BYD abre 20 vagas para o programa Jovem Aprendiz em Camaçari

Siga o A TARDE no Google

A BYD Auto do Brasil abriu 20 vagas para jovens aprendizes com foco na área de produção automotiva. As oportunidades são destinadas ao complexo industrial da empresa localizado em Camaçari, na Bahia.

As inscrições para o processo seletivo seguem abertas até o dia 14 de agosto e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do link oficial de inscrição do programa Jovem Aprendiz BYD.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Para participar da seleção, os candidatos devem atender aos seguintes requisitos: ter Ensino Médio completo, disponibilidade para atuar presencialmente em Camaçari e conhecimentos básicos em Pacote Office, incluindo Word, Excel e PowerPoint.

As vagas são exclusivas para jovens residentes em Camaçari. O programa tem carga horária de 4 horas diárias, com atividades nos turnos matutino ou vespertino.

Na primeira etapa, os selecionados passam por 15 dias de formação teórica no SENAI. Depois, o programa segue no formato concomitante, com divisão entre atividades práticas na BYD e a continuidade da formação no SENAI.

"Acreditamos que o futuro da indústria automotiva passa pelo desenvolvimento das pessoas e, acima de tudo, pela valorização dos talentos locais. O programa Jovem Aprendiz é a porta de entrada para que a juventude da Bahia faça parte da revolução da eletrificação e construa uma carreira sólida conosco", afirma o Presidente da BYD do Brasil, Tyler Li.