SALVADOR
Hot Wheels Monster Trucks Live chega a Salvador pela primeira vez
Um dos maiores eventos mundiais de entretenimento ao vivo reúne caminhões gigantes
A paixão de muitas crianças e colecionadores de carros em miniatura faz um dos maiores shows mundiais de entretenimento ao vivo. O Hot Wheels Monster Trucks Live oferece uma estrutura gigante para apresentações que atraem o público de todas as idades.
A estreia do espetáculo em Salvador está marcada para o dia 31 de julho de 2027. O público poderá acompanhar caminhões em escala gigante, manobras radicais de motocross, carros destruídos em cena e uma produção repleta de efeitos visuais voltada para toda a família.
A inclusão da capital baiana faz parte da ampliação da turnê pela América do Sul. Em 2026, o evento reuniu mais de 250 mil espectadores no Brasil, com apresentações em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre e Curitiba, registrando sessões esgotadas e abertura de datas extras.
Em 2027, Salvador integra um circuito com 13 cidades sul-americanas, que também passará por Montevidéu, no Uruguai, Assunção, no Paraguai, além de outras capitais brasileiras.
Serviço
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- Evento: Hot Wheels Monster Trucks Live
- Data: 31 de julho de 2027
- Cidade: Salvador
- Ingressos: Informações sobre local, valores e início das vendas serão divulgadas nos próximos meses pela produtora SSA Produções, em seu perfil oficial nas redes sociais.