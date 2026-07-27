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Trecho da BR-324 volta a ser interditado após novo afundamento na pista

Equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes seguem no local

Victoria Isabel
Por
Ilustrativa/BR-324
Ilustrativa/BR-324 - Foto: Divulgação/PRF

Um trecho da BR-324 voltou a ser parcialmente interditado na manhã desta segunda-feira, 27, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), após um novo afundamento. A informação foi divulgada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com a PRF, a faixa da esquerda, no km 604 da rodovia, no sentido Feira de Santana, foi bloqueada por volta das 7h50 após o pavimento voltar a apresentar recalque.

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O trânsito segue fluindo pela faixa da direita e pela via marginal, nas proximidades do Corpo de Bombeiros. Equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) estão no local realizando os reparos.

Trecho já havia sido liberado e voltou a ser interditado

O km 604 da BR-324 havia sido totalmente liberado no último domingo, 19, após quase duas semanas de obras para recuperação da pista. As intervenções começaram depois que uma cratera se abriu no local, no dia 7 de julho, provocando longos congestionamentos, com filas de até sete quilômetros e cerca de 30 minutos de retenção.

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Estado de emergência

Durante a execução das obras, o DNIT decretou estado de emergência no trecho da BR-324 devido à necessidade de intervenções imediatas para corrigir um recalque causado por um processo erosivo sob a pista.

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Tags

br-324 interdição polícia rodoviária federal Trânsito

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