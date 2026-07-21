Fome cai pelo terceiro ano consecutivo e números do Brasil impressionam

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A fome segue diminuindo no mundo. Segundo informações divulgadas no “O Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo 2026” (SOFI, na sigla em inglês), relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO-ONU), a queda já é a terceira consecutiva desde 2023.

Divulgados nesta terça-feira, 21, os números apontam que 7,8% da população mundial passou fome em 2025, representando 645 milhões de pessoas. Em 2024, esse número marcou 8,1% em 2024 e 9% em 2023.

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No entanto, os números ainda não são tão satisfatórios e seguem acima da média apresentada antes da pandemia causada pela Covid-19, que ocasionou na morte de mais de 7 milhões de pessoas.

Brasil fora do mapa da fome

Os índices de fome foram ainda menores no Brasil, que se manteve abaixo de 2,5% na quantidade da população que não tem renda suficiente para consumir a quantidade mínima de calorias necessárias para uma vida saudável.

O país também deixou de integrar o famoso Mapa da Fome, após apresentar uma diminuição da insegurança alimentar severa, chegando à marca de apenas 0,6%, o menor patamar da série histórica.