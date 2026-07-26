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Coelba realiza corte de energia em 4 bairros de Salvador neste domingo

Concessionária informa que irá realiza manutenção preventiva na rede elétrica

Jair Mendonça Jr
Por
Interrupção ocorre no período das 9h às 14h
Interrupção ocorre no período das 9h às 14h - Foto: Divulgação Neoenergia

A Neoenergia Coelba executa desligamentos programados de energia elétrica em quatro bairros de Salvador. A interrupção ocorre no período das 9h às 14h.

A concessionária informa que a manutenção preventiva da rede visa a segurança das equipes técnicas e a melhoria na qualidade do fornecimento de eletricidade.

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O cronograma pode sofrer alterações ou cancelamentos em caso de chuvas ou ocorrências operacionais imprevistas.

Locais onde ocorerrão desligamento

O serviço atinge pontos específicos nas seguintes localidades:

  • Alphaville I: rua Parati, Avenida Alphaville e Avenida Luís Viana Filho.
  • Dois de Julho: rua Areial de Baixo.
  • Federação: avenida Anita Garibaldi.
  • Ondina: avenida Anita Garibaldi.

Recomendações aos consumidores

A empresa distribui orientações aos moradores das regiões afetadas:

  • Carregar baterias de celulares e equipamentos eletrônicos antes do horário de início.
  • Desconectar aparelhos sensíveis das tomadas para evitar danos por oscilações de tensão.
  • Evitar o uso de elevadores durante o intervalo da manutenção.

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