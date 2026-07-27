4ª interdição no mês: por que os reparos no km 604 da BR-324 não terminam

A nova interdição do km 604 da BR-324 voltou a causar transtorno na Região Metropolitana de Salvador (RMS), mais precisamente em Simões Filho. Bloqueada pela quarta vez no mês de julho, a pista recebeu novos reparos emergenciais do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) nesta segunda-feira, 27.

No entanto, a quantidade exorbitante de interdições e obras nas últimas semanas tem gerado dúvidas sobre a instabilidade crônica do solo da pista, que formou uma cratera pela primeira vez no dia 7 de julho.

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Em entrevista a reportagem do portal A TARDE, o engenheiro civil Cícero Bastos explicou o suposto motivo por trás da fragilidade geotécnica do trecho em questão, que tem sofrido com longos congestionamentos, gerando filas de até sete quilômetros e cerca de 30 minutos de retenção.

“Acredito eu que o que tem acontecido ali é que alguma tubulação pode ter tido um vazamento, que provocou uma fuga de materiais e foi feito apenas uma reparação paliativa. Só que na verdade, quando há um problema desse, a área inteira tem que estar sob observação”, disse ele.

Especialista em estradas, asfalto e pontes, o profissional destacou que é necessário um reparo mais incisivo no solo, como forma de eliminar a principal causa do problema.

“Temos que tomar muito cuidado quando há um problema de afundamento como esse na rodovia. Num primeiro momento, o ideal não é somente atacar o local pontual, como forma de fazer um primeiro paliativo”, explicou.

“Você tem ali a pavimentação e o asfalto, com uma base que podemos chamar de fundação, e ao mesmo tempo passa-se também as interferências, tubulação de água, adutora, manilha, a parte de fiação de fibra ótica e um monte de coisas por baixo”.

“Muitas vezes, o ideal, tecnicamente falando, é ter que fazer um isolamento da área e buscar um desvio mais próximo. Além de serviços de sondagem e furos, para investigar se não há outros lugares com problemas semelhantes, porque assim você consegue ter exatamente um melhor rastreio e investigação do que de fato aconteceu”, completou.

Reparos emergenciais do DNIT são eficazes?

Responsável por realizar os reparos emergenciais na rodovia durante as ocorrências diárias, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) reiterou que vem adotando todas as medidas técnicas necessárias para garantir a segurança dos usuários da BR-324.

Em nota enviada exclusivamente ao portal A TARDE, o órgão explicou que a principal causa do problema ainda não foi identificada, mas o caso já está sob investigações geotécnicas da equipe.

“Paralelamente às intervenções emergenciais de estabilização e recomposição da pista, foram iniciadas investigações geotécnicas para identificar com precisão a origem da instabilidade e subsidiar a definição da solução definitiva”, escreveram.

“Durante o período de monitoramento, foram registrados novos recalques localizados, compatíveis com um cenário em que a causa do fenômeno ainda está sendo investigada. Sempre que identificada qualquer alteração, o DNIT atuou de forma imediata, reforçando as medidas de estabilização e preservando a segurança da rodovia”, reforçou o texto.

Por fim, o DNIT destacou que os reparos atuais visam a liberação prévia do trecho afetado, que liga Salvador aos municípios da região metropolitana. “As intervenções atualmente executadas têm caráter operacional e visam manter a trafegabilidade com segurança, enquanto prosseguem os ensaios, monitoramentos e análises técnicas necessários à elaboração da solução definitiva”.

“O trecho permanece sob acompanhamento permanente da equipe de engenharia, que continuará adotando todas as providências necessárias para garantir a segurança dos usuários”, concluiu a nota.