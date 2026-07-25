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SALVADOR

Vai circular por Salvador? Confira bloqueios e desvios para este domingo (26/07)

Mudanças ocorrerão para realização de eventos esportivos e sociais

Alice Paulilo
Por
Confira s mudanças no trânsito neste domingo
Confira s mudanças no trânsito neste domingo - Foto: (Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde)

Eventos esportivos e sociais provocarão mudanças no trânsito de Salvador neste domingo, 26. Para garantir a circulação segura dos veículos, bloqueios e desvios serão feitos em algumas vias da cidade.

Entre os bairros que receberão rotas alternativas estão Pituba, Comércio, Nazaré, Paralela e Tancredo Neves. Para saber como fica a organização do trânsito, confira a lista abaixo.

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Circuito Longevidade Bradesco

Interdições

Das 5h30 às 7h, haverá bloqueios na Av. Octávio Mangabeira:

  • Sentido Itapuã, entre a Rua Paraná e o retorno do McDonald's (Costa Azul);
  • Sentido Pituba, entre o acesso à Av. Simon Bolívar e o antigo Rei do Pirão.

Das 5h às 8h, o trânsito também será interditado na Av. Octávio Mangabeira, entre o Jardim de Alah e a Via Célia Fontenelle, além do trecho entre o retorno do Colégio IMEJA e a Arena Salvador Poliesportiva.

Desvios

Os motoristas deverão utilizar os seguintes desvios:

  • Av. Octávio Mangabeira - Rua Paraná;
  • Av. Simon Bolívar (sentido Orla) - Av. Tancredo Neves;
  • Av. Octávio Mangabeira (sentido Pituba) - Av. Simon Bolívar.

Rota alternativa

Quem sair da Pituba com destino a Itapuã deverá seguir por:

  • Rua Paraná;
  • Av. Manoel Dias da Silva;
  • Rua Pernambuco;
  • Av. Antônio Carlos Magalhães;
  • Av. Tancredo Neves;
  • Av. Luís Viana Filho (Paralela);
  • Av. Prof. Pinto de Aguiar;
  • Av. Ibirapitanga;
  • Av. Tamburugy;
  • Rua Rio Trobogy;
  • Av. Orlando Gomes, retornando à Av. Octávio Mangabeira.

Caminhada da Paz Nacci

Interdição

A partir das 9h, o trânsito será bloqueado de forma progressiva em uma faixa de circulação no bairro de Nazaré.

Vias afetadas

  • Praça Conselheiro Almeida Couto (saída do Jardim de Nazaré);
  • Avenida Joana Angélica;
  • Rua Jogo do Carneiro;
  • Largo da Saúde;
  • Rua do Alvo (chegada do evento).

Corrida Viva ao Samba

Interdição

Das 5h às 8h, o trânsito será interditado nos seguintes trechos do bairro do Comércio:

  • Rua da Bélgica (trechos de saída e chegada, na Praça dos Capoeiristas);
  • Praça Maria Felipa;
  • Avenida Lafayete Coutinho, sentido Vale do Canela, entre a Praça Maria Felipa e o MAM;
  • Faixa da direita da Avenida da França, entre a Rua Estado de Israel e o Terminal Turístico Náutico da Bahia.

Desvios

Os motoristas encontrarão desvios nos seguintes pontos:

  • Avenida da França, com direcionamento para a pista da esquerda, próximo ao Moinho;
  • Avenida Engenheiro Oscar Pontes, com deslocamento do fluxo para a pista da esquerda;
  • Avenida Lafayete Coutinho (sentido Calçada), com desvio para a Rua da Conceição da Praia.

Rotas alternativas

Quem sair da Cidade Baixa em direção ao Centro poderá utilizar um dos seguintes caminhos:

  • Opção 1: Avenida da França - Avenida Estados Unidos - Túnel Américo Simas - Avenida Presidente Castelo Branco - Avenida Presidente Costa e Silva (Dique).
  • Opção 2: Avenida da França - Rua da Bélgica - Avenida Estados Unidos - Praça da Inglaterra - Rua Pinto Martins - Ladeira da Montanha - Praça Castro Alves.

3ª Caminhada da Diversidade de Tancredo Neves

Interdição

Das 14h às 22h, o trânsito será interditado de forma progressiva no bairro de Tancredo Neves.

Vias afetadas

  • Rua Paraíba, nas proximidades da Padaria do Edy (concentração e saída);
  • Praça Murilo Leite;
  • Rua Nossa Senhora do Rosário, nas proximidades do terminal de ônibus (chegada da caminhada).

3ª Caminhada da Diversidade de Mussurunga I

Das 14h às 22h, bloqueio do trânsito será progressivo durante a passagem da caminhada.

Vias afetadas

  • Rua Prof. Plínio Garcez de Sena (saída da Praça São Camilo de Lélis, Setor A);
  • Rua Eurico Costa Coutinho (até as proximidades do Depósito de Neto, ponto de chegada).

Half Marathon Paralela

O bloqueio do trânsito será das 5h às 9h, com algumas interdições específicas entre 5h e 7h.

Interdições

  • Bloqueio progressivo na Praça Stella Maris e na Alameda Dílson Jatahy Fonseca;
  • Interdição do Viaduto Stella Maris durante a passagem dos atletas (das 5h às 7h);
  • Bloqueio da Avenida Carybé, sentido Rodoviária, entre o acesso ao Viaduto Dois de Julho e o Viaduto Ministro Mário Andreazza;
  • Interdição de duas faixas da Avenida Luís Viana Filho (Paralela), no sentido Acesso Norte, em diferentes trechos;
  • Fechamento do Viaduto Nélson Dahia, do Túnel Tatti Moreno e de vias do entorno da Avenida Tancredo Neves e Caminho das Árvores.

Desvios

  • Motoristas que acessarem a Avenida Carybé pelo Viaduto Dois de Julho serão direcionados para a Avenida São Cristóvão;
  • No sentido Rodoviária, o fluxo da Paralela será desviado para a via marginal após o Viaduto de Narandiba.

Vias afetadas

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  • Praça Stella Maris;
  • Alameda Dílson Jatahy Fonseca;
  • Viaduto Stella Maris;
  • Avenida Carybé;
  • Avenida Luís Viana Filho (Paralela);
  • Viaduto Nélson Dahia;
  • Avenida Tancredo Neves (vias principal e marginal);
  • Rua Marcos Freire;
  • Rua Alceu Amoroso Lima;
  • Rua Frederico Simões;
  • Rua Coronel Almerindo Rehem;
  • Rua Alberto Neves;
  • Alameda Salvador;
  • Avenida Professor Magalhães Neto;
  • Túnel do Complexo Viário Tatti Moreno.

Barreiras móveis: serão instaladas a partir das 5h em diversos acessos de Stella Maris, Avenida Carybé, Avenida Tancredo Neves, Viaduto Ministro Mário Andreazza, Rua Marcos Freire e Alameda Salvador para orientar o tráfego e os desvios.

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domingo Mudanças no trânsito Salvador

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