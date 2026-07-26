MOBILIDADE
Rodoviários de Salvador terão novo espaço de descanso no Tororó
Módulo-conforto poderá ser usado durante os intervalos das jornadas de trabalho
A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), autorizou na sexta-feira, 24, o uso de um imóvel público no bairro do Tororó para a instalação de um novo módulo-conforto destinado aos trabalhadores do transporte público por ônibus da capital baiana.
O espaço será utilizado pelas concessionárias Ótima, Plataforma e pela associação Integra para oferecer aos rodoviários uma área adequada de descanso durante os intervalos das jornadas de trabalho.
Localizado na Rua Monsenhor Rubens Mesquita, o imóvel tem 23,25 m² de área total e será equipado com um espaço de convivência e dois sanitários completos.
A cessão do imóvel foi feita pela prefeitura de forma gratuita e em caráter precário. Segundo a publicação no Diário Oficial, as empresas responsáveis pelo sistema de transporte administrarão o equipamento pelo prazo inicial de 24 meses.
O documento foi assinado pelo secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza, e por representantes das três principais operadoras do sistema de transporte da capital.
Estrutura atende demanda antiga dos rodoviários
A instalação do módulo-conforto busca melhorar as condições de trabalho dos rodoviários, que muitas vezes enfrentam dificuldades para encontrar locais adequados para descanso e higiene durante as pausas operacionais ou nos pontos finais de linha.
Para os usuários do transporte público, a melhoria representa um ganho indireto, mas importante, principalmente na segurança viária e na qualidade do serviço prestado.
Motoristas e cobradores que contam com espaços adequados para repouso e atendimento de necessidades básicas tendem a enfrentar menos desgaste físico e emocional, reduzindo fatores como fadiga e estresse, que podem impactar a condução dos veículos e o atendimento aos passageiros.
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Projeto começou em 2015
A implantação dos módulos-conforto faz parte de uma iniciativa iniciada em agosto de 2015, durante a gestão do então prefeito ACM Neto (União Brasil), como uma exigência prevista nos contratos de concessão do transporte público de Salvador.
A primeira estrutura foi entregue no fim de linha do Marback, no bairro do Imbuí.
Durante a gestão do prefeito Bruno Reis (União Brasil), o projeto teve continuidade com reformas, requalificações e novas entregas, como os módulos do Terminal da Barroquinha e da Estação Pirajá.