUV é o primeiro modelo da marca desenvolvido para aproveitar a combinação entre a tecnologia híbrida plug-in e os biocombustíveis, ampliando as possibilidades de eletrificação no país.

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A equipe de reportagem do Portal A TARDE acompanha o lançamento diretamente de Sertãozinho, no interior de São Paulo. A escolha da cidade foi estratégica: a apresentação acontece no Museu da Cana, espaço dedicado à história da cana-de-açúcar, principal matéria-prima para a produção de etanol no Brasil.

Equipado com a tecnologia DM-i 5.0, o Song Pro Flex foi desenvolvido para otimizar a eficiência energética, oferecendo maior autonomia e menor consumo de combustível. O modelo chega para reforçar a estratégia da BYD de investir em soluções adaptadas às características do mercado brasileiro.

Segundo a fabricante, o SUV une desempenho, tecnologia e conforto em um conjunto que atende tanto quem busca uma condução elétrica no dia a dia quanto viagens de longa distância, aproveitando a ampla oferta de etanol e gasolina disponível no país.

Além disso, durante o evento de lançamento, a BYD anunciou uma parceria com a Santander, em que o cliente paga 36 parcelas de R$ 512 por mês e leva um kit de painel solar para recarregar o carro em sua própria casa.

Evento de lançamento do BYD Song Pro Flex - Foto: Jair Mendonça Jr/ Ag. A TARDE

Ficha técnica

Motorização

Híbrido Plug-in Flex

Combustível: etanol, gasolina ou eletricidade

Potência combinada: 218 cv (GL) e 219 cv (GS)

Torque máximo: 300 Nm

Tração dianteira (FWD)

Modos de condução: Eco, Normal, Sport e Neve

Velocidade máxima: 180 km/h

Dimensões

Comprimento: 4,74 metros

Largura: 1,86 metro

Altura: 1,71 metro

Entre-eixos: 2,71 metros

Porta-malas: 530 a 1.482 litros

Capacidade para cinco ocupantes

Bateria e autonomia

Bateria Blade de 13,1 kWh (GL) e 18,3 kWh (GS)

Autonomia elétrica de até 57 km (GL) e 72 km (GS)

Autonomia combinada de até 1.105 km com gasolina

Autonomia combinada de até 805 km com etanol

Carregamento em corrente alternada (AC) de até 6,6 kW

Função VTOL para alimentação de equipamentos externos

Equipamentos

Central multimídia rotativa de 12,8 polegadas

Painel digital de 8,8 polegadas

Câmera 360°

Apple CarPlay e Android Auto

Atualizações remotas (OTA)

Carregador de celular por indução de 50 W

Teto solar panorâmico

Bancos em couro ecológico premium

Ar-condicionado digital de duas zonas

Segurança

Seis airbags

Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)

Frenagem autônoma de emergência (AEB)

Assistente de permanência em faixa (LKA)

Alerta de colisão frontal

Monitoramento de ponto cego

Reconhecimento de placas de trânsito

Controle eletrônico de estabilidade

Controle de tração

Monitoramento da pressão dos pneus

Garantia

Veículo: seis anos ou 200 mil quilômetros (uso particular)

Veículo: seis anos ou 100 mil quilômetros (uso comercial)

Bateria Blade: oito anos ou 200 mil quilômetros

A BYD também confirmou que o Song Pro Super-Híbrido Flex Fuel será oferecido nas cores Snow White, Time Grey, Obsidian Black e Atlantis Blue, com interior na tonalidade Dark Gray. O modelo acompanha carregador portátil, Wallbox e adaptador VTOL.

Veja fotos do BYD Song Pro Flex