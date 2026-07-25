Vai circular por Salvador? Confira bloqueios e desvios para este domingo (26/07)

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Eventos esportivos e sociais provocarão mudanças no trânsito de Salvador neste domingo, 26. Para garantir a circulação segura dos veículos, bloqueios e desvios serão feitos em algumas vias da cidade.

Entre os bairros que receberão rotas alternativas estão Pituba, Comércio, Nazaré, Paralela e Tancredo Neves. Para saber como fica a organização do trânsito, confira a lista abaixo.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Circuito Longevidade Bradesco

Interdições

Das 5h30 às 7h, haverá bloqueios na Av. Octávio Mangabeira:

Sentido Itapuã , entre a Rua Paraná e o retorno do McDonald's (Costa Azul);

, entre a Rua Paraná e o retorno do McDonald's (Costa Azul); Sentido Pituba , entre o acesso à Av. Simon Bolívar e o antigo Rei do Pirão.

Das 5h às 8h, o trânsito também será interditado na Av. Octávio Mangabeira, entre o Jardim de Alah e a Via Célia Fontenelle, além do trecho entre o retorno do Colégio IMEJA e a Arena Salvador Poliesportiva.

Desvios

Os motoristas deverão utilizar os seguintes desvios:

Av. Octávio Mangabeira - Rua Paraná;

Av. Simon Bolívar (sentido Orla) - Av. Tancredo Neves;

Av. Octávio Mangabeira (sentido Pituba) - Av. Simon Bolívar.

Rota alternativa

Quem sair da Pituba com destino a Itapuã deverá seguir por:

Rua Paraná;

Av. Manoel Dias da Silva;

Rua Pernambuco;

Av. Antônio Carlos Magalhães;

Av. Tancredo Neves;

Av. Luís Viana Filho (Paralela);

Av. Prof. Pinto de Aguiar;

Av. Ibirapitanga;

Av. Tamburugy;

Rua Rio Trobogy;

Av. Orlando Gomes, retornando à Av. Octávio Mangabeira.

Caminhada da Paz Nacci

Interdição

A partir das 9h, o trânsito será bloqueado de forma progressiva em uma faixa de circulação no bairro de Nazaré.

Vias afetadas

Praça Conselheiro Almeida Couto (saída do Jardim de Nazaré);

Avenida Joana Angélica;

Rua Jogo do Carneiro;

Largo da Saúde;

Rua do Alvo (chegada do evento).

Corrida Viva ao Samba

Interdição

Das 5h às 8h, o trânsito será interditado nos seguintes trechos do bairro do Comércio:

Rua da Bélgica (trechos de saída e chegada, na Praça dos Capoeiristas);

Praça Maria Felipa;

Avenida Lafayete Coutinho, sentido Vale do Canela, entre a Praça Maria Felipa e o MAM;

Faixa da direita da Avenida da França, entre a Rua Estado de Israel e o Terminal Turístico Náutico da Bahia.

Desvios

Os motoristas encontrarão desvios nos seguintes pontos:

Avenida da França, com direcionamento para a pista da esquerda, próximo ao Moinho;

Avenida Engenheiro Oscar Pontes, com deslocamento do fluxo para a pista da esquerda;

Avenida Lafayete Coutinho (sentido Calçada), com desvio para a Rua da Conceição da Praia.

Rotas alternativas

Quem sair da Cidade Baixa em direção ao Centro poderá utilizar um dos seguintes caminhos:

Opção 1: Avenida da França - Avenida Estados Unidos - Túnel Américo Simas - Avenida Presidente Castelo Branco - Avenida Presidente Costa e Silva (Dique).

Avenida da França - Avenida Estados Unidos - Túnel Américo Simas - Avenida Presidente Castelo Branco - Avenida Presidente Costa e Silva (Dique). Opção 2: Avenida da França - Rua da Bélgica - Avenida Estados Unidos - Praça da Inglaterra - Rua Pinto Martins - Ladeira da Montanha - Praça Castro Alves.

3ª Caminhada da Diversidade de Tancredo Neves

Interdição

Das 14h às 22h, o trânsito será interditado de forma progressiva no bairro de Tancredo Neves.

Vias afetadas

Rua Paraíba, nas proximidades da Padaria do Edy (concentração e saída);

Praça Murilo Leite;

Rua Nossa Senhora do Rosário, nas proximidades do terminal de ônibus (chegada da caminhada).

3ª Caminhada da Diversidade de Mussurunga I

Das 14h às 22h, bloqueio do trânsito será progressivo durante a passagem da caminhada.

Vias afetadas

Rua Prof. Plínio Garcez de Sena (saída da Praça São Camilo de Lélis, Setor A);

Rua Eurico Costa Coutinho (até as proximidades do Depósito de Neto, ponto de chegada).

Half Marathon Paralela

O bloqueio do trânsito será das 5h às 9h, com algumas interdições específicas entre 5h e 7h.

Interdições

Bloqueio progressivo na Praça Stella Maris e na Alameda Dílson Jatahy Fonseca;

Interdição do Viaduto Stella Maris durante a passagem dos atletas (das 5h às 7h);

Bloqueio da Avenida Carybé, sentido Rodoviária, entre o acesso ao Viaduto Dois de Julho e o Viaduto Ministro Mário Andreazza;

Interdição de duas faixas da Avenida Luís Viana Filho (Paralela), no sentido Acesso Norte, em diferentes trechos;

Fechamento do Viaduto Nélson Dahia, do Túnel Tatti Moreno e de vias do entorno da Avenida Tancredo Neves e Caminho das Árvores.

Desvios

Motoristas que acessarem a Avenida Carybé pelo Viaduto Dois de Julho serão direcionados para a Avenida São Cristóvão;

No sentido Rodoviária, o fluxo da Paralela será desviado para a via marginal após o Viaduto de Narandiba.

Vias afetadas

Praça Stella Maris;

Alameda Dílson Jatahy Fonseca;

Viaduto Stella Maris;

Avenida Carybé;

Avenida Luís Viana Filho (Paralela);

Viaduto Nélson Dahia;

Avenida Tancredo Neves (vias principal e marginal);

Rua Marcos Freire;

Rua Alceu Amoroso Lima;

Rua Frederico Simões;

Rua Coronel Almerindo Rehem;

Rua Alberto Neves;

Alameda Salvador;

Avenida Professor Magalhães Neto;

Túnel do Complexo Viário Tatti Moreno.

Barreiras móveis: serão instaladas a partir das 5h em diversos acessos de Stella Maris, Avenida Carybé, Avenida Tancredo Neves, Viaduto Ministro Mário Andreazza, Rua Marcos Freire e Alameda Salvador para orientar o tráfego e os desvios.