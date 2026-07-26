Origem e memória: derrota na Copa de 1950 deu nome a bairro em Salvador

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Neste domingo, 26, o A TARDE Play publica o conteúdo completo sobre a fundação do bairro do Uruguai, situado na Península de Itapagipe, em Salvador.

A produção aborda a origem do nome da localidade relacionada à partida de futebol da Copa do Mundo de 1950 e apresenta o contexto de ocupação urbana das áreas de mangue e palafitas nas décadas de 1940 e 1950, com base em registros do CEDOC A TARDE.

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O material registra a visita do Papa João Paulo II aos Alagados no ano de 1980 e a construção da Igreja Nossa Senhora dos Alagados.

A segunda parte do vídeo traz relatos de moradores e trabalhadores locais. Carlos Eduardo detalha o funcionamento do Banco Comunitário Santa Luzia e da moeda social Moja.

Marilene Nascimento, fundadora da Associação de Moradores do Conjunto Santa Luzia, descreve a transição das palafitas para a configuração urbana atual. Seu Miranda, morador antigo, relata as transformações físicas da região antes dos aterros.

Assista o vídeo completo