Após final de semana, confira a previsão do tempo para os próximos dias em Salvador

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Para quem vai transitar na capital baiana durante esta semana ou trabalha em um local aberto é importante saber se o guarda-chuva deve ou não estar dentro da bolsa.

Segundo os dados oficiais do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), Salvador terá a maior parte da semana marcada por momentos de sol e algumas pancadas de chuva. As temperaturas devem variar entre 20 e 30 graus.

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Confira as informações coletadas pelo portal A TARDE.

Domingo, 26 : Neste domingo, o sol aparece entre muitas nuvens e com possibilidade de chuva isolada. A temperatura mínima é de 22°C e a máxima é de 27°C;

: Neste domingo, o sol aparece entre muitas nuvens e com possibilidade de chuva isolada. A temperatura mínima é de 22°C e a máxima é de 27°C; Segunda-feira, 27: A semana útil começará com sol, sem possibilidade de chuva e ventos fracos. As temperaturas variam entre 22 e 28 graus;

A semana útil começará com sol, sem possibilidade de chuva e ventos fracos. As temperaturas variam entre 22 e 28 graus; Terça-feira, 28 : Já na terça, são esperadas pancadas de chuva isoladas e uma temperatura mínima de 21°C e máxima de 30°C;

Quarta-feira, 29 : O sol marcará o meio da semana, sem a necessidade de levar o guarda-chuva e sendo melhor usar roupas leves. O termômetro varia entre 21°C e 29°C;

: O sol marcará o meio da semana, sem a necessidade de levar o guarda-chuva e sendo melhor usar roupas leves. O termômetro varia entre 21°C e 29°C; Quinta-feira, 30 : A quinta-feira, conhecida como 'quase sexta', terá o sol entre muitas nuvens. Temperatura mínima será de 20°C e a máxima de 30°C.

Apesar de alguns momentos com chuva, a sensação térmica permanece mais quente, possibilitando vestimentas frescas e casacos finos para os mais frientos.