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BR-324 pode ter solução até outubro, diz Jerônimo Rodrigues

"Temos que dar uma saída para essa questão", afirmou o governador da Bahia

Yuri Abreu
Por
| Atualizada em
BR-324: Jerônimo espera solução até outubro
BR-324: Jerônimo espera solução até outubro - Foto: Divulgação/PRF

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou nesta quarta-feira, 29, esperar até o mês de outubro deste ano uma definição para a situação da BR-324, atualmente sob administração do governo federal.

De acordo com o petista, é preciso dar uma saída para a situação da rodovia federal, alvo de constantes queixas por parte dos motoristas que por ela trafegam.

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Ele lembrou, no entanto, que nos seis anos anteriores ao governo Lula 3 (dois anos de Michel Temer e quatro de Jair Bolsonaro), nada foi feito para resolver a questão envolvendo a ViaBahia, então concessionária da BR-324.

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"Foram seis anos em que nada foi feito na BR-324. Era para Bolsonaro, inclusive, ter determinado a retirada da ViaBahia, mas não o fez. Quando Lula começou a mexer nisso, o processo acabou sendo judicializado", afirmou ele em entrevista à rádio Sociedade.

"Em 2 anos e meio, Lula retirou a ViaBahia. Agora estamos aguardando como será essa licitação para sabermos qual será a empresa ganhadora para que ela possa cuidar. Espero que, até outubro, possamos agilizar essa questão. Mas temos que dar uma saída para a BR-324", concluiu Jerônimo Rodrigues.

Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT)
Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) - Foto: Erickson Araujo

Jerônimo propõe levar ensino em tempo integral a todas as escolas estaduais

O governador Jerônimo Rodrigues anunciou, nesta terça-feira, 28, a proposta de universalizar o ensino em tempo integral na rede estadual da Bahia. Em entrevista, o governador afirmou que, caso reeleito, todas as escolas estaduais passarão a adotar o modelo e que também pretende apoiar os municípios na ampliação da jornada escolar.

Segundo Jerônimo, a iniciativa busca reduzir desigualdades históricas entre estudantes de diferentes classes sociais, garantindo aos alunos da rede pública oportunidades antes restritas às famílias que podiam pagar por reforço escolar no contraturno.

O governador destacou que a proposta vai além do aumento da carga horária. Nas escolas de tempo integral, os estudantes permanecem na unidade durante todo o dia, com alimentação e atividades complementares, incluindo oficinas de cultura, esporte e ciência, além do reforço pedagógico.

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Bahia br-324 Jerônimo Rodrigues

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