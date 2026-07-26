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SALVADOR

Hot Wheels Monster Trucks Live chega a Salvador pela primeira vez

Um dos maiores eventos mundiais de entretenimento ao vivo reúne caminhões gigantes

Alice Paulilo
Por
Hot Wheels Monster Trucks Live tem data confirmada em Salvador
Hot Wheels Monster Trucks Live tem data confirmada em Salvador - Foto: Divulgação

A paixão de muitas crianças e colecionadores de carros em miniatura faz um dos maiores shows mundiais de entretenimento ao vivo. O Hot Wheels Monster Trucks Live oferece uma estrutura gigante para apresentações que atraem o público de todas as idades.

A estreia do espetáculo em Salvador está marcada para o dia 31 de julho de 2027. O público poderá acompanhar caminhões em escala gigante, manobras radicais de motocross, carros destruídos em cena e uma produção repleta de efeitos visuais voltada para toda a família.

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A inclusão da capital baiana faz parte da ampliação da turnê pela América do Sul. Em 2026, o evento reuniu mais de 250 mil espectadores no Brasil, com apresentações em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre e Curitiba, registrando sessões esgotadas e abertura de datas extras.

Em 2027, Salvador integra um circuito com 13 cidades sul-americanas, que também passará por Montevidéu, no Uruguai, Assunção, no Paraguai, além de outras capitais brasileiras.

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  • Evento: Hot Wheels Monster Trucks Live
  • Data: 31 de julho de 2027
  • Cidade: Salvador
  • Ingressos: Informações sobre local, valores e início das vendas serão divulgadas nos próximos meses pela produtora SSA Produções, em seu perfil oficial nas redes sociais.
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Hot Wheels Monster Trucks Live Salvador

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