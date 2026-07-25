Governo dá início a última fase de requalificação do Parque do Abaeté

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A segunda e última etapa da requalificação do Parque do Abaeté começou a sair do papel. A Companhia de Desenvolvimento Urbano Da Bahia (Conder) anunciou a empresa vencedora da licitação para elaboração dos projetos executivos e a execução da obra de requalificação do centro de atividades e fechamento do equipamento.

O vencedor do certame foi o Consórcio Art - JCA Parque do Abaeté que foi contratado pelo valor de R$ 4,1 milhões e dará continuidade a reforma que teve início em 2024.

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O consórcio ficará responsável pela conclusão do cercamento do entorno do parque, a execução do piso da Praça de Eventos, a requalificação do Castelinho e a construção da quadra poliesportiva, dando continuidade às intervenções previstas no projeto de requalificação do equipamento público.

Os recursos para a nova etapa da requalificação são do Fundo Estadual de Recursos para o Meio Ambiente (FERFA) e serão executados pela Secretaria do Meio Ambiente (Sema) e pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), em parceria com a Conder.

Entregas

A primeira etapa das obras de requalificação do Parque Metropolitano do Abaeté contemplou reforma do Centro de Atividades, cercamento parcial, instalação de energia solar, estrutura de gás encanado para atender os restaurantes, reforma completa dos banheiros, acessibilidade, estrutura para incêndios e ainda a instalação do Centro de Memórias - um espaço dedicado a contar a história do Abaete e toda magia e cultura que envolve.

Em março, o governador Jerônimo Rodrigues inaugurou o Memorial do Abaeté, além da reforma completa da Casa da Música e do Centro de Atividades, que reúne lanchonetes, restaurantes e lojas.