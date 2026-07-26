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Coelba realiza corte de energia em 4 bairros de Salvador neste domingo
Concessionária informa que irá realiza manutenção preventiva na rede elétrica
A Neoenergia Coelba executa desligamentos programados de energia elétrica em quatro bairros de Salvador. A interrupção ocorre no período das 9h às 14h.
A concessionária informa que a manutenção preventiva da rede visa a segurança das equipes técnicas e a melhoria na qualidade do fornecimento de eletricidade.
O cronograma pode sofrer alterações ou cancelamentos em caso de chuvas ou ocorrências operacionais imprevistas.
Locais onde ocorerrão desligamento
O serviço atinge pontos específicos nas seguintes localidades:
- Alphaville I: rua Parati, Avenida Alphaville e Avenida Luís Viana Filho.
- Dois de Julho: rua Areial de Baixo.
- Federação: avenida Anita Garibaldi.
- Ondina: avenida Anita Garibaldi.
Recomendações aos consumidores
A empresa distribui orientações aos moradores das regiões afetadas:
- Carregar baterias de celulares e equipamentos eletrônicos antes do horário de início.
- Desconectar aparelhos sensíveis das tomadas para evitar danos por oscilações de tensão.
- Evitar o uso de elevadores durante o intervalo da manutenção.