Ação solidária reúne voluntários para doação de sangue e medula em Salvador

O Mutirão Pela Vida reuniu 22 voluntários para doação de sangue e cadastro de medula óssea neste sábado, 25, na sede da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba), em Salvador.

A mobilização foi promovida pelo setor de Saúde Ocupacional e pelo Programa de Voluntariado da Braskem. Além dos colaboradores da empresa, participaram representantes da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), de entidades do Sistema S e do Sindicato da Indústria de Material Plástico do Estado da Bahia (Sindiplasba).

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Estoques precisam de reforço

Segundo a Hemoba, são necessárias entre 500 e 550 doações de sangue por dia para manter os estoques em níveis seguros e garantir a realização de cirurgias, tratamentos oncológicos e atendimentos de emergência em todo o estado. Nesse cenário, ações como o Mutirão Pela Vida buscam conscientizar a população e incentivar novos doadores.

“Vim para ajudar a salvar vidas, e tenho um grande motivador: minha filha, que foi diagnosticada em abril com leucemia. Esperamos que ela não venha a precisar de uma doação de medula, no entanto temos o objetivo de pulverizar essa campanha e fazer com que várias pessoas façam a doação, para salvar vidas”, afirmou Rodrigo Rios Rocha, engenheiro do setor de Saúde, Segurança e Meio Ambiente (SSMA) da Braskem.

Sobre a Braskem

A Braskem é uma empresa petroquímica global que desenvolve soluções em produtos químicos e plásticos para segmentos como embalagens, construção civil, indústria, saúde e higiene, com foco em inovação e sustentabilidade.