OPORTUNIDADE
Simm anuncia vagas de emprego com salários de até R$ 5 mil em Salvador
São 484 vagas de emprego com oportunidades para comércio, saúde e indústria
Quem busca uma oportunidade de trabalho em Salvador já pode se preparar para a seleção do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm).
O órgão disponibilizou 484 vagas de emprego para esta segunda-feira, 27, contemplando candidatos com diferentes níveis de escolaridade e perfis profissionais.
O atendimento será realizado mediante agendamento no portal Salvador Digital. No momento da marcação, o trabalhador poderá optar pelo atendimento presencial ou remoto, por meio do WhatsApp.
Além das oportunidades para profissionais experientes, há vagas destinadas ao primeiro emprego, jovem aprendiz e estágio. Para as funções que exigem experiência, o candidato deverá apresentar comprovação na carteira de trabalho.
Principais vagas
- Operador de telemarketing ativo e receptivo – 150 vagas
- Atendente de telemarketing – 80 vagas
- Operador de telemarketing receptivo – 70 vagas
- Agente de empreendedorismo (estágio) – 42 vagas
- Carregador de mercadorias – 20 vagas
- Motorista bitrem – 10 vagas
- Vendedor interno – 10 vagas
- Auxiliar de produção (intermitente) – 10 vagas
- Atendente de farmácia (1º emprego) – 10 vagas
- Ajudante de farmácia (jovem aprendiz) – 10 vagasVendedor externo – 10 vagas
- Operador de empilhadeira – 4 vagas
- Mecânico de refrigeração – 4 vagas
- Recepcionista – 3 vagas
- Operador de loja (e-commerce) – 3 vagas
- Repositor (e-commerce) – 3 vagas
- Cozinheiro – 2 vagas
- Auxiliar de logística – 2 vagas
- Operador de loja (perecíveis) – 2 vagas
- Atendente de padaria – 2 vagas
Além de vagas para nutricionista, motorista de caminhão, maqueiro, jardineiro, auxiliar de limpeza, assistente financeiro, auxiliar contábil, analista administrativo, arquiteto (estágio), marceneiro, auxiliar de marceneiro, fiscal de loja, encarregado de produção e outras funções.
Leia Também:
Pessoas com deficiência devem realizar o agendamento pelo telefone (71) 3202-2005.
Entre as vagas de emprego com salário divulgado, a remuneração varia de R$ 1.621 para funções como jardineiro, auxiliar de limpeza e operador de loja, até R$ 5 mil para o cargo de encarregado de controle de produção.
Há ainda oportunidades com salários de R$ 3.850 para nutricionista, R$ 3.148,76 para motorista de bitrem e R$ 2.554,82 para operador de empilhadeira, além de cargos com remuneração a combinar e benefícios.