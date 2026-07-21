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Rouanet no Interior divulga resultado; veja como recorrer

Proponentes que discordarem têm até 31 de julho para apresentar recurso

Redação
Por Redação
Resultado da Rouanet no Interior é divulgado pelo Ministério da Cultura
Resultado da Rouanet no Interior é divulgado pelo Ministério da Cultura - Foto: Divulgação/Ministério da Cultura

O Ministério da Cultura (MinC) divulgou na segunda-feira, 20, o resultado preliminar das propostas selecionadas pelo programa Rouanet no Interior. Os proponentes que discordarem da avaliação têm até 31 de julho para apresentar recurso, exclusivamente pelo Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura (Salic).

A lista com as propostas classificadas está disponível na página do edital do programa. Os interessados podem consultar o resultado e verificar a pontuação recebida em cada critério de avaliação.

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Como apresentar recurso?

Para contestar o resultado, o proponente deve acessar o sistema Salic e seguir o caminho:

  • Propostas
  • Programa Rouanet
  • Selecionar a proposta desejada

Na coluna “Solicitações”, é possível consultar as notas atribuídas em cada critério de avaliação. Para enviar o recurso, basta clicar no ícone verde e preencher o campo de justificativa, informando quais critérios estão sendo questionados.

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O que é o programa Rouanet no Interior?

O programa Rouanet no Interior busca ampliar o acesso aos recursos de incentivo cultural para municípios de pequeno porte e regiões administrativas.

A iniciativa é realizada pelo Ministério da Cultura em parceria com a Neoenergia e contempla projetos culturais e criativos da Bahia, Pernambuco, São Paulo, Rio Grande do Norte e Distrito Federal.

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Lei Rouanet Ministério da Cultura Rouanet

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