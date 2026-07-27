Colisão entre dois ônibus deixa funcionários da Integra feridos em Salvador

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Um acidente entre dois ônibus da empresa OT Trans, administrada pela associação Integra, deixou trabalhadores feridos na madrugada desta segunda-feira, 27, por volta das 4h30 da manhã, na Av. Barros Reis, em Salvador.

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Secretaria Municipal De Mobilidade (Semob), os veículos estavam no tradicional trajeto da 'apanha', levando os funcionários para iniciarem a jornada de trabalho, quando colidiram e deixaram alguns profissionais feridos. Embora a pasta não tenha confirmado a quantidade de vítimas, todos foram levados para unidades de pronto atendimento.

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O portal A TARDE entrou em contato com a empresa responsável pelo transporte, OT Trans, mas até o momento desta publicação não obteve retorno.

Acidentes no final de semana

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvado (Transalvador) foram registrados 18 acidentes durante o final de semana.Nos sinistros, 10 pessoas ficaram feridas e 1 foi a óbito.

A morte ocorreu na Avenida Contorno, bairro do Comércio, por volta das 23h30 deste domingo, 26.

*Em atualização.