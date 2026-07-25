SALVADOR
Vai circular por Salvador? Confira bloqueios e desvios para este domingo (26/07)
Mudanças ocorrerão para realização de eventos esportivos e sociais
Eventos esportivos e sociais provocarão mudanças no trânsito de Salvador neste domingo, 26. Para garantir a circulação segura dos veículos, bloqueios e desvios serão feitos em algumas vias da cidade.
Entre os bairros que receberão rotas alternativas estão Pituba, Comércio, Nazaré, Paralela e Tancredo Neves. Para saber como fica a organização do trânsito, confira a lista abaixo.
Circuito Longevidade Bradesco
Interdições
Das 5h30 às 7h, haverá bloqueios na Av. Octávio Mangabeira:
- Sentido Itapuã, entre a Rua Paraná e o retorno do McDonald's (Costa Azul);
- Sentido Pituba, entre o acesso à Av. Simon Bolívar e o antigo Rei do Pirão.
Das 5h às 8h, o trânsito também será interditado na Av. Octávio Mangabeira, entre o Jardim de Alah e a Via Célia Fontenelle, além do trecho entre o retorno do Colégio IMEJA e a Arena Salvador Poliesportiva.
Desvios
Os motoristas deverão utilizar os seguintes desvios:
- Av. Octávio Mangabeira - Rua Paraná;
- Av. Simon Bolívar (sentido Orla) - Av. Tancredo Neves;
- Av. Octávio Mangabeira (sentido Pituba) - Av. Simon Bolívar.
Rota alternativa
Quem sair da Pituba com destino a Itapuã deverá seguir por:
- Rua Paraná;
- Av. Manoel Dias da Silva;
- Rua Pernambuco;
- Av. Antônio Carlos Magalhães;
- Av. Tancredo Neves;
- Av. Luís Viana Filho (Paralela);
- Av. Prof. Pinto de Aguiar;
- Av. Ibirapitanga;
- Av. Tamburugy;
- Rua Rio Trobogy;
- Av. Orlando Gomes, retornando à Av. Octávio Mangabeira.
Caminhada da Paz Nacci
Interdição
A partir das 9h, o trânsito será bloqueado de forma progressiva em uma faixa de circulação no bairro de Nazaré.
Vias afetadas
- Praça Conselheiro Almeida Couto (saída do Jardim de Nazaré);
- Avenida Joana Angélica;
- Rua Jogo do Carneiro;
- Largo da Saúde;
- Rua do Alvo (chegada do evento).
Corrida Viva ao Samba
Interdição
Das 5h às 8h, o trânsito será interditado nos seguintes trechos do bairro do Comércio:
- Rua da Bélgica (trechos de saída e chegada, na Praça dos Capoeiristas);
- Praça Maria Felipa;
- Avenida Lafayete Coutinho, sentido Vale do Canela, entre a Praça Maria Felipa e o MAM;
- Faixa da direita da Avenida da França, entre a Rua Estado de Israel e o Terminal Turístico Náutico da Bahia.
Desvios
Os motoristas encontrarão desvios nos seguintes pontos:
- Avenida da França, com direcionamento para a pista da esquerda, próximo ao Moinho;
- Avenida Engenheiro Oscar Pontes, com deslocamento do fluxo para a pista da esquerda;
- Avenida Lafayete Coutinho (sentido Calçada), com desvio para a Rua da Conceição da Praia.
Rotas alternativas
Quem sair da Cidade Baixa em direção ao Centro poderá utilizar um dos seguintes caminhos:
- Opção 1: Avenida da França - Avenida Estados Unidos - Túnel Américo Simas - Avenida Presidente Castelo Branco - Avenida Presidente Costa e Silva (Dique).
- Opção 2: Avenida da França - Rua da Bélgica - Avenida Estados Unidos - Praça da Inglaterra - Rua Pinto Martins - Ladeira da Montanha - Praça Castro Alves.
3ª Caminhada da Diversidade de Tancredo Neves
Interdição
Das 14h às 22h, o trânsito será interditado de forma progressiva no bairro de Tancredo Neves.
Vias afetadas
- Rua Paraíba, nas proximidades da Padaria do Edy (concentração e saída);
- Praça Murilo Leite;
- Rua Nossa Senhora do Rosário, nas proximidades do terminal de ônibus (chegada da caminhada).
3ª Caminhada da Diversidade de Mussurunga I
Das 14h às 22h, bloqueio do trânsito será progressivo durante a passagem da caminhada.
Vias afetadas
- Rua Prof. Plínio Garcez de Sena (saída da Praça São Camilo de Lélis, Setor A);
- Rua Eurico Costa Coutinho (até as proximidades do Depósito de Neto, ponto de chegada).
Half Marathon Paralela
O bloqueio do trânsito será das 5h às 9h, com algumas interdições específicas entre 5h e 7h.
Interdições
- Bloqueio progressivo na Praça Stella Maris e na Alameda Dílson Jatahy Fonseca;
- Interdição do Viaduto Stella Maris durante a passagem dos atletas (das 5h às 7h);
- Bloqueio da Avenida Carybé, sentido Rodoviária, entre o acesso ao Viaduto Dois de Julho e o Viaduto Ministro Mário Andreazza;
- Interdição de duas faixas da Avenida Luís Viana Filho (Paralela), no sentido Acesso Norte, em diferentes trechos;
- Fechamento do Viaduto Nélson Dahia, do Túnel Tatti Moreno e de vias do entorno da Avenida Tancredo Neves e Caminho das Árvores.
Desvios
- Motoristas que acessarem a Avenida Carybé pelo Viaduto Dois de Julho serão direcionados para a Avenida São Cristóvão;
- No sentido Rodoviária, o fluxo da Paralela será desviado para a via marginal após o Viaduto de Narandiba.
Vias afetadas
Leia Também:
- Praça Stella Maris;
- Alameda Dílson Jatahy Fonseca;
- Viaduto Stella Maris;
- Avenida Carybé;
- Avenida Luís Viana Filho (Paralela);
- Viaduto Nélson Dahia;
- Avenida Tancredo Neves (vias principal e marginal);
- Rua Marcos Freire;
- Rua Alceu Amoroso Lima;
- Rua Frederico Simões;
- Rua Coronel Almerindo Rehem;
- Rua Alberto Neves;
- Alameda Salvador;
- Avenida Professor Magalhães Neto;
- Túnel do Complexo Viário Tatti Moreno.
Barreiras móveis: serão instaladas a partir das 5h em diversos acessos de Stella Maris, Avenida Carybé, Avenida Tancredo Neves, Viaduto Ministro Mário Andreazza, Rua Marcos Freire e Alameda Salvador para orientar o tráfego e os desvios.