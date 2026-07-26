Incêndio de grandes proporções destrói prédio comercial em Salvador

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O Corpo de Bombeiros controlou um incêndio de grandes proporções que atingiu um prédio comercial de três pavimentos no bairro Engenho Velho da Federação, em Salvador, na madrugada deste sábado, 25. Apesar da intensidade das chamas, ninguém ficou ferido.

O fogo começou no térreo do imóvel, onde funciona um hortifruti, e se espalhou para os demais pavimentos.

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Por precaução, moradores e pessoas que estavam nas proximidades foram retirados da área.

Como foi o combate ao incêndio?

Ao chegar ao local, as equipes encontraram grande quantidade de fumaça e as chamas já haviam se espalhado pelo prédio.

Para garantir mais segurança durante a operação, os bombeiros iniciaram o combate por um imóvel vizinho.

Após reduzir a intensidade do fogo, conseguiram acessar a edificação pela entrada principal para concluir o combate às chamas.

Cerca de 18 bombeiros e três viaturas permanecem no local da ocorrência.

Confira:

Prédio passará por avaliação da Defesa Civil

Com o incêndio controlado, os bombeiros iniciaram o trabalho de rescaldo, etapa destinada à eliminação de focos que possam provocar um novo incêndio e ao monitoramento das condições da estrutura.

Segundo o capitão Adam Santos Araújo, responsável pela operação, essa fase é essencial para garantir a segurança do imóvel e evitar que as chamas voltem.

"O trabalho de rescaldo é tão importante quanto o combate ao incêndio, porque garante que não haja novos focos. Precisamos assegurar que, quando o bombeiro deixar o local, não haverá um novo chamado pelo mesmo problema", afirmou.

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) também foi acionada para avaliar as condições da estrutura e verificar se o incêndio comprometeu a estabilidade do prédio.

"Já solicitamos à equipe da Defesa Civil que faça essa avaliação. Neste momento, não temos como afirmar tecnicamente que a estrutura está comprometida, porque isso depende de uma análise mais detalhada", explicou o capitão.