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BYD lança Song Pro Flex, o primeiro híbrido plug-in a etanol da marca; veja detalhes
A TARDE presenciou lançamento do novo modelo em evento nesta terça-feira
O novo BYD Song Pro Super-Híbrido Flex Fuel chega ao mercado brasileiro com a principal novidade de aceitar abastecimento com etanol, gasolina e eletricidade. O preço revelado do novo modelo da marca chinesa é de R$ 176.990.
O SUV é o primeiro modelo da marca desenvolvido para aproveitar a combinação entre a tecnologia híbrida plug-in e os biocombustíveis, ampliando as possibilidades de eletrificação no país.
A equipe de reportagem do Portal A TARDE acompanha o lançamento diretamente de Sertãozinho, no interior de São Paulo. A escolha da cidade foi estratégica: a apresentação acontece no Museu da Cana, espaço dedicado à história da cana-de-açúcar, principal matéria-prima para a produção de etanol no Brasil.
Equipado com a tecnologia DM-i 5.0, o Song Pro Flex foi desenvolvido para otimizar a eficiência energética, oferecendo maior autonomia e menor consumo de combustível. O modelo chega para reforçar a estratégia da BYD de investir em soluções adaptadas às características do mercado brasileiro.
Segundo a fabricante, o SUV une desempenho, tecnologia e conforto em um conjunto que atende tanto quem busca uma condução elétrica no dia a dia quanto viagens de longa distância, aproveitando a ampla oferta de etanol e gasolina disponível no país.
Além disso, durante o evento de lançamento, a BYD anunciou uma parceria com a Santander, em que o cliente paga 36 parcelas de R$ 512 por mês e leva um kit de painel solar para recarregar o carro em sua própria casa.
Ficha técnica
Motorização
- Híbrido Plug-in Flex
- Combustível: etanol, gasolina ou eletricidade
- Potência combinada: 218 cv (GL) e 219 cv (GS)
- Torque máximo: 300 Nm
- Tração dianteira (FWD)
- Modos de condução: Eco, Normal, Sport e Neve
- Velocidade máxima: 180 km/h
Dimensões
- Comprimento: 4,74 metros
- Largura: 1,86 metro
- Altura: 1,71 metro
- Entre-eixos: 2,71 metros
- Porta-malas: 530 a 1.482 litros
- Capacidade para cinco ocupantes
Bateria e autonomia
- Bateria Blade de 13,1 kWh (GL) e 18,3 kWh (GS)
- Autonomia elétrica de até 57 km (GL) e 72 km (GS)
- Autonomia combinada de até 1.105 km com gasolina
- Autonomia combinada de até 805 km com etanol
- Carregamento em corrente alternada (AC) de até 6,6 kW
- Função VTOL para alimentação de equipamentos externos
Equipamentos
- Central multimídia rotativa de 12,8 polegadas
- Painel digital de 8,8 polegadas
- Câmera 360°
- Apple CarPlay e Android Auto
- Atualizações remotas (OTA)
- Carregador de celular por indução de 50 W
- Teto solar panorâmico
- Bancos em couro ecológico premium
- Ar-condicionado digital de duas zonas
Segurança
- Seis airbags
- Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
- Frenagem autônoma de emergência (AEB)
- Assistente de permanência em faixa (LKA)
- Alerta de colisão frontal
- Monitoramento de ponto cego
- Reconhecimento de placas de trânsito
- Controle eletrônico de estabilidade
- Controle de tração
- Monitoramento da pressão dos pneus
Garantia
- Veículo: seis anos ou 200 mil quilômetros (uso particular)
- Veículo: seis anos ou 100 mil quilômetros (uso comercial)
- Bateria Blade: oito anos ou 200 mil quilômetros
A BYD também confirmou que o Song Pro Super-Híbrido Flex Fuel será oferecido nas cores Snow White, Time Grey, Obsidian Black e Atlantis Blue, com interior na tonalidade Dark Gray. O modelo acompanha carregador portátil, Wallbox e adaptador VTOL.