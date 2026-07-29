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Curso operacional com bolsa de R$ 1 mil encerra inscrições nesta sexta

As aulas começam em setembro e têm duração de dois meses e meio

Luiza Nascimento
Por
Terminal Aratu
Terminal Aratu - Foto: Divulgação

As inscrições para o Programa de Formação Operacional, voltado para moradores de comunidades próximas ao terminal de Aratu, em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), seguem até sexta-feira, 31. No total, serão disponibilizadas 10 vagas.

A capacitação gratuita, promovida pela Ultracargo, acontecerá à noite, de forma on-line e os participantes terão direito a uma bolsa mensal de apoio no valor de R$ 1 mil. As aulas começam em setembro e têm duração de dois meses e meio.

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Não é obrigatório ter formação técnica, no entanto, este será um diferencial durante o processo seletivo.

O programa foi criado para ampliar o acesso da população do entorno à qualificação profissional e às oportunidades dos setores industrial, portuário e logístico.

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Saiba como participar

As inscrições estarão abertas de até 31 de julho de 2026. No entanto, os interessados devem buscar orientações sobre o processo seletivo através do e-mail [email protected].

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Tags

emprego indústria logística qualificação profissional região metropolitana de salvador

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