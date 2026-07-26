Coelba realiza corte de energia em 4 bairros de Salvador neste domingo

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A Neoenergia Coelba executa desligamentos programados de energia elétrica em quatro bairros de Salvador. A interrupção ocorre no período das 9h às 14h.

A concessionária informa que a manutenção preventiva da rede visa a segurança das equipes técnicas e a melhoria na qualidade do fornecimento de eletricidade.

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O cronograma pode sofrer alterações ou cancelamentos em caso de chuvas ou ocorrências operacionais imprevistas.

Locais onde ocorerrão desligamento

O serviço atinge pontos específicos nas seguintes localidades:

Alphaville I : rua Parati, Avenida Alphaville e Avenida Luís Viana Filho.

: rua Parati, Avenida Alphaville e Avenida Luís Viana Filho. Dois de Julho : rua Areial de Baixo.

: rua Areial de Baixo. Federação : avenida Anita Garibaldi.

: avenida Anita Garibaldi. Ondina : avenida Anita Garibaldi.

Recomendações aos consumidores

A empresa distribui orientações aos moradores das regiões afetadas: