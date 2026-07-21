Incêndio destrói galpão e arquivos do TJ do Espírito Santo

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Um incêndio atingiu o prédio onde funcionava o Arquivo Geral do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), na manhã desta terça-feira, 21, no município de Serra. O fogo destruiu o galpão que guardava aproximadamente 350 mil caixas de processos físicos e documentos administrativos.

A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que atuaram no combate às chamas e no controle da área afetada.

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O local, no bairro Civit II, precisou ser isolado para o trabalho dos agentes e para a realização da perícia técnica. Até o momento, não há registro de pessoas feridas.

Segundo informações do TJES, o espaço era utilizado para armazenar documentos judiciais arquivados e materiais administrativos.

O tribunal informou que os sistemas eletrônicos e os processos que já estão digitalizados não sofreram danos e continuam em funcionamento.

Após o incêndio, a instituição iniciou procedimentos para investigar o que provocou o fogo e verificar os impactos causados ao acervo armazenado no imóvel.

Vídeos e imagens feitos durante a ocorrência mostram a intensidade do incêndio, com o galpão tomado pelas chamas e uma grande quantidade de fumaça sendo lançada pela estrutura.

O TJES deverá avaliar quais materiais foram atingidos e quais informações poderão ser recuperadas após a conclusão das análises.