CLIMA
Após final de semana, confira a previsão do tempo para os próximos dias em Salvador
Salvador terá uma semana marcada pela alternância climática
Para quem vai transitar na capital baiana durante esta semana ou trabalha em um local aberto é importante saber se o guarda-chuva deve ou não estar dentro da bolsa.
Segundo os dados oficiais do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), Salvador terá a maior parte da semana marcada por momentos de sol e algumas pancadas de chuva. As temperaturas devem variar entre 20 e 30 graus.
Confira as informações coletadas pelo portal A TARDE.
- Domingo, 26: Neste domingo, o sol aparece entre muitas nuvens e com possibilidade de chuva isolada. A temperatura mínima é de 22°C e a máxima é de 27°C;
- Segunda-feira, 27: A semana útil começará com sol, sem possibilidade de chuva e ventos fracos. As temperaturas variam entre 22 e 28 graus;
- Terça-feira, 28: Já na terça, são esperadas pancadas de chuva isoladas e uma temperatura mínima de 21°C e máxima de 30°C;
- Quarta-feira, 29: O sol marcará o meio da semana, sem a necessidade de levar o guarda-chuva e sendo melhor usar roupas leves. O termômetro varia entre 21°C e 29°C;
- Quinta-feira, 30: A quinta-feira, conhecida como 'quase sexta', terá o sol entre muitas nuvens. Temperatura mínima será de 20°C e a máxima de 30°C.
Apesar de alguns momentos com chuva, a sensação térmica permanece mais quente, possibilitando vestimentas frescas e casacos finos para os mais frientos.